Fernanda Mackenna rompe el silencio por la polémica de Santiago 2023: “Se han dicho muchas mentiras; me pisotearon, me ningunearon”

Con 37 años, Fernanda Mackenna anunció su retiro del atletismo. Lo hace por su vida como madre, pero también por el cansancio psicológico que le causaron las acusaciones en contra de ella y su mamá, Leslie Cooper, después de Santiago 2023.

Mackenna fue una de las atletas que ingresó a la posta 4x400 femenina después de que Marcelo Gajardo haya decidido restar de la prueba a Poulette Cardoch y Berdine Castillo. Esta última, fue quien también apunto a que la madre de la multimedallista nacional presionó junto a Ximena Restrepo para que ellas no fueran reincorporadas. “Todo es mentira”, apunta desde Nueva Jersey, donde está viviendo junto a su pareja e hija.

Pero no solo se queda ahí, ya que también reflexiona en profundidad sobre todo lo que ha sucedido en estos cinco meses de declaraciones, juicios y cuestionamientos. Lamenta un quiebre dentro del atletismo nacional, pero es clara con las responsabilidades de la Federación Atlética de Chile en todo esto.

Anunció su retiro del atletismo, ¿qué la llevó a aquello?

La verdad es que para mí fue súper difícil volver del post parto y también todo lo que vino después de los Juegos Panamericanos ha sido muy duro. Un nivel de distorsión de la historia y de mentiras que para mí emocionalmente ha sido durísimo. Fuimos enjuiciadas con acusaciones gravísimas, que muchas de ellas no tienen fundamento. Se han dicho muchas mentiras. Es un daño tremendo y todo esto fue por una decisión técnica. Yo entiendo que estas decisiones no pueden caer bien o te pueden hacer sentir mal, pero todo lo que vino después de los Juegos ha sido muy feo.

¿Siente que la Federación de Atletismo le dio la espalda en este momento?

Acá hubo seis víctimas y en eso creo que la Federación fue súper penca. Yo siento que me pisotearon, me ningunearon. Yo me pregunto por qué defienden tanto que las que tenían que correr eran las mejores marcas del 18 de septiembre si ellos me terminaron poniendo a mí en la papeleta. Si ellos hubiesen considerado ese criterio tendrían que haber puesto a la Violeta (Arnaíz) no a mí, porque yo después del 18 de septiembre conseguí la quinta mejor marca, entonces ellos mismos se contradicen. Es super penca que después de haber dado 20 años por el atletismo chileno, haber competido en Mundiales, en Panamericanos, haber sido medallista sudamericana, haber batido tres récords de Chile que llevaban más de 20 años, que me ningunearan y pisotearan como si yo fuese una cualquiera.

También se acusó que su madre, Leslie Cooper, influyó en la determinación...

Todo lo de mi mamá fue una mentira. Me da un poco de risa porque al principio trataron de involucrarla diciendo que fue a la Villa Olímpica y trató de influenciar al entrenador. Mi mamá fue a la Villa Olímpica porque me fue a dejar a la reunión técnica y en todo ese tiempo estuvo con un atleta de Pelota Vasca. Ella en su rol de directora del Comité Olímpico puede ir cuando quiera a la Villa, pero fue solo esa vez. Hubo mucha mala intención de meter a mi mamá en esos primeros días. Una de las atletas dijo que la vio gritando en la pista de calentamiento y eso es mentira. Lo sabe el presidente de la Federación porque estaba sentado con mi mamá en el palco. Se dijeron muchas cosas graves en canales de televisión, declarando mentiras solo para hacer daño, porque después en la denuncia formal no se denuncia a mi mamá.

¿Ha logrado entender por qué Berdine Castillo menciona a su madre en su denuncia por redes sociales?

Es la misma pregunta que yo me hago. Ella mencionó en televisión que mi mamá la hostigó, me encantaría saber cuándo, dónde y cómo, porque nadie le ha preguntado eso. Las Federaciones son autónomas, pese a ser directora del CoCh no tiene forma de interferir. Quienes si pudieron haber intervenido fue el entrenador de Poulette Cardoch que es el jefe del área de velocidad de la Federación y el entrenador de Berdine, que es el hijo del presidente de la Federación.

¿Participará de alguna forma en la audiencia del viernes?

Estoy fuera de este proceso porque ellos no hicieron ninguna denuncia formal, lo que es lamentable porque con todo este show mediático me hubiera gustado que yo y mi mamá nos hubiésemos podido defender porque se hizo mucho daño. Amo correr por Chile, postergué mi maternidad para correr por Chile, nunca me negué a correr por Chile, nunca nadie me ha regalado nada. Hice récords en 200, 400, relevos, he ido a Mundiales, no necesito que nadie influencie por mí. Mis resultados y mi carrera hablan por sí solos. Todo esto ha sido muy penoso, un daño tremendo. Mucha gente de la Federación nos dio la espalda, siendo que no tuvimos nada que ver, fue una decisión técnica.

¿Fedachi fue clara con los criterios antes de ese día?

El Gerente Técnico de Fedachi (Felipe De la Fuente) hizo un control para la posta 4x100 porque una de las corredoras sintió que no corrió bien en el Panamericano, pero para la 4x400 no hicieron lo mismo y estaban considerando las marcas del 18 de septiembre. Entonces yo fui a expresarle que me parecía injusta esa decisión y él me dijo te encuentro la razón, Marcelo (Gajardo) tomará la decisión de quiénes correrán y les informará. Yo como atleta obviamente le voy a hacer caso al entrenador a cargo si el mismo Gerente Técnico también me dijo eso. Después fuimos muy enjuiciadas de por qué no prestamos apoyo, qué cómo corrimos, cuando nosotros no teníamos idea de lo que ellos tienen detrás. Ellas dicen que sabían de meses anteriores que iban a correr, ¿por qué nadie me dijo eso? Yo conozco eso y hubiese dicho perfecto, para qué voy a perder tiempo en esto. Voy al estadio con mi hija como reserva, estoy con el equipo, pero a mí nadie me dijo eso.

¿Es habitual que haya cambios en las listas de corredoras?

Yo llevo 20 años corriendo por Chile, he sido integrante de todos los relevos, batimos récords muchas veces y ninguna era imprescindible para la posta. Yo teniendo hasta el récord de Chile siempre fui a los entrenamientos porque somos un equipo y uno no puede mirar en menos a alguien del equipo. Es lo que pasa en el fútbol, ¿el entrenador va a poner al que está jugando mal ahora porque hace dos meses estaba bien? Es también como el tenis que a veces el entrenador pone a un jugador de un ranking más bajo porque lo ve mejor. Poulette no andaba bien, había corrido dos segundos arriba de su marca en un torneo y en los Panamericanos el día lunes hizo 56.60 en sus 400 lanzado. También es totalmente válido que el entrenador haya pensado que Berdine va a estar cansada. A lo que quiero ir es que esto es una decisión técnica y puede estar de acuerdo o no, pero llevarlo a que fue un tema de influencias porque mi mamá y Ximena (Restrepo) tienen un cargo importante es crear una historia, una teleserie que no existe.

¿Cree que habrá sanciones en la audiencia?

Para mí esto de buscar que haya una sanción y que no se vuelva a repetir, claramente no se puede repetir en el sentido de que no se puede llegar y sacar a un entrenador así de la pista. Dejar un equipo botado y la separación de equipo que hubo tampoco pueden volver a pasar. Todo el odio que hemos recibido en redes sociales yo y Martina (Weil) gratis no debería pasar. Este fue un problema de liderazgo por parte de los dirigentes de la Federación. Lo más irónico es que pusieron bien claras las bases de quiénes integran los relevos y justamente es lo que hizo Marcelo. Van a considerar las marcas que se hacen hasta la fecha de clasificación, pero también considerarán quiénes están mejor en el minuto para el relevo y también tienes que asistir a los entrenamientos. Es super irónico que por los mismos reglamentos estén enjuiciando a Marcelo.

¿Todo esto va a perjudicar al relevo 4x400 femenino en el corto y mediano plazo?

Aquí nos vimos todas afectadas, estamos todas traumatizadas con la situación, muchas con psiquiatra y psicólogo, fue súper duro. Imagínate aparecer en los Matinales, que te enjuicien así. Distorsionaron la información y creo que hay un quiebre en el equipo 4x400, lo que me da mucha pena porque este equipo fue algo que construimos. Cuando partí corriendo éramos muy pocas las que corríamos 400 metros y ahora en la final del Nacional todas bajaron de 56 segundos. Antes eso en Chile no existía. Ojalá las chicas puedan hablar y la Federación empiece a reconstruir esto, hacer entender desde las más chicas que esto es un equipo y cualquiera puede correr.

¿Le gustaría una disculpa pública de Fedachi?

Sí, totalmente. De hecho, yo me retiro en parte también por esto, porque ha sido muy duro emocionalmente. Físicamente yo andaba bien, solo que mentalmente no estaba en mi 100%. Ha sido muy duro ver cómo estas personas me dieron la espalda, sobre todo la misma Federación, el mismo Gerente Técnico que fue quien entregó la papeleta de la posta y después salió declarando que el criterio eran los tiempos eran los del 18 de septiembre, ¿por qué me puso? ¿por qué me expuso? Me gustarían unas disculpas por parte de la Federación.