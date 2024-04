El mea culpa de Ximena Restrepo: “Yo sé que Berdine se pudo sentir atacada, ofendida y discriminada, pero esto fue un malentendido”

Las denuncias de Berdine Castillo y Poulette Cardoch en contra de Ximena Restrepo por el bullado incidente de la posta 4x400 de Santiago 2023 añadió un capítulo largamente esperado: los descargos de la madre de Martina Weil, quien durante todos estos meses había guardado silencio sobre las acusaciones de malos tratos y racismo de parte de las competidoras.

La medallista de bronce de Barcelona 92 abordó estos temas en una entrevista con radio Agricultura, donde se refirió a los hechos, a solo dos días de la audiencia del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

“Lo niego rotundamente. Estoy completamente clara y quiero ser súper enfática en decir que yo no fui ni discriminadora, ni racista, ni utilicé mis influencias ni mi poder para absolutamente nada. Lo que yo hice fue defender una posición técnica. Yo reconozco que pude haber, debido a las circunstancias con las que yo me encontré cuando llegué a la pista, este caos que había, esta desesperación de las niñas, este desorden. Unas lloraban, otras no sabían qué hacer, ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones y lo reconozco. No tengo ningún inconveniente”, comenzó señalando.

“He reflexionado harto. Yo creo que uno tiene que siempre tratar de ser mejor, uno tiene que tratar de hacer las cosas bien y ojalá, si me veo enfrentada nuevamente a circunstancias tan difíciles, poder reaccionar de una mejor manera. De todas maneras, o sea, yo creo que uno siempre puede trabajar para ser una mejor persona”, añadió.

En ese sentido, también disparó contra el presidente de la Fedachi Juan Luis Carter, quien sugirió que había una lucha de clases. “La verdad sería interesante preguntarle a él a qué se refiere, pero yo en mi opinión y mi manera de ver el atletismo es un deporte que es totalmente democrático. Lo que te decía al principio, la pista no gana el que tiene más o el que tiene menos, el que es más rico, el que es más pobre, el que es más bonito, el que es más feo. En la pista todos son iguales, independiente de dónde vengan, el pituto que tengan... Ahí no hay ningún tipo de ventaja”, expresó.

Dardos al proceso

La exgerenta de Deportes de Santiago 2023 también criticó la labor de Valeria Alonso, encargada de velar por la implementación del artículo 22. “Me decía que por favor diera mi visión de lo que había sucedido, diera los hechos, qué había pasado, porque había una denuncia en mi contra. Yo le contesto que ‘dígame cuál es la denuncia para yo saber a qué tengo que responderle’. Bueno, fueron tres veces que le tuve que pedir que me enviara la denuncia, hasta que finalmente me la envió”, comenzó relatando.

En esa misma línea, Restrepo denuncia irregularidades en el proceso. “Yo contesté unas preguntas, como también le mandaron a la Martina, le mandaron a Fernanda, a todas las miembros, a todas las que corrieron en el relevo, le mandaron a Marcelo Gajardo, muchas personas. Pero yo me imaginaba que una vez que se recibiera eso, a nosotros nos iban a llamar para preguntarnos nuestra versión. Pero resulta que esta señora agarró todos los antecedentes, ella dio su veredicto, se puso del lado de las víctimas, que yo entiendo, porque uno puede empatizar con ellas lo que sintieron”, expresó.

“Tampoco nos llaman ni a Marcelo ni a mí a defendernos, a darnos un debido proceso, y finalmente fallan. A Marcelo lo sanciona en un año sin poder estar nunca más con una delegación chilena, salir con una delegación. Y a mí que tengo que pedir excusas públicas y me hacen una amonestación. Nunca, en ningún momento nos invitaron de parte de la Federación a que fuéramos a dar nuestro lado de las cosas. Yo fui directora de la Federación. Yo fui directora con Juan Luis Carter en la federación. Yo hubiera esperado que me llamaran a preguntarme ‘Ximena, ¿está pasando esto? ¿Te están acusando de esto? ¿Qué pasa?’ (...) Este fallo que habían hecho, que fue totalmente descriteriado, tuvimos que recurrir al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo”.

Asimismo, explicó por qué reaccionó de la forma en que lo hizo. “A mí las injusticias me golpean muy fuerte y, sobre todo cuando está mi hija involucrada. Entonces, por eso nomás, por eso yo les pido, denme la oportunidad de realmente abrirse un poco y creer lo que yo estoy diciendo. Yo sé que Berdine se pudo haber sentido atacada, se sintió ofendida, se sintió discriminada, pero esto es un malentendido. Esto fue un malentendido, no fue algo que yo dije en ningún momento. Y ella misma lo ratifica cuando ha hablado, ella misma dice que por oídas, que supuestamente que se puede interpretar cómo. Entonces a eso apelo yo”, concluye.

De todos modos, la exatleta cree que más allá del resultado del juicio, lo que pasó es una derrota para todos. “Yo confío en que los jueces que están ahí van a tomar los hechos que sucedieron, no se van a dejar llevar solamente por temas de prensa, por temas de opiniones y espero que las cosas salgan bien. Pero también siento, y lo digo nuevamente con dolor, de que gane quien gane, porque finalmente seguramente un lado va a salir ganador y otro va a salir perdedor. Aquí ya todos hemos perdido, aquí ya perdimos todos, aquí ya perdió el deporte, aquí ya perdieron las atletas”.

La conciliación

También explicó por qué se acercó a Poulette Cardoch y lamentó su postura de no querer un acuerdo, al igual que Castillo: “Me parece fuerte lo que dicen. Yo creo que, bueno, parte legal. Lo legal siempre dice que uno tiene que buscar la conciliación. Pero independiente de eso, yo las conozco a ellas de mucho tiempo. La idea mía era hablar con Poulette. Yo nunca estuve con Poulette en la pista. Cuando yo llegué a la pista, Poulette no estaba. O sea, a ella cuando le dijeron que no seguía en el relevo, yo no estaba presente. Entonces yo fui a hablar con Poulette, que entrena en Católica, que es el club donde yo he sido dirigente mucho tiempo. Quise hablar con ella para conversar, para ver qué quería, qué necesitaba, si quería una disculpa mía...”, detalló.

Por otro lado, afirmó que está preocupada por su futuro como vicepresidenta de World Athletics. “Sería un golpe duro. No lo puedo negar. De verdad que es a lo que me he dedicado los últimos años. Pero bueno, yo siempre digo y se lo digo a mis hijas, la vida no es justa. Si me toca, es lo que me toca y tendré que reinventarme y empezar a buscar por otro lado, evaluar por qué razón sucedió esto, tratar de mejorar, tratar de aprender de esta circunstancia tan dolorosa y seguir adelante, porque la vida sigue. Yo tengo 55 años y me quedan todavía muchos años por delante. Y espero que si eso llegara a suceder, que ojalá no no sea así, poder encontrar otras alternativas de trabajo, otras áreas donde seguir desarrollándome”, recalcó.

Por último, descartó haber insultado a un oficial puertorriqueño durante un control de dopaje a su hija en Santiago 2023. “Eso es falso. Completamente falso. Y lo niego rotundamente. Yo no digo groserías. Puedes preguntar a toda la gente que trabaja conmigo; todos mis amigos se ríen porque yo no digo groserías. Es más, cuando yo llego acá a Chile y siempre le digo a mi marido ‘¿ustedes porque dicen huevón cada segunda palabra?’ Porque hablan así. Entonces eso es falso. Él estaba muy nervioso. Y yo creo nuevamente, porque soy alta, porque hablo fuerte, porque le dije ‘¿qué pasa con mi hija?’, se sintió nervioso”, sentenció.