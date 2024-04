Poulette Cardoch revela el cara a cara con Ximena Restrepo: “Me dijo que estaba en nuestras manos que no se siga manchando el atletismo”

El seis de noviembre de 2023 Poulette Cardoch destapó uno de los escándalos más grandes que ha tenido el atletismo nacional en los últimos años. En medio del evento más importante del continente, acusó ser desvinculada injustamente de la posta femenina 4x400 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Horas después, Berdine Castillo, también se sumó a la denuncia, informando además que había recibido comentarios discriminatorios por parte de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weill.

Ambas deportistas, iniciaron así un proceso que cinco meses después sigue sin tener sanciones. Las exponentes de velocidad, en conjunto con la Comisión de Atletas presentaron una denuncia en contra de Restrepo y de Marcelo Gajardo, entrenador del relevo, por los comportamientos aquella tarde en el Estadio Nacional. Si bien en un inicio la investigación fue liderada por el Comité de Ética de FEDACHI, finalmente ha sido el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo el encargado de dictar fallo. Algo, que se llevará a cabo el 12 de abril.

Fue precisamente en los días previos a dicha instancia que Poulette Cardoch fue abordada por Ximena Restrepo. Sucedió este jueves 28 de marzo en el Challenger Grand Prix Atlética Chilena disputado en el Estadio Atlético Mario Recordón del Parque Estadio Nacional. El mismo recinto donde Castillo acusó ser agredida verbalmente por una de las máximas autoridades del atletismo planetario.

Con El Deportivo, Cardoch, habla de ese encuentro y manifiesta además su decisión de no conciliar, para así buscar que en la audiencia de juicio se castigue a Gajardo y Restrepo. “Queremos que se marque un precedente. Esperamos que este 12 de abril los jueces y los abogados traten esto con el criterio y la seriedad que merece para que llegue a un fin prontamente porque ha sido largo. Nunca pensé que iba a llevar tanto tiempo. Ese también es un punto de mejora, porque desincentiva a los atletas a hacer estas denuncias”, confiesa la atleta de Rengo.

Es clara sobre el encuentro que tuvo con Restrepo, uno en donde no titubeó en mantener su postura. “Ximena me habló el jueves en el Grand Prix. Estábamos viendo el campeonato con mi grupo de amigos, muy tranquilos. Me tocó el hombro preguntándome si podíamos hablar. Le dije que no, que prefería que no, que no podía. Me dijo que lo entendía, pero de todas formas me siguió hablando. Me empezó a preguntar si realmente lo que yo quería era llegar a juicio, si quería ir, estar ahí ante jueces, que me preguntaran, que me interrogaran. Le dije que sí, que eso era lo que queríamos, que íbamos a seguir con ese proceso”, menciona a solo días de su vuelta a las competencias, tras una pequeña lesión que no le permitió estar en los eventos de la semana pasada.

Cardoch también relata el momento en que la vicepresidenta de World Athletics le insistió en que buscaran una conciliación en el proceso, es decir un acuerdo antes de la audiencia probatoria. “Me dijo que estaba en nuestras manos poder cerrarlo, no llegar a juicio y que esto no siga siendo más polémico, que no se siga manchando al deporte y al atletismo. Ahí le respondí que esto lamentablemente ya se había ensuciado. Para mí lo correcto es seguir con este proceso en el que estamos y llegar a una sanción. Para nosotras no hay posibilidad de conciliación en todo esto”, ratifica.

Finalmente, también entrega una potente reflexión sobre los meses que ha pasado envuelta en este proceso. “(Restrepo) me dijo que siente todo lo que está pasando y que lamenta la situación, que están todos afectados. Le dije imagínese como ha sido esto para nosotras. No ha sido fácil ni para mi ni para Berdine (Castillo). Quedó en eso la conversación, yo no dejé abierta la puerta de la conciliación porque no es lo que estamos buscando. Con Berdine queremos llegar a una sanción concreta”, concluyó.