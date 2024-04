Todo se define en Inglaterra: el Real Madrid y el Manchester City igualan en un partidazo en la Champions

Real Madrid y Manchester City protagonizaron en el Santiago Bernabéu el mejor partido de la Champions League en la actual temporada. Un empate 3-3, en el que los blancos comenzaron en desventaja, pero que remontaron ante del cuarto de hora. Los ingleses volvieron a ponerse 3-2, pero Federico Valverde puso el marcador final, en la ida de los cuartos de final. la vuelta se jugará el miércoles 17 de abril, en el Etihad Stadium.

Porque los dos máximos favoritos respondieron plenamente a las expectativas. Un inicio espectacular, en el que el cuadro británico que es el actual campeón tomó la iniciativa y, antes de los dos minutos ya había provocado la amarilla para Aurélien Tchouaméni (no estará en la vuelta por acumulación) y la primera conquista del marcador.

Sí, porque Bernardo Silva sorprendió al correcto meta Andriy Lunin y puso el zurdazo por fuera de la barrera, en la que estaba solo Eduardo Camavinga, para así encaminar la eliminatoria.

Pero al cuadro de Carlo Ancelotti lo que le sobra es paciencia. Se dejó de complejos e intento hacer un juego vertical y directo. A pesar del remate que el arquero ucraniano atajó a Erling Haaland, el elenco blanco rápidamente encontró el empate.

A los 12 minutos, Camavinga encontró el espacio en el límite del área y ensayó un disparo que rebotó levemente en Rúben Dias para descolocar completamente al golero alemán Stefan Ortega Moreno.

Los dirigidos de Josep Guardiola intentaron retomar el control de la pelota, pero un par de minutos más tarde recibió un nuevo golpe. Toni Kroos recibió de Lunin, alargó para Vinicius Junior y este habilitó en profundidad a su compañero Rodrygo, quien se las ingenió para pasar el balón entre las piernas del lateral suizo Manuel Akanji para el 2-1 del Madrid, a los 14′.

Ambos equipos no renunciaron a sus convicciones. El cuadro inglés apostaba al toque permanente y el adelanto de sus líneas. Al otro lado, el balón no pasaba tanto por mitad de la cancha, sino directamente al campo contrario, donde la velocidad de sus hombres en punta ponía de cabeza a la estelar zaga de los Ciudadanos.

Pasada la media hora, el equipo merengue estuvo mucho más cerca de aumentar las cifras. Rodrygo falló en dos ocasiones, mientras que su socio Vinicius Junior encontró bien ubicado a Ortega Moreno al menos un par de veces.

El tiempo complementario continuó en la misma dinámica, con la posesión para el City, mientras el equipo blanco lo invitaba constantemente a su campo para que dejara espacios en el fondo.

Jude Bellingham y Vini lograron sacar disparos que bien pudieron significar una ventaja mayor para los hispanos, pero ambos remates se fueron desviados. En la contraparte, Bernardo Silva y Phil Foden hicieron lo propio, para obligar la reacción de Lunin.

Pero la jugada no le salió bien a Carletto. El mismo Foden no falló en la siguiente que tuvo frente al arco. A los 66 minutos, el prodigio de las inferiores celestes clavó un zurdazo en el ángulo para establecer el empate 2-2.

Como una reconstitución de la misma escena, el once del técnico catalán se puso en ventaja a los 71 minutos. Esta vez fue el zaguero Josko Gvardiol quien clavó un derechazo preciso para el 3-2 del visitante monarca.

El Madrid no se amilanó ante la reacción de los mancunianos. A los 79 minutos, el uruguayo Federico Valverde capitalizó una mala salida del campeón y marcó de volea el 3-3.

Y aunque el partido no decayó en emoción, ninguno de los dos equipos logró vulnerar la defensa contraria. Todo quedó para el miércoles 17, en el duelo de vuelta por los cuartos de final.

Empata Arsenal

Si el partido de Madrid fue un espectáculo, el de Londres tampoco se quedó atrás. En el Emirates el local Arsenal empató 2-2 ante su equipo maldición, el visitante Bayern de Múnich.

Fueron los locales quienes se pusieron en ventaja a los 12 minutos, tras el tanto de Bukayo Saka. Seis más tarde, los bávaros empataron con la conquista de Serge Gnabry. Harry Kane, a los 32 minutos, dio vuelta el marcador mediante tiro penal.

Cuando quedaba poco menos de un cuarto de hora para el final del duelo, el belga Leandro Trossard desató la euforia de los hinchas ingleses tras poner el 2-2.

El Barça a la cancha

El otro grande de España, el Barcelona, tiene un desafío complicado cuando visite Paris Saint-Germain en la capital francesa, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, a las 15:00 horas de Chile, en el Parque de los Príncipes.

“Miren los datos, no es una opinión. En posesión, en presión alta, en datos, en títulos. Sin ninguna duda, yo represento más la filosofía histórica del Barça. A Xavi como entrenador no lo conozco de nada. No he tenido la suerte de que me entrene, pero no se puede pensar que sea un Barça flojo. Si me preguntas, prefiero que me pongan como la víctima”, dijo desafiante el DT de los galos, el español Luis Enrique.

En la otra llave que se disputará este miércoles, a las 15:00 horas, Atlético de Madrid (verdugo del Inter de Milán de Alexis Sánchez en octavos) recibirá al Borussia Dortmund, el otro alemán en la competición.