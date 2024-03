El feroz ninguneo de Luis Enrique ante la opción de reemplazar a Manuel Pellegrini en el Betis

Luis Enrique, el español que hoy dirige los destinos del Paris Saint-Germain, no tiene complejos para enfrentarse a las circunstancias. Con un toque de arrogancia y en un estilo siempre frontal, el asturiano nunca ha pasado inadvertido en sus equipos, tampoco para los hinchas.

Tanto como jugador, cuando se fue del Real Madrid a Barcelona, después de agredir a un fotógrafo que lo captó en el momento en el que se hacía los exámenes para firmar por los catalanes.

Menos como entrenador, carrera en la que se ha codeado con los mejores futbolistas del planeta, a quienes no tuvo reparos en sentar la banca de acuerdo con su decisión, tal como lo hizo con Francesco Totti en su corto paso por la Roma.

Pero a su fuerte carácter ahora agrega frecuentes apariciones en las redes sociales. Específicamente, en Twitch, herramienta que utiliza para interactuar con sus simpatizantes y detractores.

Famosas fueron sus intervenciones en Qatar 2022, cuando dirigía los destinos de la selección española. Instancias que terminó abruptamente con la eliminación de la Furia Roja en octavos de final, a manos del sorprendente equipo de Marruecos.

De regreso a Twitch

Pero el asturiano no se resistió y volvió a las andadas. El técnico del PSG francés anunció recientemente una nueva actividad en su canal y el jueves arrastró a miles de seguidores en su directo.

En un tono directo, siempre con la intención de ser cómico, el extécnico de Barcelona contestó todas las preguntas de los seguidores, sobre una infinidad de temas.

Kylian Mbappé, la Champions League, el Barcelona y el Real Madrid... Fueron algunos de los temas que tocó frente a los requerimientos de los diferentes seguidores.

Incluso el Betis fue parte de los comentarios del controvertido entrenador español. Un cuestionamiento que Lucho no dejó pasar, ya que no demoró en responder al fanático, cuando ya algunos quieren sacar al chileno Manuel Pellegrini.

Para responder, el hispano se refirió a sus números como jugador, las veces que se midió al equipo verdiblanco, una de sus víctimas favoritas cuando era jugaba como puntero derecho.

“Aquí hay uno que dice que me vaya para el Betis. Es el equipo al que más goles le he metido. No creo que caiga muy simpático por allí”, contestó el socio del FC Barcelona, sin pelos en la lengua.