El Cóndor Rojas le responde a Astengo por el Maracanazo: “Orlando Aravena no tuvo responsabilidad... después, algunos la asumimos y otros no”

Roberto Rojas lamenta la muerte de Orlando Aravena. Se conocieron en la Selección y fraguaron una relación cordial. A mediados de los ochenta, el Cóndor era un referente del fútbol chileno y, en esa condición, se transformó en el líder del combinado y tuvo el honor de portar la jineta de capitán.

El ex guardameta de Colo Colo y Sao Paulo manifiesta respeto por la figura del Cabezón, el mismo que le profesaba cuando el estratega lo tenía a su cargo y que recibía de su parte “Fue una figura dentro del fútbol chileno, Marcó época en la Selección. Lamentablemente, no lo tuve como técnico de club para conocerlo mejor en esa área. Es lamentable su muerte. Le mando el pésame a toda la familia”, contesta a El Deportivo.

La respuesta a Astengo

Rojas fue aludido por Fernando Astengo en el recuerdo de la trayectoria del entrenador. “Fue súper injusto ese momento que le marcó. Lo tengo súper claro. Nunca tuvo nada que ver en ninguna cosa. Él quería jugar. Que por una locura, por una esquizofrenia, una locura de un sicópata, haya pagado lo que pagó, me duele mucho más ahora. En este momento. No merecía ese estigma. Ayer me preguntaba por qué tuvimos que pagar por eso, si no tuvimos nada que ver”, disparó el León en este medio.

Roberto Rojas, ex arquero de Colo Colo y la Selección. (Foto: Agenciauno)

Al golero surgido en Aviación no le gustan las alusiones. Ni al histórico momento ni la del defensor central. “No me lleví' pa’ ese lado, no nací ayer, los conozco a ustedes”, dice en alusión al periodismo. Sin embargo, con la misma firmeza establece una sentencia: “Aravena no tuvo responsabilidad”. Y luego, otra, relativa a Astengo: “Cada uno tiene la conciencia de lo que realizó en ese momento. Algunos asumieron, y otros no, su responsabilidad. Yo la asumí, pedí disculpas, otros no. Quien soy yo para decirle algo”, sostiene, con el afán de zanjar la discusión. “Cada uno tiene su conciencia. Uno más limpia. Ya no es pelear. Yo estoy cansado de pelear”, insiste.

Respeto

Rojas se vuelve a centrar en el recuerdo de Aravena. “Como técnico y jugador, siempre nos respetamos. Él en lo técnico y yo en la cancha. Nunca tuvimos una relación de amistad, pero siempre hubo respeto. Hubo otros jugadores que lo conocieron en los clubes, tenían esa ventaja. Siempre lo respeté. Compartíamos muchos momentos dentro de la Selección, pero más allá de eso, no”, explica.

Igualmente, hubo momentos alegres que Rojas recuerda hasta hoy. “Se me viene a la cabeza una anécdota muy especial. En la Copa América, en el partido ante Colombia, Jaime Vera hace el gol del triunfo. Al otro día, viajamos a Buenos Aires, donde íbamos a jugar la final. Jaime tiró muchas tallas y él se da vuelta y le dice ‘de qué te reís tantos, si no vas a jugar la final’. Todos nos reímos. En ese momento nos reímos, pero no me gustó. Pensándolo bien, no se le puede decir eso a un jugador. Si me lo decía a mí, era diferente. No es que lo enfrentara, pero le habría respondido de otra forma. Son cosas de intimidad, de grupo. Igual, no fue con mala intención, fue la alegría del momento”, sostiene.

Vera, de hecho, guarda una imagen inmejorable del conductor de la Roja en ese momento. “Tengo un muy bonito recuerdo de Orlando. Fue especialmente cariñoso. Siempre me citaba, hicimos muchos viajes, dos copa América, viajes por Europa. Era unido con los jugadores. Yo era uno de los pocos jugadores que lo tuteaba, porque me lo pedía. Era muy buena gente. Lamento mucho su muerte”, sentencia el Pillo.