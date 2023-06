Roberto Rojas le da con todo a Berizzo: “No puede exponer a Claudio Bravo de la forma en que lo está haciendo; no corresponde”

Roberto Rojas deja claro, a través de sus palabras, que está plenamente informado de los últimos pasos de la Selección. El Cóndor vive en Brasil, pero no se despega del fútbol chileno. Procura saber de cada cosa que pase. Hay una mezcla de inquietud natural entre mantenerse conectado con la actividad que ha marcado su vida y otro factor relevante: mientras jugó, ocupó un rol destacado en el combinado nacional.

“¿Tuvieron una reunión, cierto? Yo entendía que habían conversado y habían llegado a un acuerdo y que Claudio le había pedido no venir a estos amistosos y llegar en la mejor forma posible al inicio de las Eliminatorias”, expone de entrada, a El Deportivo, dando cuenta de que cuenta con los suficientes antecedentes como para involucrarse en la discusión.

Respeto mutuo

Antes del surgimiento de Claudio Bravo, pocos dudaban de que sus condiciones técnicas lo consagrarían como uno de los mejores arqueros chilenos de todos los tiempos. Es probable, incluso, que sin el Maracanazo del 3 de septiembre de 1989, el episodio que truncó su carrera, las dudas se hubiesen disipado, sin la necesidad de compararlo con el capitán que levantó los primeros trofeos internacionales de la Roja en toda su historia. El actual portero del Betis, por cierto, ha confesado su devoción por el exarquero de Aviación, Colo Colo y Sao Paulo. Le considera su principal ídolo.

La admiración y el respeto son recíprocos. Por esa razón, no extraña que el exgolero conozca en detalle los coletazos que produjo la decisión del vilucano de privilegiar sus vacaciones, justo cuando Eduardo Berizzo intenta darle los últimos retoques a su versión de Chile antes del inicio de las Eliminatorias, en los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. Como en los tiempos en que sacaba virtualmente todos los balones que iban a su puerta, a Rojas no le tiembla la mano para rebatir las razones de Berizzo.

¿Qué más sabe usted de esta controversia?

Que Claudio pretendía tener un descanso y después sumarse a la Selección, pensando en el inicio de las Eliminatorias, en llegar bien a esos partidos, que son los importantes.

O sea, queda claro que está del lado de Bravo...

Yo confío en la palabra de Claudio. Lo conozco y por eso le creo. Es el técnico de la Selección el que debe aclarar esta situación. Lo que tengo muy claro es que no puede exponer a Claudio de la forma en que lo está haciendo. No corresponde.

¿Le parece correcto que Bravo se vaya de vacaciones justo cuando la Selección está jugando y Berizzo busca el equipo para iniciar las Eliminatorias?

Es justo que Claudio descanse, como cualquier persona que se toma vacaciones con su familia. Viene de una temporada exigente en el fútbol europeo. Es justo también estar en la Selección y prepararse para las Eliminatorias. Mi pregunta es otra: ¿Qué quiere saber Berizzo de Claudio Bravo? Lo he dicho otras veces: no tiene nada que demostrarle a nadie. Todos sabemos quién es.

Roberto Rojas, ex capitán de la Selección.

Quizás necesitaba que estuviera acá para aportar en otros aspectos, como el liderazgo.

No lo sé. Visto de otro modo, incluso me parece mejor que no esté para estos partidos. A Berizzo le sirve que no haya venido, porque puede buscar alternativas para el puesto. Hacer jugar a los arqueros que lo necesitan a modo de que sumen experiencia. Con Claudio acá, el que tenía que jugar era él. No estoy de acuerdo con Berizzo al exponer a Bravo. Ese es mi punto de vista. Bravo no ha rechazado a la Selección. El pidió descansar después de una temporada exigente, en familia. Eso es legítimo. Después vendrá, seguramente. Cuando realmente se le necesite.

En su generación, los jugadores dejaban literalmente todo tirado para venir a la Selección. Usted lo hizo varias veces, para no buscar ejemplos en jugadores distintos, que en el mundo también sobran.

Así es, pero son momentos diferentes. Yo pasé por una situación parecida a la de Claudio una vez en Colo Colo, también. Me fui de vacaciones, porque hacía dos o tres años que no me tomaba y sentí que necesitaba un descanso junto a mi familia, y que me lo había ganado. Los dirigentes me mandaron a buscar. Incluso con Carabineros, para asegurarse de que tendría que volver. Eran otros tiempos. Y los actuales son otros tiempos. No se puede comparar una realidad con la otra.

Ahora, los jugadores suelen poner en la balanza el desgaste que implican los viajes desde Europa para participar en los amistosos, sin considerar, además, el discreto nivel de los rivales a los que está enfrentando Chile en esta fecha FIFA.

En la Selección no tuve ese problema, porque estaba jugando en Chile, salvo para las Eliminatorias previas al Mundial de Italia, cuando estaba en Brasil y me presenté un mes antes a la preparación. Había una gira a Europa y participé de ella. En general, no me vi enfrentado a una situación como esta porque, como dije, son tiempos diferentes. Y las distancias también eran distintas.

Para usted y sus compañeros de generación, en general, no había excusas para defender a la Roja, ¿por qué ahora habría que admitirlas?

Es diferente el caso. Hay que preguntarse cuántas veces por año tienen que ir y venir, viajar, dejar a sus familias en otro país, hacer el desgaste. Ellos juegan toda su carrera en Europa, se desarrollan allá, viven allá. Hay que considerar eso en el análisis, porque no es un factor menor, tampoco.

¿Entonces, comparte la posición de Berizzo y la molestia que ha dejado entrever públicamente en las últimas semanas?

Son respetables los dos lados, pero no estoy de acuerdo con Berizzo al exponer a Claudio públicamente. Eso es lo que no corresponde.

¿Por qué?

Berizzo está poniendo en duda, primero, la capacidad y el profesionalismo de Bravo, que siempre lo ha tenido en la Selección y lo ha demostrado. Como entrenador, Berizzo puede poner en duda un bajo rendimiento técnico o físico, pero no es el caso. Claudio está en el nivel que ha tenido siempre y que todos le conocemos. Lo demuestra cada ve que juega en el Betis. A estas alturas de su carrera, no tiene nada que probar. También lo he dicho anteriormente. Por lo que sé, Berizzo está equivocado.

El futuro

¿Se agrava esa situación asumiendo que Berizzo estaba sobre aviso de la decisión de Bravo de tomarse vacaciones?

Y si lo sabía, menos se puede entender lo que está haciendo. Claudio ha respondido siempre que lo han llamado. Y seguramente lo hará también cuando sea llamado para las Eliminatorias, para los partidos por los puntos.

¿Puede tener consecuencias este problema para Berizzo, en el sentido de afectar su conducción de la Selección?

La responsabilidad y la carga se las está poniendo solo. Ese es un punto muy importante. Descartar a un jugador del nivel de Claudio Bravo es un error muy grande que puede cometer. Es un lujo que no se puede dar. Después, los resultados tendrá que explicarlos él y asumir el costo que signifiquen. Es responsabilidad de él.

¿Se debió actuar de otra forma, por tratarse de Bravo, un jugador de trayectoria y el capitán de esta generación de futbolistas?

Nunca voy a estar de acuerdo en que un técnico exponga a un jugador que siempre se ha entregado a la Selección. Es una parte que a estas alturas del profesionalismo debe estar lo suficientemente bien resuelta.

Eduardo Berizzo, en un partido de la Selección (Foto: Agenciauno).

¿Hay opciones para reemplazar a Bravo en las Eliminatorias, si Berizzo opta por no llamarle para cuando Chile se empiece a jugar la clasificación al Mundial?

Puede haber otro arquero. Eso lo puede decidir el técnico, que está en todo su derecho, pero ese no es el punto. Lo que quiero decir es que Berizzo no puede descartar a Bravo. Bajo ningún punto de vista. La otra es una discusión distinta, que se tiene que producir después.

¿Y pensando en el mediano plazo?

Lo que pasa es que no podría hablar. No los conozco. No los he visto jugar. Sé poco del fútbol chileno, acá no llega. No me interesa verlo. No tiene ningún atractivo, acá no lo pasan. Cómo voy a hablar de si hay jugadores de proyección, si no los conozco. No quiero juzgarlos antes de tiempo. Son jóvenes. De hecho, en cinco años podrían estar.

¿Brayan Cortés no le suena?

Cortés ha jugado Copa Libertadores. Está más jugado. A (Fernando) De Paul, su reserva, lo he visto. Conozco a (Gabriel) Arias, a Brayan. A (Cristóbal) Campos no lo conozco, porque no ha jugado Copa Libertadores. Si en el fútbol chileno lo ven como proyectable, hay que ayudarlo. Como me pasó a mí, que también necesité ayuda. Él necesita trabajo, apoyo en los momentos difíciles. Así se hace el jugador. El club tiene que apoyarlo. El jugador joven, como me pasó, necesita que en los momentos difíciles esté ahí, porque no tiene el equilibrio para asumir la crítica o el elogio.

¿Cortés en el nivel que está no alcanza iniciar las Eliminatorias?

Claro, porque está más jugado, es de equipo grande. Ha salido campeón, ha jugado copas. A Campos lo conozco de nombre. Pueden ser los tres. Arias es un arquero de nivel internacional, que ha vivido procesos de Selección, consagrado. El técnico va a a tener que escoger.