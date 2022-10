El Cóndor Rojas le raya la cancha al Toto Berizzo por Claudio Bravo: “En los partidos importantes tiene que estar”

Claudio Bravo no estuvo en la nómina de la Selección que diseñó Eduardo Berizzo para los amistosos frente a Marruecos y Qatar, en la fecha FIFA de septiembre. La ausencia del arquero del Betis llamó la atención, pero no necesariamente sorprendió. Para el actual estratega de la Roja, quien, a falta del pronunciamiento del TAS respecto del caso Byron Castillo, pone su mirada en el Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá en 2026, la presencia del histórico guardameta no es prioritaria. Ante los africanos, atajó Brayan Cortés. Frente a los asiáticos, lo hizo Gabriel Arias.

Sin embargo, hay quienes extrañan la presencia del vilucano. La lista la encabeza Roberto Rojas. La palabra del Cóndor pesa. No solo porque se trata de uno de los mejores arqueros de la historia de Chile. También porque es el principal referente del histórico capitán de la Roja. El exgolero, radicado en Brasil, manifiesta su postura con claridad. Si bien intenta entender la determinación del entrenador argentino, finalmente, termina siendo enfático respecto de la inclusión del excolocolino en la escuadra nacional.

“Creo que hace parte del proceso, porque Berizzo quiere ver los jugadores que en algún momento pueden integrar el equipo. Ver a Claudio Bavo en un amistoso, para él, no es necesario”, establece.

Claudio Bravo, en un partido de la Selección.

La misma lógica se aplica para los principales referentes de la Generación Dorada. “Claudio, como Vidal o Sánchez, no tiene nada que probar a nadie”, establece. Y, en ese marco, plantea la exigencia. “Claudio tiene un lugar dentro de la Selección cuando tengan partidos oficiales, más importantes. Ahí tienen que estar. Berizzo aprovecha los partidos amistosos. Está bien. Es su derecho probar. Claudio es un jugador que tiene la confianza del técnico, porque lo conoce”, considera.

El ex golero de Colo Colo y Sao Paulo explica, además, que excluir a Bravo es una decisión riesgosa. “No creo que quiera cambiarlo. Sería una situación complicada para el técnico cambiarlo ya que tiene todo el respaldo, como Vidal y Alexis, que son figuras importantes. Hace parte del proceso para jugadores nuevos. Ver el recambio, el nuevo proyecto. No lo veo como descartado en las próximas convocatorias. Claudio siempre fue un tipo muy profesional, que se cuida, que vive para el fútbol. No pasa por la edad”, profundiza. La notable actuación que cumplió ante la Roma, por la Europa League, es, según el Cóndor, una muestra más que evidente de su vigencia.

“Es un arquero fundamental”

Rojas no es el único que avala a Bravo. “Me parece que siempre ha estado a un nivel alto. Ha estado así en forma constante en el tiempo. Si ha tenido una recaída o algo es parte del puesto. Está vigente”, destaca Luis Marín, quien fue parte de la delegación nacional en el Mundial de Sudáfrica. en 2010.

A diferencia del Cóndor, el ex portero de Universidad de Chile atribuye la ausencia de Bravo a otro elemento. “Cuando fueron las nominaciones anteriores estaba con el problema administrativo con el Betis, cuando no podía jugar”, apunta. En lo que sí coincide con el exseleccionado es en que las alternativas que amenazan el lugar de Bravo no son variadas. “Berizzo no tiene mucho que ver. Y las giras son para ver a los que no ha visto. Le falta ver a Campos, a Arias lo pudo ver. A Cortés ya lo conoce bien”, sostiene.

Claudio Bravo, en el partido entre el Betis y la Roma. (Foto: Twitter - @RealBetis)

En ese contexto, concluye que el puesto de Bravo en la Roja, al menos en el corto plazo, no debería estar en entredicho. “Si está jugando y a buen nivel, Claudio es un arquero fundamental, una pieza clave. Ahora, hay que entender que los próximos partidos importantes lo van a pillar en una edad avanzada. Puede estar en la Selección y entregarles mucho a los otros arqueros. Pero por un tema de edad no va a llegar al próximo Mundial”, detalla.

La reflexión se extiende a los otros miembros del plantel más exitoso que ha tenido la Selección en su historia. “Me parece bien que la juventud esté mixturada con jugadores de experiencia que entreguen lo que han vivido. Tienen un bagaje que deben entregar a sus compañeros. Cuando uno empieza a trabajar en una futura rotación tiene que sumar experiencia que permita añadir conocimientos, mañas. Es la forma. Un arquero con experiencia, maduro, con bagaje, como en otros puestos Alexis o Gary te entregan cosas que vivieron o frenan situaciones cuando un jugador joven se equivoca en una toma de decisión o en una jugada. Son aportes importantes”, sentencia.