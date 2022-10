Los detalles desconocidos de la distante relación entre Arturo Vidal y su padre Erasmo

A muchos les sigue dando vueltas la primera acción pública de Arturo Vidal después de la muerte de Erasmo Vidal, ocurrida ayer en el Club Hípico. En Instagram, la plataforma favorita del Rey a la hora de comunicar algo, el seleccionado chileno posteó una imagen relativa al viaje del Flamengo para visitar a Sao Paulo, dando cuenta, por cierto, de que estaría en la final de ida de la Copa de Brasil, ante el Corinthians y que su prioridad no se situaría en viajar a las exequias de su familiar directo. “Allá vamos Sao Paulo”, posteó, junto con una imagen en la que aparece con el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Solo con el transcurso de las horas, mediante stories de la misma red social reflejó que la situación sí lo afectaba. “El viejo Chokita ahora descansa en paz”, escribió después, citando un posteo de su pareja, Sonia Isaza. Y, más tarde, otra: “Vuela alto viejo querido”. Aún no está claro si el King viajará para estar con sus familiares ni si, eventualmente, alcanzaría a llegar a los funerales.

Abandono

La relación de Vidal y su padre está marcada por el abandono. En su edad más temprana, sumido en problemas como el alcoholismo y la adicción a las apuestas, principalmente relacionadas con la hípica, la actividad que, finalmente, los terminó vinculando en el último tiempo, el progenitor terminó alejándose del núcleo que había conformado con Jacqueline Pardo, la madre del futbolista y de sus dos hermanos: Sandrino y Ámbar. El otro, Jean Paul, es fruto de otra relación de Erasmo. Sandrino homenajeó a su padre detonando fuegos artificiales. Ámbar, publicando un mensaje, que da cuenta de la difícil relación: “Te perdonamos, papá”.

Esa distancia se reflejó, por ejemplo, en el inicio de la carrera deportiva del volante. Mientras sus compañeros en las divisiones inferiores solían ser acompañados por sus padres o familiares en los entrenamientos y en los partidos, Arturo Vidal generalmente llegaba solo. “En ese momento, el papá andaba en otra. No lo acompañaba. No tenía relación con Arturo. En Colo Colo no lo conocimos”, consigna una fuente vinculada a las divisiones inferiores del club albo.

Es por esa razón que el entonces pequeño Arturo debió buscar otros afectos. Sus primos Víctor y Carlos Albornoz, los mismos a los que apuntó como los responsables de irregularidades económicas en la administración de los bienes que había puesto a su cargo, asumieron un rol protagónico en su crianza. Sin embargo, la figura más fuerte para el entonces incipiente futbolista era la de su madre. Con ella se había comprometido a hacer surgir al grupo familiar tan pronto como su progreso deportivo se lo permitiera. La relación con Erasmo Vidal prácticamente no existía. Ni entre Arturo con su padre. Tampoco con la familia de Jacqueline.

Erasmo Vidal, a la izquierda, en el estadio Monumental, en el inicio de la carrera de Arturo Vidal (Foto: La Cuarta)

De hecho, el entonces joven Arturo asumió protagonismo en su familia. Antes, Colo Colo había ideado algunas estrategias para ayudarlo. Claudio Borghi, quien ya había llegado a la convicción de que se trataba de un talento excepcional, que había que cuidar, lo incluía permanentemente en las concentraciones y los viajes con la sola finalidad de garantizarle una alimentación adecuada para su condición de deportista de elite. Y otra: el club había dispuesto incrementar las ayudas económicas que le brindaba. Eso sí, primero, Arturo Vidal pidió que se le entregara mercadería, para garantizar la alimentación de su familia. De hecho, había rechazado seguir en la pensión del club, para no recibir condiciones distintas a las que afrontaban su madre y sus hermanos. “Al principio, ayudábamos con algo de mercadería, pero nos dimos cuenta de que no iba a tener mucho rendimiento. Al poco rato le fijamos un sueldo. Le arreglamos la casa. Le pusimos techo, piso, muebles. Para que no apareciera como regalo, le descontábamos la cuota que le fijamos. El sueldo era como un millón 400 mil y le descontábamos 150 mil como cuota. Cuando se fue a Alemania, todo se pagó sin problemas”, recuerda Luis Baquedano, entonces dirigente del Cacique.

Cercanía sobre el final

Los contactos se remitían a algún saludo lejano en el lugar que cruza a la familia: el Club Hípico. De hecho, la institución lo despidió a través de un sentido comunicado. Erasmo no solo cuidaba las caballerizas del actual volante del Flamengo. Era conocido en toda la institución por su especial personalidad y porque colaboraba en distintas actividades. “Todas las mañanas llegaba al Club Hípico a cuidar los caballos de Arturo, durante todo el tiempo que no él no está en Chile. Se preocupaba de que los caballos galoparan, pasearan y estuvieran bien cuidados. Los días de carrera siempre estaba hablando con los jinetes y preocupado de que todo estuviese bien. Llevaba mucho tiempo cumpliendo esa labor”, lamentó el preparador Sergio Inda, quien alista a los ejemplares del futbolista, en declaraciones a Chilevisión. “Estamos demasiado tristes por la noticia, nos enteramos la mañana de lo acontecido. La verdad que estamos todos muy impactados, y por la forma cómo fue todo también. Hay varios familiares de Erasmo acá. De Arturo no me he comunicado todavía, no es el momento aún”, amplió.

Aún así, en el núcleo más cercano al Rey precisan que muchas cosas que se han dicho respecto de la vida del futbolista y de su entorno son, derechamente, falsas. Y en esa lógica, naturalmente, entra parte de lo que se conoce de la relación con su padre. Lo que sí es objetivo es que Erasmo Vidal tuvo una personalidad controvertida. Y que producto de lo mismo se involucró en problemas serios: en 2015, cuando su hijo daba el salto desde la Juventus al Bayern Múnich, detrás de la ilusión de acercarse a la obtención de la Champions League, fue sorprendido portando pasta base de cocaína y dos cuchillos carniceros. Fue detenido. “Él tiene su vida, yo tengo la mía. Mi padre es realmente lo suficientemente mayor para saber lo que está haciendo. Yo mismo tengo una familia con mi esposa, dos hijos y mi madre”, explicó Arturo a la prensa alemana. Un año más tarde, Erasmo fue detenido por transitar en estado de ebriedad, con el consiguiente riesgo para su vida. Por esos días, estaba siendo buscado por porte ilegal de arma blanca. Todas esas incidencias impedían un reencuentro definitivo. La otra razón también saltaba a la vista: los vicios que Erasmo nunca pudo apartar de su vida.

Igualmente, en el último tiempo, Arturo Vidal reveló que se habían producido acercamientos. De hecho, apenas se conoció el deceso de Erasmo, Jean Beausejour, uno de los amigos que el Rey generó en la Roja, reveló que conocía señales en ese sentido. “Por lo que uno constató, tuvieron la posibilidad de ir reconstruyendo esta relación con el tiempo, ya los dos más grandes”, dijo el ex jugador de Universidad de Chile, en el marco de su intervención como comentarista en la radio ADN. Erasmo, finalmente, encontró algo de paz.