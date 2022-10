Exentrenador de Federer desvela uno de los secretos del título del Australian Open de 2017: “Le mostré un partido de Fernando González contra Nadal”

Ivan Ljubičić es una de las personas que mejor conoce a Roger Federer. Lo tomó como pupilo en 2016 y juntos vivieron uno de los momentos más apoteósicos de la carrera del suizo. Bajo el mando del croata, conquistó sus últimos tres Grand Slam, volvió al número uno del mundo a los 36 años y rozó un noveno Wimbledon al perder la final ante Djokovic. Además, fue él quien lo acompañó durante la rebelde lesión que lo terminó retirando.

De todo eso y más, conversó Ljubičić con el medio español “Punto de Break”. La extensa entrevista, eso sí también tuvo a un personaje que no se esperaba dentro del guion: Fernando González.

Y es que el ex técnico de Federer confesó que el chileno fue clave en la obtención del Australian Open 2017, ya que tomó unos vídeos del oriundo de La Reina para que el suizo supiera cómo atacar a Rafael Nadal. “Para estudiar la final ante Nadal, le mostré un partido de Fernando González contra Rafa, no recuerdo el año, pero fue en el Open de Australia. Allí, Fernando destruyó a Rafa y obtuve algunas ideas de ese partido y de otros”, lanzó.

Aquel partido al que se refiere, fueron los cuartos de final del Abierto de Australia de 2007, cuando el chileno superó al español por 6-2, 6-4 y 6-3 en apenas dos horas y siete minutos de juego. Aquella edición, González llegaría a la final, perdiendo justamente ante “Rog”.

La victoria de 2017, según su estratega, impulsó el juego de Federer en aquel momento. “Yo creo que después de ese Open de Australia, se empezó a sentir con más confianza. Jugó muy bien en Indian Wells y Miami contra Rafa, tomando la pelota muy pronto, pegando plano y atacando la derecha de Nadal un poco más de lo que lo venía haciendo en el pasado. Muchas cosas que quizá Rafa no esperaba”, agregó el croata y ex tres del mundo.

Pero en la conversación no solo se quedó en el gran logro firmando en Melbourne. El ganador de Indian Wells 2010 también hizo un repaso por los años más complicados de la lesión de Federer, cuando la lesión en la rodilla lo dejó jugar solo seis torneos en dos años. “Nosotros teníamos un cierto progreso en mente, que era necesario para continuar. Para él, continuar significaba ganar torneos. Continuar no significaba para él ganar un partido. No habría vuelto para jugar una 1R y 2R, 1R y 2R. Él quería volver para estar al 100%. Volver para estar como estuvo en 2021 no era una opción para él”, admitió su ex entrenador.

Finalmente abordó los últimos días como profesional de su dirigido, admitiendo que incluso estuvo en duda que pudiese jugar el dobles con Nadal en la Laver Cup. “La rodilla no podía mantener la carga. No podía soportar lo que era jugar cinco sets y volver al otro día y jugar más. No era un movimiento particular. Es como conducir un coche y llega un momento que recorres una cierta cantidad de kilómetros y ya no va más”.