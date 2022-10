Miranda y Holan celebran: la Federación resuelve que la U y la UC puedan contar con su plantel completo en el clásico

Una importante noticia recibieron Universidad Católica y Universidad de Chile de cara a la continuación del duelo que los enfrentará en el partido de revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

Según comunicó la Federación de Fútbol de Chile, para lo que resta de encuentro podrán entrar los jugadores nominados y cambiar a los lesionados, entre ellos Cristóbal Campos por Martín Parra. Lo mismo sucederá con Clemente Montes y Darío Osorio.

Cabe señalar que el clásico universitario debió interrumpirse en el minuto 5′ después de que el portero de los azules recibiera una agresión desde la hinchada de Universidad Católica con el lanzamiento de bombas de estruendo que le terminaron por causar un trauma acústico.

A consecuencia de la dolencia, Parra debió ser trasladado de inmediato a un centro asistencial en Santiago. “En el momento no dimensioné tanto lo que pasó. Me dijeron que sí había un daño dentro del oído. El resultado arroja que aún hay una leve alteración, que no está 100% perfecto y que se debería mejorar con tratamiento que estoy realizando”, aseguró hace algunos días en diálogo con los canales oficiales del club.

El duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile está programado para este jueves 13 de octubre a partir de las 19.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.