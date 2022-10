La U pierde su amuleto: Junior Fernandes aún no renueva y vive sus últimos días de azul

En septiembre de 2021, a través de sus redes sociales, Junior Fernandes celebró su retorno a Universidad de Chile. El delantero volvía a defender al equipo de sus amores tras haber estado nueve años en el extranjero. Durante ese periodo, el atacante de 33 años jugó en el Bayer Leverkusen (Alemania), Dinamo Zagreb (Croacia), Alanyaspor (Turquía), Ittihad (Emiratos Árabes) y Basaksehir (Turquía).

“Qué alegría más grande poder volver a vestir esta hermosa camiseta. Primero darle las gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Después de nueve años volver a Universidad de Chile hace un tiempo atrás parecía un sueño ahora es una realidad”, dijo el atacante, en sus redes sociales.

Los hinchas se ilusionaron con el retorno del atacante. En la memoria estaba la figura del delantero que ayudó a conseguir el título de 2012, bajo la conducción de Jorge Sampaoli. También estuvo en el equipo que se metió en las semifinales de la Copa Libertadores durante ese mismo año, quedando eliminado frente a Boca Juniors.

Pero del entusiasmo por su llegada se pasó rápidamente a la frustración. Su rendimiento no ha sido el esperado. Incluso, nunca ha podido ganarse la titularidad, pese a que muchos fanáticos se ilusionaron con la posibilidad de tenerlo como uno de los referentes de un equipo que ya venía a la baja.

¿Sus números? Durante la temporada 2021, el atacante jugó siete de 13 partidos en el torneo. Solo fue titular en cuatro. ¿Goles? Uno. En el presente año, en tanto, registra 24 partidos de 27 posibles, con apenas diez apariciones de titular, sumando tres goles. En la Copa Chile, en tanto, ha participado en cinco encuentros (cuatro de titular) y ha celebrado en tres oportunidades.

El fin de un amuleto

Hoy, Junior Fernandes parece estar viviendo sus últimos días en Universidad de Chile. El delantero chileno termina contrato y, según pudo averiguar El Deportivo, no está en los planes del club para la próxima temporada. Desde la vereda del futbolista, en tanto, aseguran que el jugador no descarta volver a jugar en el extranjero. Más cuando su señora volvió a Croacia hace unos meses.

Al momento de la evaluación, el jugador no ha cumplido con los objetivos trazados en su arribo. No ha logrado ser un referente e, incluso, se ha visto envuelto en una indisciplina que le costó un castigo de Santiago Escobar, el DT estudiantil del primer semestre. “Estuvo en el cumpleaños de su esposa. Y al otro día no entrenó, e internamente hay un tema deportivo que yo como DT tomaré una decisión y seguramente Junior no estará en esa convocatoria. No estuvo en el entrenamiento. Eso se aclaró con el jugador, y es una sanción deportiva por este partido. En la institución hay derechos y deberes. El no entrenó al día siguiente y por eso viene esa sanción”, dijo el estratega para explicar la sanción.

Lo poco que el jugador tiene a su haber es que en La Cisterna ya lo consideran como el futbolista de los momentos importantes. Este sábado, frente a La Serena, convirtió el 2-1 a favor de los azules cuando restaban tres minutos y ayudó a que los laicos dieran un paso gigante en su lucha por arrancar del descenso. Los hinchas, de inmediato, recordaron su anotación en el crucial partido frente a Unión La Calera, de la temporada pasada. ¿La trascendencia? Salvó al club de un nuevo descenso.

Miranda, el técnico que hoy dirige a la U, realizó su evaluación respecto del momento que vive el ariete. “Es un jugador que no ha encontrado el nivel futbolístico que lo llevó a tener una gran carrera. Pero trabaja todos los días y me costó dejarlo afuera. El gol me lo debía desde el lunes. Quizás es el llamado a hacer los goles importantes en la U”, cerró.