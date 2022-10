Respira Colo Colo: Juan Martín Lucero podrá jugar contra Coquimbo Unido para intentar el asalto al título

Colo Colo y su cuerpo técnico pueden respirar más tranquilos. El goleador argentino Juan Martín Lucero podrá disputar el partido del domingo ante Coquimbo Unido, el mismo que podría darle el título a los albos después de cinco temporadas.

El mendocino había recibido dos tarjetas amarillas en el empate 1-1 frente a Curicó Unido, por el juez Julio Bascuñán, situación por la que fue expulsado en el final del duelo disputado en el estadio Monumental.

En ese escenario, el puntero del campeonato chileno decidió apelar al criterio del árbitro del partido. En la instancia, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió borrarle una de las amarillas al artillero del cuadro de Macul.

Sin embargo, el mismo jugador no podrá jugar el encuentro subsiguiente, cuando los albos reciban a O’Higgins en la cancha del David Arellano. ¿La razón? El transandino será sancionado por acumulación de amonestaciones.

Los argumentos

Después del partido, Bascuñán confirmó la decisión de las dos amarillas al ex delantero de Vélez Sarsfield. En su informe, el juez consignó “conducta antideportiva”, por un uso ilegal de brazo de “forma temeraria”.

“La posición del pie, donde lo eleva, es lo que produce la conducta antideportiva, una falta temeraria. No es una conducta violenta. Está en el intermedio”, aseguró el mismo árbitro a El Deportivo.

Ese, precisamente, fue el argumento que intentó derribar la defensa de los albos para revertir la situación.

“Si lo consideran ‘conducta temeraria’, uno tiene que acreditar que no lo tocó. Aunque acá hay un roce, el roce no lo hace Lucero, lo provoca el jugador que viene desde atrás y pone la cabeza. Y ni siquiera lo golpea en la cabeza. El roce es en el hombro. Yo como jugador tengo una visión periférica de lo que está pasando en los costados y por delante mío. No por detrás de mí”, dijo a El Deportivo el gerente de los albos, Daniel Morón.

Zanjado el tema, el equipo más popular de Chile podrá habilitar al jugador más desequilibrante que tienen en esta temporada. Lucero anotó en 18 duelos de esta temporada con los albos, de los cuales ganaron 14, empataron en dos y perdieron solo dos.

A Colo Colo solo le basta un empate en casa del colista para levantar la trigésima tercera de su historia, a la cual podrán asistir 4.500 hinchas blancos, según los dispuesto por el elenco pirata.