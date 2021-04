Cóndor Rojas: “Di mi opinión y mira lo que armaron”; la cadena de ironías y dardos que tienen incendiado el arco de La Roja

La respuesta de Roberto Rojas es gentil, pero no esconde la molestia. “Di mi opinión y mira lo que armaron”, contesta a El Deportivo desde Brasil. El Cóndor es el centro de una polémica que ya suma diez días. Que partió desde que marginó a Johnny Herrera de la lista de los cinco mejores arqueros chilenos de la historia y que fue generando derivadas que, inevitablemente, confluyeron en la mancha que enlodó su carrera: el Maracanazo rojo que protagonizó el 3 de septiembre de 1989, que no solo dejó a Chile fuera del Mundial de Italia, del año siguiente, sino que también lo marginó del siguiente, en Estados Unidos.

“Herrera no está entre los cinco mejores arqueros en la historia de Chile… ha habido grandes guardavallas como Juan Olivares, Leopoldo Vallejos, Mario Osben, Marco Cornez… Es difícil. Puede estar dentro de los 10 mejores del fútbol chileno… Es que ha habido tantos metas buenos en este país como Sergio Livinsgtone, Adolfo Nef, Misael Escuti… Lo importante es que Herrera tenía objetivos dentro de su club y los consiguió”, dijo el histórico guardameta, quien en su carrera defendió a Aviación, Colo Colo, Sao Paulo y la Selección.

A diez días del inicio de la discusión, Rojas refuerza su intención original. “Nunca quise criticar a Herrera”, se limita a precisar, respecto de la consideración que expresó con motivo del retiro del guardameta que brillara en Universidad de Chile. Serían sus últimas palabras antes del cierre del diálogo con este medio. Un corte gentil, pero enérgico.

La reacción de Herrera

Herrera tardó poco en reaccionar. En su estilo, con munición gruesa. “Te juro que me es indiferente, ¿Es necesario que le responda? Es su opinión, la respeto. El Pato Toledo está súper contento con todos los años que se perdió, eso sí... Puede opinar lo que quiera”, ironizó en TNT Sports, donde hoy ejerce como comentarista.

La alusión es inequívoca y, por cierto, el dardo estaba bien calculado. El excruzado Toledo fue uno de los goleros más destacados de la generación que se quedó sin mundiales por la actuación del Cóndor. Un grupo que, por ejemplo, aglutinaba a los jugadores que fueron campeones de América en 1991 con Colo Colo y finalistas de la Copa Libertadores en 1993 con la UC, como en su caso. Para mayor abundamiento, la lucida actuación de Toledo en la Copa América de 1991, que se disputó en Chile lo llevó a ser considerado como el mejor arquero del continente en esa temporada.

El Pato se involucra

Aludido por Herrera, Patricio Toledo se insertó en la discusión. Aunque aclaró a El Deportivo que hace años perdonó a Rojas por el acto que cometió y por las consecuencias que le generó a su trayectoria en el fútbol, fue enfático en sostener que perjuicio fue evidente. “Lamentablemente, el error que comete Roberto Rojas perjudicó a una generación importante. Los jugadores de Colo Colo 91, por ejemplo, también se perdieron la opción de disputar las Eliminatorias y de ir al Mundial de 1994. Para el fútbol chileno, fueron ocho años muy duros, muy complicados. La única posibilidad que tuvimos para mostrarnos fue la Copa América”, contestó el golero.

Después, se concentró exclusivamente en el daño que sufrió su carrera. “Por las características que tenía mi juego, era obvio que pensara en jugar en el extranjero. En México, en Argentina o en Europa. Lo que pasó fue fundamental para que no tuviéramos esa posibilidad. No solo yo. Muchos se perdieron esa instancia de poder mostrarse. Era lo que yo quería, salir de Chile”, lamentó.

El Cóndor no pasa

A Rojas, la alusión de Toledo no le causó mucha gracia. “Lamentablemente, se empezaron a subir al barco de esa opinión otros arqueros como el Pato Toledo, que me sorprende mucho que me haya criticado de esa forma”, manifestó en el sitio Redgol, donde insistió en que su propósito no había sido enjuiciar a Herrera sino que entregar una opinión basada en sus conocimientos y experiencia. “Y yo le mando un mensaje bien claro para él: si no hubiese pasado nada en el partido Chile-Brasil en Río, él no hubiese tenido ninguna oportunidad de jugar conmigo porque iba a estar en la banca”, sentenció.

Rojas fue más allá. “Yo tenía muchos años para jugar en la selección chilena y como él jugó el 91′, porque no había el gran nivel de arqueros que Chile siempre tuvo, comenzó a criticarme”, añadió.

“Las opiniones se respetan. Lo que yo hice fue opinar sobre Herrera. Pero al Pato se le pasó un poco la mano en el sentido que no me puede culpar de lo que no consiguió dentro de fútbol, echándome la culpa a mí de que no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial”, concluyó, en un nuevo capítulo de una saga que aún tiene historia para contar.