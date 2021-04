Paula Navarro entrega a un varón la banca del Santiago Morning

Cataclismo en el fútbol femenino chileno. Paula Navarro (48) deja la banca de Santiago Morning. Desde hoy, el puesto le pertenece a Marco Olea, quien se desempeñaba como su ayudante. El exdelantero estará a cargo de las bohemias al menos por el Campeonato Nacional. La ahora ex estratega, quien consiguió el tricampeonato con el club autobusero, se enfocará en las tareas propias de la jefatura técnica de la rama. También le dedicará tiempo a sus proyectos personales. Un anuncio inesperado a una semana de partir el torneo. Raro, raro.

Navarro le resta dramatismo a la determinación. “Estamos haciendo una reestructuración por el Campeonato Nacional. Hicimos cambios. Yo estoy cansada. Olea va a estar a prueba en el campeonato. Para eso lo he preparado. Va a tener una ayudante técnico y yo también voy a estar cerca de su trabajo”, explica, descartando de plano que se haya producido una ruptura de relaciones con la dirigencia del club. “No es ninguna pasada de cuenta”, aclara, respecto de eventuales represalias por el enfoque crítico que ha manifestado en relación al desarrollo de la actividad.

Marco Olea en el staff técnico de Paula Navarro. Ahora será el entrenador de Santiago Morning. Foto: La Cuarta.

“Necesito un break”

Su decisión también tiene que ver con el desarrollo de otras inquietudes. “Tengo proyectos personales, como terminar de escribir mi libro y no me alcanza el tiempo. Necesito un break también. Hace mucho tiempo que ya no quiero dirigir. Es terrible dirigir, aparte de lo que yo hago. No soy una simple entrenadora. Es fácil ponerse a dirigir cuando no haces nada más. No es mi caso”, sostiene.

En ese contexto, ve en la asunción de Olea una oportunidad institucional. “Esta será su prueba de fuego. Es un crecimiento, también, para el club. Yo no puedo ser el tapón para Santiago Morning”, añade.

En La Cuarta, Marco Olea concedió una entrevista en diciembre pasado relatando su trabajo como ayudante de Paula Navarro: “Llegué cuando incluso ellas entrenaban por Zoom y fue un desafío enorme. Para uno como hombre llegar y trabajar con jugadoras que la mayoría están en la Selección es una responsabilidad enorme. Además, es el mejor equipo del fútbol femenino”.

“La idea cuando llegué era respetar a las jugadoras como mujeres y futbolistas. Esto es algo social también, ellas vieron mi trabajo y fue mutuo el respeto”, expresó sobre las que ahora serán sus dirigidas.

La presencia femenina en la banca del Chago persistirá. Además de la cercanía de Navarro con el nuevo entrenador, la ayudante será la ex jugadora Solange Frost, quien desde noviembre está incorporada al staff técnico del club.