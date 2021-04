Wiemberg, el lateral de moda del fútbol chileno: “Me gustó tanto la carrera que pensé dejar el fútbol”

Erick Wiemberg (26) grabó su nombre en los libros de La Calera. El seleccionado chileno estuvo en el primer duelo del equipo cementero por Copa Libertadores, en la igualdad ante LDU de Quito. “Era mi debut en un torneo internacional. Contento, pero siento que pudimos quedarnos con los tres puntos”, dice. El valdiviano repasa con El Deportivo su carrera, que demoró en explotar. En el primer amistoso de Lasarte en la Roja ya dejó en la banca al histórico Beausejour.

Tiene 26 años...¿Explotó tarde?

No sé si explotar tarde sería la palabra. Pienso que llegó la oportunidad cuando tenía que llegar, nomás. Siempre trabajé por ir mejorando cada día. Fue un premio al esfuerzo.

¿No se proyectaba en la actividad?

Cuando empecé, no miraba el fútbol con mucha proyección, no eran muchas posibilidades estando tan lejos. Después, con el correr de los años, nos empezó a ir mejor y decidí dedicarme un año completo a esto para poder salir. Y coincidió que pude llegar a La Calera.

¿En Valdivia es más difícil ser jugador?

Sí, obviamente. Estar al sur y en un equipo que no es una vitrina muy grande, es difícil que vayan a observar jugadores. Gracias a las posibilidades de la vida, en 2018 estuvimos peleando en la Primera B.

¿Si no era futbolista, a qué se dedicaba?

Estudié educación física. No terminé, pero cuando entré a la carrera me gustó mucho. Por ahí hubiese ido mi camino si no jugaba fútbol. Alcancé a cursar tres años y medio.

¿Estudiar fue una exigencia familiar?

A mis viejos siempre les interesó que yo estudiara. Pero también quise estudiar porque en Valdivia me daban una beca en la Universidad Austral por ser deportista.

¿Por qué opta finalmente por el fútbol?

Un profe me dijo que para estudiar estaba toda la vida y el fútbol es una cosa de momento. Es un plazo corto.

¿Le costó dejar los estudios?

Sí, me costó dejar los estudios para dedicarme al fútbol. De hecho, me gustó tanto la carrera que pensé dejar el fútbol. Pasé por un momento donde pensé dejar el fútbol para estudiar educación física, pero obviamente uno va escuchando consejos de los familiares, de la gente mayor. Terminé optando por el fútbol y siento que no me equivoqué.

¿Las pocas posibilidades de surgir en el fútbol influyeron en su decisión de estudiar?

No, era por una cosa de gustos. Empecé a ver otros deportes, cómo era la carrera, cómo estaba conformada la malla. Me gustó mucho y en ese momento en Valdivia estábamos en Tercera, recién habíamos ascendido a Segunda. Tampoco había esperanzas que se pudiera dar algo más grande.

¿Cómo aparece la opción de La Calera?

En 2018 tuvimos una buena campaña con Valdivia, cerca del ascenso. Después me contactó La Calera. Me llamó Paqui, que me había visto e impulsó todo para ir a La Calera.

Después La Calera y Valdivia se enfrentan en 2020 y se queda seis meses sin jugar....

Sí. Y después vino el tema de las vacaciones, la pretemporada y la posibilidad de irme o no irme. Y si estaba la posibilidad de irme, no querían que entrenara o jugara por el riesgo de lesiones. Al final, después se destrabó mi tema, me quedé en Valdivia y alcancé a jugar cuatro partidos hasta que pasó lo de la pandemia.

¿No pensó en volver a lo estudios?

No. Me desmotivó un poco todo el tema, pero me dio más fuerza para seguir entrenando.

Ese momento la U lo quiso...

Sí, hubo varias conversaciones. Pero con todo lo que pasó, todo quedó ahí.

Y en este mercado se le vinculó a Colo Colo…

Preguntaron pero no hubo nada formal.

¿Está en el mejor momento de su carrera?

No sé si el mejor momento. Sí estoy más grande, más maduro, pero siento que aún no alcanzo el mayor potencial que podría dar.

¿Qué le falta?

Experiencia. En Primera llevo sólo dos años. Te ayuda ir compartiendo camarín con jugadores con trayectoria. Uno solo no mejora, con los compañeros vas mejorando.

¿Se siente un referente de La Calera?

No sé si referente, pero sí me siento alguien que ha participado en los momentos más exitosos del club. La gente reconoce eso. No sé si referente, pero sí alguien que está en la historia por lo conseguido.

¿Se pone un plazo para salir de La Calera?

Me gustaría seguir creciendo. Mientras antes, mejor. Pero no me pongo plazos.

¿Son candidatos a ganar el título?

No sé si candidatos, llevamos pocas fechas.

Pero están las expectativas del torneo 2020...

Sí. Salimos segundos el torneo pasado y quedamos con la espina clavada de que podíamos haber logrado el título.

¿Por qué no aprovecharon las caídas de la UC?

La falta de experiencia pudo ser un factor. Éramos un plantel corto, nos desgastamos en competencias internacionales, el torneo local. También el paso del Covid que tuvo en La Calera. Fuimos varios contagiados y eso también nos quitó tiempo de entrenamiento.

¿Usted tuvo Covid?

Sí.

¿Le afectó físicamente?

Tuve todos los síntomas, menos diarrea y vómitos. Algo tiene que haber producido. No sé si atribuirle al Covid o a la falta de entrenamiento, pero al final sí sentía que el físico no estaba como al principio del torneo.

¿Desconcentra la denuncia sobre Alexis Martín Arias por suplantación?

Nada. Estamos todos apartados del tema. No dejamos que esos temas caigan en el camarín. Estamos enfocados solo en ganar.

¿Nunca vio alguna situación extraña en el laboratorio que hoy denuncia al jugador?

Nunca vi nada extraño en el laboratorio.

¿Le generó ruido que el colegio de técnicos de Chile sospechara de Marcogiuseppe?

No, no nos enfocamos en ese tipo de cosas. No nos interesa y no nos saca de nuestro objetivos. Que afuera se diga que no tiene licencia, no nos afecta porque nos enfocamos en entrenar y en todo lo que nos puede dar como técnico.

¿Qué le diferencia de Vojvoda?

Los trabajos son distintos, tienen un enfoque diferente. El profe ahora es más intenso, sus trabajos son más cortos e intensos. Vojvoda era un poco más de juego de balón. Ahora estamos acoplando la posesión de balón y ser más directos.

¿Qué tal la citación a la Roja?

El hecho que me llamara Lasarte al microciclo y después al partido de Bolivia, me sorprendió. Eso te motiva mucho a seguir trabajando, a darle día a día para ser considerado en las futuras nóminas.

Dejó en la banca a un histórico como Beausejour. ¿Le sorprendió?

Me sorprendió dejar en la banca a Beausejour. Le agradezco mucho a Beausejour porque en su momento se acercó a conversar conmigo, me dio consejos, me hizo darme cuenta de cosas que no había notado. Estoy muy agradecido con él. Fue un gesto muy noble que se acercara y me diera consejos, porque estábamos compitiendo por el puesto.

¿Qué consejo le daba?

Futbolísticos y todo lo que conlleva estar en la Selección.