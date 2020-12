“Había una persona que decía ser Arias, pero no era él”: la denuncia que acorrala a La Calera

“El día 20 de noviembre, nuevamente se prestaba a tomar una muestra, cuando la enfermera supervisora de nuestro laboratorio me alerta que en el box de atención se encontraba una persona que decía ser Alexis Martín Arias, pero que sin embargo no correspondía al jugador que ella conocía, pues fue quien le tomó la muestra en el domicilio (28 de septiembre) cuando tuvo el primer resultado positivo. Fui inmediatamente a conversar con el dirigente del club que era quien lo acompañaba cada vez que iba a nuestra sucursal. El dirigente reconoció que efectivamente la persona que estaba en el box no era el señor Alexis Martín Arias y que las veces anteriores tampoco lo era”, dice la denuncia que ingresó la Seremi de Salud de Valparaíso por suplantación de identidad contra Alexis Martín Arias, de Unión La Calera, en la Fiscalía de Viña del Mar. Un día después, el portero atajó en la victoria por 1-2 frente a Coquimbo.

La noticia la destapó el Mercurio de Valparaíso, pero el episodio ocurrió antes. El día 26 de noviembre, el laboratorio Etcheverry, lugar habitual en que los jugadores de La Calera se sometían a los PCR, advirtió a Aleksis Gómez, jefe de oficina territorial de la Seremi de Valparaíso, de las supuestas irregularidades que hoy tienen al elenco de la Quinta Región en problemas. La carta, firmada por Andoni Etcheverry, director técnico del laboratorio, reconoce la falta y se pone a disposición de la justicia. “Estamos en proceso de investigación interna para saber y entender cómo se logró vulnerar el proceso de identificación del paciente. Estamos consciente de que cometimos ese error y haremos todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir pues es lo que más nos interesa es dar seguridad a las personas y a la comunidad”, dice, al mismo tiempo que ratifica que una vez que se percataron de la supuesta suplantación de identidad se trasladaron al complejo deportivo de La Calera para someter a exámenes al portero Arias. “De inmediato se suspendió la atención y se fue a tomar la muestra nasofaríngea al verdadero jugador al campo de entrenamiento en Mantagua, lo cual resultó indeterminado”. El centro médico adjunta los resultados de los últimos 10 PCR del transandino desde su primer positivo, a fines de septiembre.

En la misma denuncia, se establece que en una toma de PCR coordinado con La Calera el pasado 2 de diciembre, en la previa al duelo frente a Junior, por la Sudamericana, Katty Urrutia, supervisora ministerial de Valparaíso, y Viviana Rojas, de profesión bioquímica, dejaron constancia de una serie de faltas producidas en el testeo a los 45 miembros del plantel, que se realizó a las 09.45 en Matangua. “Se constata que en la nómina de testeo hay dos jugadores, Esteban Valencia y Matías Laba (lesionados, sin PCR) y un jugador en cuarentena, Cristián Yair González”.

En conversación con La Tercera, Francisco Alvárez, Seremi de Salud de Valparaíso, se refiere al proceso en curso contra el cuadro cementero: “Si se corrobora la información es una falta grave, que complicará la situación del fútbol chileno. Los responsables tendrán que asumir. Se pueden aplicar multas hasta los $50 millones”.

En tanto, en La Calera se desmarcan: ”Negamos tajantemente que se haya incurrido en alguna irregularidad en relación con los protocolos de salud por COVID-19 a los que nos hemos sometido. Siempre hemos cumplido, con estricto rigor y de forma activa, con todos los protocolos sanitarios que demanda la autoridad sanitaria”.

“Hasta la fecha solo hemos tenido un caso positivo en nuestro plantel profesional, con fecha 28 de septiembre, el cual fue informado a través del canal correspondiente y quien se sometió a cuarentena y fue reintegrado al plantel una vez que fue dado de alta por la autoridad sanitaria”, añade. “Hemos sido sometidos a controles PCR por parte de la propia autoridad sanitaria el día miércoles 3 de diciembre sin que se detectaran casos positivos”, concluyen.