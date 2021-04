La dura respuesta de Johnny al Cóndor Rojas: “Te juro que me es indiferente”

El Día Internacional del Arquero se celebra al rojo vivo en nuestro país, pues la polémica entre Roberto Rojas y Johnny Herrera arde por todos lados.

Todo comenzó cuando el ex portero de la Roja aseguró a El Deportivo que “Herrera no está entre los cinco mejores arqueros en la historia de Chile” y todos comenzaron a opinar. O casi todos, pues el ex meta de Universidad de Chile había guardado silencio... ¡hasta ahora!

El ahora futbolista retirado y panelista del programa Todos Somos Técnicos, eligió su canal (TNT Sports) para romper el silencio y responderle duramente al otrora candado de Colo Colo.

“Te juro que me es indiferente, ¿Es necesario que le responda? Es su opinión, la respeto. El Pato Toledo está súper contento con todos los años que se perdió, eso sí. Puede opinar lo que quiera”, aseveró el ídolo azul.

Lo malo para Johnny es que para los expertos consultados por este portal, el “Cóndor” es el segundo mejor guardavallas en la historia del país, tras Claudio Bravo, y él ni siquiera aparece en el top ten.

La otra disputa

Pero esta no es la única pelea por ser el mejor que ha tenido Herrera, tras colgar los guantes durante este mes. Es que el hombre, siempre frontal y directo, no tuvo empacho para afirmar que fue “el mejor” número uno que tuvo el Romántico Viajero.

Palabras que de inmediato sacaron chispas en el otro símbolo que tiene el Bulla en ese puesto: Sergio Vargas. “La gente me conoce. Está mi hoja de antecedentes y saben cómo he ido caminando por la vida, y por una sola vereda, y Johnny está lleno de contradicciones”, aseveró y disparó: En ese sentido, no me voy a poner a opinar de lo que diga, y ¿saben qué? No me interesa en lo más mínimo. Ni siquiera la comparación de quién es mejor arquero, y todas esas tonteras y estupideces. Estoy muy conforme con lo que hice. Tenemos formas completamente distintas de ser”.

