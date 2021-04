El gallito del Cóndor Rojas y Johnny Herrera se anima: en busca del top 5 histórico de los arqueros chilenos

Cóndor Rojas encendió el debate. En su opinión, Johnny Herrera, recientemente retirado, no está entre los cinco mejores arqueros de Chile. Y la gente se puso a discutir al respecto, a coincidir y a discrepar. Y justo hoy, que es el Día del Arquero, dispuesto por FIFA, El Deportivo se fijó el objetivo de encontrar más opiniones para encontrar a los cinco mejores porteros chilenos de la historia. Para ello, fueron consultados 20 especialistas, entre ex metas, ex jugadores, historiadores, periodistas y estadísticos. Y Johnny Herrera sigue sin aparecer en el top cinco.

El mejor, Claudio Bravo, quien fue el único nombrado por todos los opinantes, aunque no en un orden de prominencia. El segundo que más números logró fue Roberto Rojas, quien fue excluido por un par de encuestados, quienes pusieron como obstáculo el Maracanazo para no elegirlo entre los mejores.

Roberto Cóndor Rojas fue el segundo portero que más votos reunió entre los encuestados por El Deportivo.

Sergio Livingstone, activo entre el ’38 y el ’59, quedó tercero en las preferencias con 15 menciones. Mario Osbén, el chileno que defendió la Roja en España ’82, fue aludido por más de la mitad de los especialistas hasta llegar a 11. Misael Escuti, el meta de Chile que logró el tercer puesto en el ’62, fue cuarto con 6 votos. Uno más que Leopoldo Vallejos, ganador de cinco títulos nacionales con Unión, Everton, y la UC.

Sergio Livingstone, quien dominó el arco chileno por más de una década entre los '40 y '50, es el tercero con más menciones.

Séptimo en las preferencias fue Juan Olivares, quien sumó cuatro votos; mientras que el octavo lugar lo comparten Christiane Endler, Manuel Astorga y Adolfo Nef; todos con tres unidades, para cerrar el top ten.

Mario Gato Osbén, recientemente fallecido, fue el cuarto portero que más fue aludido por los 20 encuestados.

Más abajo entre los interrogados están Marco Cornez y Eduardo Pulpo Simian (en la U entre el ’35 y el ’46). Cierran la lista con sólo una mención: René Quitral (jugó en la Roja entre el ’45 y ’47), Daniel Chirinos (tres veces campeón con Audax en el ’46, ’48 y ’57), Manuel Araya (campeón con Colo y Palestino en los ’70), además de Johnny Herrera.

Asimismo, El Deportivo preparó en sus redes sociales un sondeo entre los lectores para conocer su opinión sobre el tema.

El detalle del voto especializado, en tanto, se desglosa de la siguiente forma. Cada encuestado tenía que seleccionar cinco nombres según su criterio. El ejercicio arrogló estos resultados.

1. Leonardo Véliz, ex jugador.

Livingstone Osbén Rojas Bravo Olivares

2. Marco Cornez, ex arquero.

Livingstone Osbén Bravo Escuti Endler

3. Luis Urrutia, periodista.

Rojas Osbén Livingstone Escuti Bravo

4. Adolfo Nef, ex portero.

Bravo Rojas Osbén Astorga Olivares

5. Leopoldo Vallejos, ex meta.

Bravo Livingstone Escuti Olivares Vallejos

6. Patricio Toledo, ex arquero.

Livingstone Astorga Rojas Osbén Bravo

7. Juan Olivares, ex portero.

Rojas Bravo Vallejos Nef Astorga

8. Luis Navarrete, Don Dato.

Livingstone Bravo Rojas Escuti Olivares

9. Alfredo Asfura, ex FIFA.

Livingstone Bravo Rojas Quitral Vallejos

10. Edgardo Marín, periodista.

Livingstone Osbén Bravo Escuti Vallejos

11. Sebastián Salinas, historiador.

Bravo Livingstone Rojas Escuti -

12. Manuel Astorga, ex meta.

Simián Livingstone Bravo Vallejos -

13. Cecilia Lagos, periodista.

Livingstone Bravo Osbén Rojas Endler

14. Hernán Clavito Godoy, ex jugador.

Livingstone Chirinos Rojas Bravo Osbén

15. Rodrigo Mujica, periodista.

Bravo Livingstone Rojas Osbén Simian

16. Paula Navarro, entrenadora.

Bravo Rojas Osbén Endler Nef

17. Julio Salviat, periodista.

Livingstone Bravo Rojas Osbén Vallejos

18. Jorge Aravena, entrenador.

Livingstone Rojas Bravo Herrera Cornez

19. Leonel Herrera, ex futbolista.

Escuti Rojas Bravo Osbén Olivares

20. Rodolfo Dubó, ex jugador.

Osbén Bravo Rojas Araya Cornez

NOTA: Los encuestados no ordenaron sus cinco arqueros por importancia. Simplemente entregaron cinco preferencias.