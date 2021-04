Cóndor Rojas: “Johnny Herrera no está entre los cinco mejores arqueros en la historia de Chile”

Con la partida de Johnny Herrera se va uno de los mejores metas en la historia de Universidad de Chile. Pero qué lugar ocupa en la bitácora de arqueros de nuestro fútbol. Tres históricos del arco de la Roja: Roberto Rojas, Leopoldo Vallejos y Adolfo Nef; tratan de dilucidar el puesto del angolino en es particular ranking.

“Vi que Herrera se retiró. Fue algo personal. Para tomar una decisión de esa envergadura debe de haber sentido que la labor fue cumplida, sobre todo con el club con el que se identificó, que es la U. Marcó historia dentro de ese club”, confirma el Cóndor desde la capital paulista.

Y en esa misma dinámica, el ex meta de Aviación y Colo Colo de ninguna manera pone al ex de Everton entre los cinco más destacados. Eso sí, dice que puede entrar una lista de una decena.

“Herrera no está entre los cinco mejores arqueros en la historia de Chile… ha habido grandes guardavallas como Juan Olivares, Leopoldo Vallejos, Mario Osben, Marco Cornez… Es difícil. Puede estar dentro de los 10 mejores del fútbol chileno… Es que ha habido tantos metas buenos en este país como Sergio Livinsgtone, Adolfo Nef, Misal Escuti… Lo importante es que Herrera tenía objetivos dentro de su club y los consiguió”, aseguró el ex entrenador de Guaratinguetá.

Palabras que fueron secundadas por Leopoldo Vallejos, quien fue el guardameta con la selección chilena en Alemania 1974.

“Es complicado ponerlo entre los cinco arqueros, es difícil, no creo que esté. Ha habido grandes guardametas como Livingstone, Manuel Astorga… Si hasta yo me puedo considerar uno de los mejores. Bravo es uno de los mejores, sino el mejor. Herrera siempre estuvo entre los tres del último tiempo en la selección, pero era uno más. Siempre fue el segundo de Bravo”, agregó el Polo.

Vallejos, de hecho, fue uno de los indicados por el Cóndor. Incluso, el propio mundialista se puso en la lista de los mejores, ya que “yo también hice cosas buenas en Católica, Everton y Unión Española; y podría tener los méritos para estar en una lista. Salí cinco veces campeón, llegué a una final de la Libertadores”.

Adolfo Nef, ex portero del Balet Azul y subcampeón de la Libertadores con Colo Colo en 1973, coincidió con la opinión de sus colegas y no quiso poner a Herrera en el top five.

“Johnny Herrera no está dentro de los cinco mejores de la historia de Chile. Al llevarlo al ranking tendría que haber sido un jugador permanente de selección y nunca fue titular. Me falta el antecedente de selección, nunca fue titular y eso le juega en contra para ponerlo entre los cinco mejores. Para mí, el Cóndor Rojas y Claudio Bravo se pelean ser los mejores. Pero Bravo es el mejor que yo vi”, explicó el Gringo.

Precisamente, esa es una de las razones que también esgrime Rojas para excluirlo de la lista corta, ya que “en la selección participó de procesos importantes, pero nunca fue titular. Cuando participó no comprometió. El tema que se encontró con Claudio Bravo en un buen nivel. Pero tengo entendido que Herrera fue importante dentro del grupo. Hay jugadores que son esenciales, aunque no sean titulares”.

Mejor en la U

Pero de lo que no hay dudas, es que Johnny Herrera es uno de los mejores arqueros en la historia de Universidad de Chile. Tal vez no el mejor, como se autoproclama, pero seguramente está en una terna de notables.

“Herrera es uno de los tres mejores arqueros de la U, puede ser uno o dos. Está entre los mejores del cuadro azul, junto a Adolfo Nef, Superman Vargas, quien era arquerazo en la U, tal como lo fue Johnny más recientemente”, reconoce Rojas.

El Polo Vallejos nombra al angolino como el más ganador de la historia universitaria (tiene 14 títulos), aunque también explica las razones de su retiro de la actividad.

“Herrera se aburrió en Everton. Pensó que iba a volver a la U, que lo iban a llamar y no se dio. Podría haber jugado cinco años más, fácilmente. Pero no hay dudas de que Herrera es el arquero más ganador con la U”, conviene el ex meta de Universidad Católica.

Otro de los aludidos en esa potencial terna azul es Adolfo Nef, quien aclaró que “es uno de los mejores en la U, no hay duda, está entre los tres mejores. Se pelea el uno y el dos con el Superman. En el fútbol chileno no tuvo esa trascendencia”.