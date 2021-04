No va más: Johnny Herrera se retira del fútbol a los 39 años

Johnny Herrera (39) dice adiós. El histórico portero de Universidad de Chile, club con el que disputó 497 partidos y anotó cinco goles, pone fin a su carrera como profesional luego de más de 22 años compitiendo al más alto nivel. Samurái, quien la última temporada defendió a Everton, tomó la decisión de dejar la actividad para sumarse como comentarista de TNT, señal televisiva que transmite los partidos del torneo nacional.

Herrera llevaba meditando la decisión hace más de una semana, según se lo confesó a El Deportivo. “Tengo propuestas de un par de equipos pero hasta el momento la que más me gusta es la de TNT”, decía el Mundialista. Su nueva faceta de comunicador lo tendrá desde mañana como rostro de su nuevo canal, funciones que ya desarrolló cuando participó como panelista del programa Pasaporte Qatar. En aquella oportunidad, compartió panel con Claudio Borghi y Claudio Palma, entre otras figuras.

Herrera durante sus inicios en la U.

“Me retiro, desde que salí de la U lo estaba pensando. Decidí seguir jugando porque mi vieja, que en paz descanse, me dijo que no le diera el gusto a estos weones de la U. Lo hice, me fui a Viña y fui feliz”, dijo a TNT. “Fui muy aterrizado, empecé a jugar y siempre seguí estudiando. Fue una carrera impensada, de a poco fui consiguiendo cosas. Fue algo que ni en mis mejores sueños imaginé”, señaló.

“No fue fácil decidir dejar el fútbol. Tuve muchos clubes para seguir. Hablé con tres presidentes dueños, siempre pensaba que si seguía o no (...) Uno cuando deja la actividad dimensiona lo que consiguió”, reconoce, algo emocionado.

En relación a su paso por la U, el guardameta reconoció que la salida de los azules lo terminó liquidando: “Me costó estar en un club en que las aspiraciones no eran las mismas que estaban en la U. Pero con las armas que teníamos intentamos ser competitivos, apostar por algo importante con el Everton. No se pudo, pero el presidente Jesús Martínez puso algo de lucas y se está apostando por conseguir algo. La pandemia igual. No es lo mismo jugar con estadio lleno. Era triste para todo lo que me tocó vivir a mí, pensando en todo lo que viví en la U”.

El angolino dice adiós al fútbol dejando su nombre grabado como el jugador más ganador de Universidad de Chile. Durante sus dos etapas en el club obtuvo 13 títulos que se desglosan en ocho torneos nacionales (Campeonato Nacional 1999, Campeonato Nacional 2000, Torneo de Apertura 2004, Torneo de Apertura 2011, Torneo de Clausura 2011, Torneo de Apertura 2012, Torneo de Apertura 2014-15 y Torneo de Clausura 2016-17), tres Copa Chile (2000, 2012-13 y 2015), una Supercopa de Chile (2015) y la Copa Sudamericana 2011. También anotó el Torneo de Apertura 2008, en Everton.