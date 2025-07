Las tensiones internas del PC que convencieron a Jara de no suspender su militancia

Durante el viernes, la ahora abanderada de todo el oficialismo, Jeannette Jara, terminó de zanjar una determinación: no suspender su militancia en el Partido Comunista.

Hasta ese momento, la vencedora de la primaria organizada por la coalición del gobierno, tenía decidido que este sábado daría una señal y congelaría su adherencia activa en la colectividad en la que milita desde los 14 años.

Si bien ese mecanismo no existe como figura legal, lo cierto es que buscaba entregar una potente señal de amplitud política al mundo de la centroizquierda, tal como lo hizo en su momento con la DC el expresidente Patricio Aylwin.

El asunto lo tenía zanjado incluso antes de los comicios de la primaria. Así se lo transmitió a su equipo más íntimo con miras a realizar los gestos necesarios para ampliar su base de apoyo de cara a la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, por esas horas de definición, hubo un factor que pesó y que la llevó a echar pie atrás a esta idea, que si bien generó una fuerte resistencia en sectores del PC, había sido apoyada por una mayoría.

El miércoles en la noche, el expresidenciable del PC, Daniel Jadue -rival de Jara en la disputa por representar al PC en la primaria- se adelantó a la exministra y planteó que “se ha tomado la decisión, entiendo yo, de que suspenda su militancia. ¿Y por qué? Porque hoy día todos tenemos claro que representa a una alianza más amplia”.

Jadue removió la interna del PC. No quedó ningún personero del círculo de Jara que no resintiera el comentario del otrora alcalde de Recoleta, pese a que, minutos después de la publicación de La Tercera, intentara explicar sus dichos en Sin Maquillaje.

En el equipo de Jara transmiten que si bien el tema de la suspensión estaba sobre la mesa, que lo anunciara Jadue derribó el efecto que querían provocar en la opinión pública. Que él apareciera respaldando la acción -creen- no generaría el impacto deseado en los sectores de centro.

En medio de la tensión que provocó la irrupción del exjefe comunal, el orejero más próximo a la exministra, Marcos Barraza, abordó el tema al día siguiente.

“Fue inadecuado, no es correcto (que adelantara la decisión). Convierte en controversia una medida que podría haber sido un gran anuncio, o que va a ser un gran anuncio”, dijo el exministro de Desarrollo Social, quien reafirmó el diseño que preparaba la otrora titular del Trabajo para este fin de semana.

La disputa entre los dos comunistas -rivales internos- llevó incluso a que el timonel del PC, Lautaro Carmona, cuyo rol en la campaña también molestó a Jara en más de una ocasión-, abordara el asunto. “Espero que no haya más (dirigentes del PC) que sigan en este debate público”, sostuvo.

Así, Jara terminó por echar pie atrás a su anuncio. Eso sí, en su entorno dicen que también hubo otro factor “más de fondo” que ella sopesó y que influyó en su decisión: la exministra no quería esconder su origen, ya que eso también podrían transformarse en un flanco.

Quienes han hablado con la exministra en las últimas horas, transmiten que ella ha dicho que fue una mala idea haber considerado esta alternativa, ya que también implicaría enviar una señal errónea al considerar que, según ella, se combatiría el “anticomunismo” dejando de ser comunista.

En esa línea, Jara ha decantado en que no le gusta la idea de esconder quién es desde los 14 años, más allá de que durante la campaña de primarias se haya definido tomar distancia del PC para enviar gestos al centro político.

Además, a eso se le suma que el aplastante resultado de la primaria oficialista instaló en su equipo la idea de que la exsecretaria de Estado es una figura que sobrepasa al partido.

Este domingo, Jara fue consultada por el tema -en el marco del acto con el que el PC celebró sus 113 años de historia-. “No está sobre la mesa, lo he dicho una y mil veces”, sostuvo la candidata antes de ingresar a la actividad.

Luego, tras el término del acto, la exministra reforzó: “Yo no cierro ni abro ninguna puerta. Yo lo que he dicho es que no está sobre la mesa. Lo que pasa es que hay otras personas que lo ponen sobre la mesa, pero la que toma la decisión soy yo (...). No voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista”.

En su entorno, en todo caso, aseguran que la decisión de no suspender militancia es definitiva.

Autonomía de Jara

El fondo de la idea de suspender la militancia no era entendida en el entorno de Jara como una medida que, exclusivamente, se remitiera a la entrega de señales políticas de amplitud.

Detrás de esta iniciativa -que la propia Jara transparentó el 28 de abril- también estaba la noción de reforzar el distanciamiento estratégico con el PC y asumir una mayor independencia en la toma de decisiones de la campaña.

La militante comunista aún recuerda cuando, horas después de dejar el gobierno de Gabriel Boric, Lautaro Carmona planteó que él y la secretaria general, Bárbara Figueroa, asumirían un papel de primera línea en la campaña. Esto, a contrapelo de lo que decidió Jara, quien integró a la exembajadora en Argentina como su generalísima, pero que excluyó al timonel de su partido de las decisiones de su contienda electoral.

Carmona también polemizó con la abanderada en otros momentos de la campaña, como cuando enfrentó posturas con la exministra sobre el rol que jugaría Jadue en el comando y cuando abordó la postura del PC ante el régimen cubano.

Estas situaciones llevaron a la la candidata a sentirse incómoda, como lo transparentó en Chilevisión el día después de ganar la primaria. Asimismo, produjo que el exdiputado asumiera -en entrevista con este medio- que “se generaron desinteligencias, es evidente”.

Por lo mismo, si bien la candidata afirmó que no suspenderá su militancia en el PC, en el marco del comité central, sí reforzó su ofensiva para separar aguas con la colectividad y tener autonomía total para tomar las decisiones estratégicas de su cruzada electoral.

Esa fue una solicitud explícita de ella en el pleno del comité central del PC, donde se determinó que así será. De hecho, este domingo se transmitió de esa manera en la resolución compartida por la dirección comunista: “Tenemos plena claridad que esta candidatura, respaldada por el mandato ciudadano expresado en las primarias, debe ejercer con autonomía el liderazgo del proceso que se abre”.

Se trata de la misma idea que ya había conversado Jara con la comisión política de su partido durante la noche del triunfo. En aquella ocasión se determinó que ella correría por un lado, como candidata de todo el oficialismo, y que con eso no se tendría que hacer cargo de las polémicas que se generaran desde su colectividad, pues dichos altercados tendrían que ser respondidos por el propio timonel de la tienda. Ese mismo postulado fue defendido el lunes por Lautaro Carmona.

Cautela oficialista

En el oficialismo si bien esperaban el anuncio -sobre todo en el PPD, desde donde dijeron que sería una buena señal para hacer gestos al centro-, lo cierto es que este domingo públicamente nadie cuestionó que Jara echara pie atrás.

“ Tiene autonomía y sobre todo la confianza, porque es una mujer que está muy preparada para el rol que está ejerciendo . Y, en ese sentido, entregamos todo nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestra admiración por el proceso que ella va a liderar con total autonomía", dijo la exalcaldesa Irací Hassler (PC).

El presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, en tanto, señaló que “la renuncia o suspensión de la militancia comunista de Jeannette es una decisión esencialmente de su fuero interno y no tiene que ver con alguna imposición de algún partido del oficialismo. Si ella lo llegase a realizar, es un mensaje que reafirmaría a la ciudadanía que es candidata no de un partido, sino de una coalición”.

El diputado del FA Diego Ibáñez, por su parte, aseveró que “a mí no me complica, es ampliamente conocida su militancia durante 37 años. Si ella piensa que con eso va a hacer un gesto que va a convocar mayor transversalidad, adelante, pero lo que me preocupa más es que todos los actores se pongan detrás de su candidatura, incluida la exministra Tohá”.

Gonzalo Pinto, uno de los pocos PPD presentes en el acto del PC, planteó que “tengo la certeza que hoy Jara representa más que ser militante del PC. La gente está cansada de esas artimañas para dejar contentos a algunos, lo importante es que ella representa las ideas de los chilenos que quieren estar mejor colectiva e individualmente”.