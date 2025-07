Lautaro Carmona y su rol en la campaña de Jara: “Se generaron desinteligencias, es evidente”

Fue el rostro que marcó los principales flancos de la campaña de la abanderada del PC, Jeannette Jara. El timonel de los comunistas, Lautaro Carmona, aborda su rol en la contienda electoral y asume que hubo diferencias con la candidata. Sin embargo, desdramatiza el escenario y asegura que ambos cumplen roles distintos.

Además, sostiene que está sobre la mesa que Jara entregue una señal y congele su militancia. Esto, con el objetivo de ampliar su base de apoyo hacia otros sectores.

¿Cuál es su postura ante la idea de que ella suspenda la militancia?

La postura va a ser la que tome la dirección del partido, cuando se someta a discusión. El partido no tiene a priori una posición en ningún sentido, ni en el otro. Ahora, no es un tema que requiera muchas preparaciones previas. Es imposible que renuncie a la militancia, lo dijo el Servel, pero sí puede congelarla.

¿A usted le acomoda esta alternativa?

Me parece más que hay que lograr una eficacia plena en el propósito mayor, que es la unidad. Para hacer eso va a ayudar mucho la tarea de máxima anchura que implica la campaña a la primera vuelta.

¿Es para dar una señal de amplitud?

La forma de comprender un paso así es como tú dices, al servicio de lograr una amplitud mayor, no sólo en el concepto, sino también en los tiempos que requiere la construcción de ese proceso.

¿No cree que pueda existir oportunismo político, como planteó Carmen Hertz?

No sé a qué se refirió la Carmen, pero estoy indicando cuáles serían las razones para comprender un paso así, que son de marca mayor: construir unidad es un tema, un propósito estratégico siempre.

¿Considera que Jara puede derribar el mito que existe de que el PC tiene un techo electoral?

Sin ninguna duda, pero aquí hay un liderazgo que evidentemente tiene capacidades que irán siempre más allá del partido al cual pertenece (...). Jeannette ha logrado en esta primaria alcanzar una votación que el partido no había marcado nunca y que es lejos superior a lo que es la militancia del PC.

El principal flanco de Jara en la campaña fue el interno, cuando ella tenía que salir a contrariar posturas, en particular de usted. ¿Por qué entrar en discrepancias públicas con ella?

La formulación de origen tiene todos los contextos, pero nace de la opinión del PC y luego hay una reacción a esta opinión. Yo estoy representando en los tres temas la opinión que tiene el PC al respecto y malamente podría, yo presidente del partido, decir una opinión distinta a la que tiene el PC. Sería muy raro que el presidente altere lo que es la política de los comunistas (...). Son roles distintos: a mí me toca representar no como candidato, sino como representante de una institución PC.

¿Esto ustedes lo han conversado?

Esto es de comprensión de todos. Por ejemplo: hubo un momento en que Barbara Figueroa, miembro de la comisión política era presidenta de la CUT. Era muy obvio que la opinión del presidente del partido era un espacio y la presidenta de la CUT otro, que es más amplio y por tanto puede tener matices, diferencias. Lo mismo pasa hoy día con la tarea que ella (Jara) va a asumir y aprender de ser la representante de ocho partidos. El PC tiene la madurez suficiente para darse cuenta que en muchos aspectos no va a ser la misma opinión.

¿No hay arrepentimiento?

Nosotros no somos religiosos, no tenemos arrepentimiento.

¿Y no hace una autocrítica?

Son expresiones que representan el pensamiento del partido, enfrentado no a temas que nosotros instalamos, sino que a preguntas de periodistas. Cuando preguntan por Cuba no se puede decir “no tengo opinión”. Sobre el tema de la Constitución el PC tiene opinión, eso no significa que obligadamente está en el programa de gobierno. Tú tienes que responder con la verdad y con lo que es la opinión del colectivo, no solo mía.

La propia candidata reconoció que usted generó situaciones incómodas...

No voy a hacer un debate con ella, de quién está más cómodo o no. Lo registro nomás.

¿Pero no reconoce que hubo situaciones incómodas?

O sea, que se generaron desinteligencias, es evidente, si no, no hubiera habido contrapuntos, ni los periodistas hubieran buscado profundizar esos contrapuntos. Pero la vida está llena de eso, en un organismo vivo, con personas concretas, roles distintos.

¿Espera que esas desinteligencias no se sigan dando?

Fíjate que, en los nuevos roles que vamos a tener, va a ser más fácil delimitar las competencias de cada uno. Le va a ser muy fácil que si a ella le preguntan por qué el PS dice tal cosa, le va a contestar, “bueno, pregúntenle al PS”. Se acaban las necesidades de interpretar qué quiso decir uno u otro y cada uno responde por sus actos.

¿No debería moderar sus intervenciones para no generar flancos?

Todo lo que sea que no esconder la identidad. Lo otro es una simulación que no es buena, no es sana, no es consecuente. Sería engañar a la opinión pública.

¿Usted ha podido hablar con ella sobre estos temas?

Sí, en general está planteado así.

¿No está en evaluación que ustedes den un paso al costado?

No. Nosotros hemos logrado la votación más alta que ha tenido el PC. Tenemos que concentrarnos en hacer una lista parlamentaria que sea capaz de aportar a ganar una mayoría.

¿Qué rol debe jugar el SD?

Al igual que con Boric, Bachelet, Allende, que son las veces que hemos estado en tareas de gobierno, es el Jefe de Estado quien determina con qué equipo trabaja. Si yo empiezo a pautear eso ahí sí me estoy metiendo en una competencia, yo no gané, ganó ella. En ese plano yo voy a respetar las decisiones que tome (Jara). Hay cosas que ella puede tener su metro cuadrado, porque además se lo establece la institucionalidad del país.