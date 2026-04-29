Cerca de los 30 °C en Santiago: llega el día más frío de la semana, pero también el más caluroso. Foto: ATON.

A la Región Metropolitana le esperan varios días de contrastes térmicos: en lo que queda de la semana, los santiaguinos vivirán la jornada más fría y, también, la más calurosa , según anticipa el pronóstico del tiempo.

Además, será una semana corta por el feriado del 1 de mayo. En este contexto, el tiempo ofrecerá panoramas para quienes prefieren quedarse en casa abrigados viendo una película, y quienes quieran aprovechar el día libre para salir a pasear.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), algunos sectores de la RM tendrán mínimas entre los 16 y 17 °C entre el jueves 30 y el viernes 1, mientras que el sábado 2, el termómetro se disparará y llegará muy cerca de los 30 °C.

Este es el pronóstico para el fin de semana XL del inicio de mayo en Santiago.

Cerca de los 30 °C en Santiago: llega el día más frío de la semana, pero también el más caluroso. Foto: ATON.

Pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana

Según los datos de Meteochile, el jueves 30 de abril se posiciona como el día más frío de la semana : si bien las mínimas no serán tan bajas durante el comienzo de la jornada, el termómetro subirá a lo más hasta 19 °C en toda la región e, incluso, podría marcar solo 16 °C como máxima en algunos sectores, como Melipilla.

El viernes 1 de mayo, que es feriado irrenunciable por el Día Nacional del Trabajo, el panorama será bastante similar: máximas de 20 °C y cielos cubiertos o nublados, dependiendo el sector.

Pero todo cambiará el sábado 2 . Ese día, la madrugada será muy helada, con mínimas cercanas a los 3 °C. Pero las temperaturas se dispararán durante el día para llegar hasta los 28 °C.

A continuación, los días más fríos y los más calurosos que tendrá cada sector de la RM, según el pronóstico de la DMC.

Colina

El día más frío: 19 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 28 °C el sábado 2.

Santiago sector Centro

El día más frío: 17 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.

Santiago sector Norte

El día más frío: 19 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 28 °C el sábado 2.

Santiago sector Oriente

El día más frío: 18 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.

Santiago sector Sur

El día más frío: 17 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 26 °C el sábado 2.

Santiago sector Poniente

El día más frío: 17 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.

Curacaví

El día más frío: 17 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 27°C el sábado 2.

Melipilla

El día más frío: 16 °C el jueves 30.

El día más caluroso: 24 °C el sábado 2.

San José de Maipo