Cerca de los 30 °C en Santiago: llega el día más frío de la semana, pero también el más caluroso
Santiago vivirá un fin de semana con fuertes contrastes térmicos: días fríos, cielos nublados y una jornada con temperaturas cercanas a los 30 °C. Revisa el pronóstico completo para la Región Metropolitana.
A la Región Metropolitana le esperan varios días de contrastes térmicos: en lo que queda de la semana, los santiaguinos vivirán la jornada más fría y, también, la más calurosa, según anticipa el pronóstico del tiempo.
Además, será una semana corta por el feriado del 1 de mayo. En este contexto, el tiempo ofrecerá panoramas para quienes prefieren quedarse en casa abrigados viendo una película, y quienes quieran aprovechar el día libre para salir a pasear.
Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), algunos sectores de la RM tendrán mínimas entre los 16 y 17 °C entre el jueves 30 y el viernes 1, mientras que el sábado 2, el termómetro se disparará y llegará muy cerca de los 30 °C.
Este es el pronóstico para el fin de semana XL del inicio de mayo en Santiago.
Pronóstico del tiempo en la Región Metropolitana
Según los datos de Meteochile, el jueves 30 de abril se posiciona como el día más frío de la semana: si bien las mínimas no serán tan bajas durante el comienzo de la jornada, el termómetro subirá a lo más hasta 19 °C en toda la región e, incluso, podría marcar solo 16 °C como máxima en algunos sectores, como Melipilla.
El viernes 1 de mayo, que es feriado irrenunciable por el Día Nacional del Trabajo, el panorama será bastante similar: máximas de 20 °C y cielos cubiertos o nublados, dependiendo el sector.
Pero todo cambiará el sábado 2. Ese día, la madrugada será muy helada, con mínimas cercanas a los 3 °C. Pero las temperaturas se dispararán durante el día para llegar hasta los 28 °C.
A continuación, los días más fríos y los más calurosos que tendrá cada sector de la RM, según el pronóstico de la DMC.
Colina
- El día más frío: 19 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 28 °C el sábado 2.
Santiago sector Centro
- El día más frío: 17 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.
Santiago sector Norte
- El día más frío: 19 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 28 °C el sábado 2.
Santiago sector Oriente
- El día más frío: 18 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.
Santiago sector Sur
- El día más frío: 17 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 26 °C el sábado 2.
Santiago sector Poniente
- El día más frío: 17 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 27 °C el sábado 2.
Curacaví
- El día más frío: 17 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 27°C el sábado 2.
Melipilla
- El día más frío: 16 °C el jueves 30.
- El día más caluroso: 24 °C el sábado 2.
San José de Maipo
- El día más frío: 19 °C el viernes 1.
- El día más caluroso: 25 °C el sábado 2.
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