SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    El Niño 2026 podría ser uno de los más intensos de la historia. Un reciente reporte identificó los países de Latinoamérica que podrían resultar más afectados por las lluvias intensas, sequías y olas de calor.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Ciertas regiones de Latinoamérica serán más afectadas que otras durante el fenómeno El Niño. Así lo establece un reciente reporte, publicado en Bloomberg Línea, que alertó cuáles son los países que podrían tener mayores impactos con la llegada de este fenómeno del clima que, según los pronósticos, será de carácter intenso.

    El último reporte de la NOAA establece que hay un 61% de probabilidad de que se desarrolle entre mayo, junio y julio de este 2026 y que persista hasta por lo menos finales del 2026.

    Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) también emitió un aviso hace pocos días en el que alertaba que los distintos modelos meteorológicos predicen la llegada de un fenómeno El Niño intenso para los próximos meses.

    Sin embargo, desde la OMM aseguraron estar esperando el pronóstico de mayo para confirmar con mayor certeza cuál podría ser el escenario para los próximos meses en el planeta.

    Y es que los efectos del Niño —que en esta ocasión, apuntan a ser históricamente intensos— debiesen llevar a los diferentes gobiernos a tomar medidas para mitigar las consecuencias. Este evento suele traer mucha lluvia para ciertos sectores, sequías para otros, y un incremento en los desastres naturales.

    Esto es lo que dice el reporte sobre las zonas de América Latina que serían más golpeadas por el fenómeno.

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Qué países de Latinoamérica serán más afectados por el fenómeno El Niño

    De acuerdo al reporte de Bloomberg Línea, las zonas de riesgo climático por el fenómeno El Niño son:

    • Centroamérica y Corredor Seco: se esperan sequías, altas temperaturas y pérdidas agrícolas.
    • Perú y Ecuador (zonas costeras): riesgo de lluvias extremas e inundaciones.
    • Amazonía y norte de Sudamérica (incluidas zonas de Colombia, Venezuela y Brasil): sequía hidrológica, incendios forestales y temperaturas extremas.
    • Sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y norte/noreste de Argentina: exceso de lluvias e inundaciones.

    En el mapa que estableció el medio, Chile no se encuentra incluido en las zonas de riesgo climático. Por otra parte, Brasil se muestra como el país más sensible a sufrir las consecuencias de El Niño.

    Según explicaron distintos especialistas al medio, el exceso de precipitaciones puede generar daños a la infraestructura e impactar negativamente a la agricultura y la pesca.

    Por otra parte, en los sectores donde habrá sequías, mayor estrés hídrico y olas de calor, la actividad agrícola también se verá perjudicada.

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    “Los pronósticos estacionales son fundamentales para orientar las medidas de preparación, en especial en sectores sensibles al clima, como los de la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la energía y la salud”, escribió la OMM en su último reporte.

    Además, adelantaron que a finales de mayo, publicarán un nuevo boletín que “brindará orientaciones más sólidas para fundamentar las medidas que se adoptarán en el período de junio a agosto y posteriormente”.

    De esta manera, los países podrán prepararse y adoptar medidas anticipatorias a las consecuencias de El Niño, en caso de que efectivamente logre desarrollarse en los próximos meses.

    Lee también:

    Más sobre:Fenómeno El NiñoEl Niñoolas de calorinfraestructura dañosBrasil impactos El Niñolluvias intensassequías en América LatinaOMM alertaNOAA pronósticoEl Niño 2026fenómeno El NiñoLatinoamérica climaestrés hídricodesastres naturalesinfraestructurapescaagriculturasequíaprecipitaciones extremaspronóstico estacionalOMMNOAAriesgo climáticoAmérica LatinaENSOEfectos del fenómeno El NiñoQué es El NiñoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Irán recalca que Estados Unidos “no está en posición de dictar sus políticas” a otros países

    La fiscal general de Washington ve “un caso sólido” en la acusación contra el tirador de la Cena de Corresponsales

    Lo más leído

    1.
    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    2.
    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    3.
    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    4.
    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    5.
    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 28 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tres fallecidos deja devastador incendio que destruyó dos viviendas en Quellón

    Arrau defiende instalación del Ejecutivo y afirma que “en 45 días hemos avanzado mucho más que otros gobiernos”

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric
    Negocios

    Gobierno ratifica que aplicará el fraccionamiento pesquero, pero desecha seguir adelante con proyecto de pesca de Boric

    Megarreforma: Hacienda inicia mesa técnica con asesores de diputados y primer invitado a Comisión será el CFA

    Despidos por necesidad de la empresa suman casi 75 mil a febrero, pero en lo que va del año anotan una contracción de 11%

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia
    Tendencias

    El hábito que podría estar empeorando tu insomnio, según la ciencia

    Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

    Los efectos del sistema frontal que dejará lluvia en gran parte de Chile hoy

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo
    El Deportivo

    La Roja ya conoce el día y la hora en la que enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo

    El torneo LIV Golf de Nueva Orleans es postergado por los problemas financieros que rodean a la liga

    Manchester United vence a Brentford y queda a un paso de la próxima Champions League

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual
    Cultura y entretención

    El otro final que tendría la cinta sobre Michael Jackson: redada en Neverland y acusaciones de abuso sexual

    Nano Stern llega por primera vez al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    Más k-pop para Chile: viene Aespa, uno de los fenómenos del género

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país
    Mundo

    Petro asegura que en Colombia “no hay un caos de la seguridad” tras los últimos ataques en el país

    Irán recalca que Estados Unidos “no está en posición de dictar sus políticas” a otros países

    La fiscal general de Washington ve “un caso sólido” en la acusación contra el tirador de la Cena de Corresponsales

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura
    Paula

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA