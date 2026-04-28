Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

Ciertas regiones de Latinoamérica serán más afectadas que otras durante el fenómeno El Niño. Así lo establece un reciente reporte, publicado en Bloomberg Línea, que alertó cuáles son los países que podrían tener mayores impactos con la llegada de este fenómeno del clima que, según los pronósticos, será de carácter intenso.

El último reporte de la NOAA establece que hay un 61% de probabilidad de que se desarrolle entre mayo, junio y julio de este 2026 y que persista hasta por lo menos finales del 2026 .

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) también emitió un aviso hace pocos días en el que alertaba que los distintos modelos meteorológicos predicen la llegada de un fenómeno El Niño intenso para los próximos meses.

Sin embargo, desde la OMM aseguraron estar esperando el pronóstico de mayo para confirmar con mayor certeza cuál podría ser el escenario para los próximos meses en el planeta.

Y es que los efectos del Niño —que en esta ocasión, apuntan a ser históricamente intensos— debiesen llevar a los diferentes gobiernos a tomar medidas para mitigar las consecuencias. Este evento suele traer mucha lluvia para ciertos sectores, sequías para otros, y un incremento en los desastres naturales.

Esto es lo que dice el reporte sobre las zonas de América Latina que serían más golpeadas por el fenómeno.

Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

Qué países de Latinoamérica serán más afectados por el fenómeno El Niño

De acuerdo al reporte de Bloomberg Línea, las zonas de riesgo climático por el fenómeno El Niño son:

Centroamérica y Corredor Seco: se esperan sequías, altas temperaturas y pérdidas agrícolas.

Perú y Ecuador (zonas costeras): riesgo de lluvias extremas e inundaciones.

Amazonía y norte de Sudamérica (incluidas zonas de Colombia, Venezuela y Brasil): sequía hidrológica, incendios forestales y temperaturas extremas.

Sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y norte/noreste de Argentina: exceso de lluvias e inundaciones.

En el mapa que estableció el medio, Chile no se encuentra incluido en las zonas de riesgo climático . Por otra parte, Brasil se muestra como el país más sensible a sufrir las consecuencias de El Niño.

Según explicaron distintos especialistas al medio, el exceso de precipitaciones puede generar daños a la infraestructura e impactar negativamente a la agricultura y la pesca.

Por otra parte, en los sectores donde habrá sequías, mayor estrés hídrico y olas de calor, la actividad agrícola también se verá perjudicada.

Los países de Latinoamérica que tienen mayor riesgo de impactos por el fenómeno El Niño

“Los pronósticos estacionales son fundamentales para orientar las medidas de preparación, en especial en sectores sensibles al clima, como los de la agricultura, la gestión de los recursos hídricos, la energía y la salud” , escribió la OMM en su último reporte.

Además, adelantaron que a finales de mayo, publicarán un nuevo boletín que “brindará orientaciones más sólidas para fundamentar las medidas que se adoptarán en el período de junio a agosto y posteriormente”.

De esta manera, los países podrán prepararse y adoptar medidas anticipatorias a las consecuencias de El Niño, en caso de que efectivamente logre desarrollarse en los próximos meses.