El plan secreto de Alexis Sánchez para terminar su carrera jugando en Tocopilla

Como en la cancha, Alexis Sánchez encara y sorprende. A veces, habla de su vida y de sus proyectos. Uno de ellos llama especialmente la atención. “No me gustaría pensar a largo plazo. Prefiero ir pensando año a año, ver cómo me siento físicamente. Pasan muchas cosas entremedio. Quiero jugar hasta los 40. Amo lo que hago. Mi sueño es terminar en Tocopilla, en Tercera División, después Segunda y Primera”, declaró en el marco de la extensa entrevista que le concedió a TVN en marzo. “Es un sueño. En el norte y en Tocopilla hay muchos niños que sueñan con ser como Alexis. Lo veo al día a día. Cuando voy a Tocopilla y quiero estar relajado, veo las canchas de fútbol de tierra y los niños están jugando. Nadie va a mirar a los niños. Hay mucho valor en ese sentido”, añade.

Las palabras del delantero, que brilló en el Olympique de Marsella y aún no define si seguirá en ese club francés, el PSG o la Juventus, por mencionar algunas de las propuestas que le han llegado, además del fallido contacto para volver al Arsenal, vuelven a reflejar que la intensa relación que mantiene con su tierra y con quienes la habitan va mucho más allá de la mera declaración de intenciones. Por cierto, coinciden con la salida de Arturo Vidal del Rodelindo Román, la aventura similar que encabezó, pero ni siquiera ese revés del otro buque insignia de la Generación Dorada le amilana.

Plan en marcha

El plan está en marcha. Ha habido, de hecho, acercamientos entre el futbolista y la dirigencia de Deportes Tocopilla, el club en el que pretende ejecutar sus propósitos. También se ha juntado con la alcaldesa, Ljubica Kurtovic, y con otros funcionarios municipales. Con la edil lo hizo en junio de 2022. “Acabo de terminar la jornada de hoy con una reunión de casi tres horas con Alexis Sánchez, quien quiere entregar, también, un beneficio importante para nuestros jóvenes y niños”, comunicó la edil a través de sus redes sociales, en la oportunidad.

Lo más probable es que el atacante aproveche sus vacaciones para visitar su tierra, donde le esperan con ansiedad. Ya pasó por ahí la semana pasada, cuando fue a buscar en su familia. Por estos días, está en Santiago preparándose para los amistosos de la Selección frente a República Dominicana y Bolivia. En el norte aseguran que mantiene los proyectos deportivos intactos. “No hemos hablado de los tiempos. Hay una conversación con el municipio para apoyar en lo que pueda emprender. La gente está expectante”, sostiene Felipe de la Fuente, director ejecutivo de la corporación de Deportes de la municipalidad, a El Deportivo.

Alexis Sánchez posa junto a la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic.

Todos le han mostrado la misma intención. Ven en sus ideas un polo de desarrollo para la ciudad. “Su hermano nos llamó para jugar algunos partidos amistosos y nos mencionó del interés en Deportes Tocopilla. Quiere jugar ahí, comparte con la gente, con los niños. Tiene mucha disposición. Le tocó enfrentar a Tortuga y a Fortín Esmeralda, los clásicos rivales, y no quería parar de jugar. Se le generaban esos partidos. Y decía que quería jugar por Deportes Tocopilla”, recuerda De la Fuente.

Un club emergente

Deportes Tocopilla es, hoy, un club precario. Se fundó en 2006, pero no tiene sede, aunque ocupa las instalaciones que le facilita el municipio. Se financia, principalmente, gracias a los aportes de SQM, a través de la Ley de Donaciones. A Roylester Mendoza, su principal gestor, se le ilumina el rostro al comentar las declaraciones del ex delantero del Arsenal y el Barcelona. “La verdad es que quedé gratamente sorprendido por sus palabras. Nosotros, felices de recibirle, si quiere terminar en Tocopilla. Quiero entender que es acá. Hemos tenido algunas conversaciones y han salido ciertas ideas. Existen posibilidades. Nada concreto aún. Esto viene hace dos o tres años. Siempre ha tenido sueños, como joven y uno de esos es ver la posibilidad de jugar en Tocopilla, por Tocopilla. Para nosotros sería genial. Falta conversar, para afinar un plan”, explica, dando cuenta de los contactos.

Los diálogos pueden intensificarse. “Cuando Alexis tenga el tiempo, porque ahora está tomando decisiones, la idea es concretar cuándo, que sería ideal para planificarnos y verlo con su staff, para hacer unas gestiones en Santiago. Si es así, sería beneficioso para el torneo de Tercera División, que Tocopilla participe con el respaldo de Alexis Sánchez. Para nosotros sería genial”, proyecta. El camino tendría que partir en Tercera B, la categoría de entrada para ilusionarse, con el tiempo, con llegar a la elite del fútbol chileno. El plazo mínimo para llegar a Primera B serían tres años, lo que cuadraría con el deseo del seleccionado chileno de retirarse a los 40, con el club de su ciudad ya posicionado en la alta competencia.

En el norte no vacilarían un segundo en entregarle el control total. “Alexis sería el dueño. La idea es que lo tome, que sea de él, que se haga cargo. Nuestro sueño es que algún día llegue al profesionalismo. No tendríamos problemas en entregarle el club. Al contrario. Él sabe que es así. Lo único que se le solicitaría es que se mantengan las escuelitas para los chicos. Estamos trabajando en eso, financiados ciento por ciento por SQM”, sostiene Mendoza. En el club hay nueve personas que trabajan con los niños. Entre ellos se cuentan técnicos, ayudantes, un preparador de arqueros, kinesiólogos y preparadores físicos. También participan en las competencias locales.

Alexis Sánchez, luego de un partido en Tocopilla.

Una experiencia fallida

Deportes Tocopilla se fundó el 27 de marzo de 2006. Estuvo tres años en Tercera División y uno en Cuarta. Hasta se codeó con el fútbol profesional en la Copa Chile. Eso sí, para jugar en Tercera tuvo que afincarse en la capital, lo que significó un costo y un desgaste importantes. “Tenemos el mecanismo”, asegura Mendoza, para referirse a las lecciones aprendidas de esos años. “Tendríamos que armar un equipo de elite y traer a los mejores”, sostiene. “Se paga el pase. No hay ni que pedir permiso”, aclara, respecto de cómo tendrían que operar para fortalecerse y conformar un plantel competitivo.

Sánchez, por cierto, tendría que esperar para concretar su anhelo. Por su edad, recién podría actuar cuando el club estuviera en Segunda División, utilizando uno de los cuatro cupos excepcionales para una categoría Sub 25 por definición. En el intertanto, puede actuar como controlador absoluto. “No le pediríamos ni un solo peso. No le va a costar nada. Al contrario, solo le agradeceríamos lo buen tocopillano que es”, compromete Mendoza.