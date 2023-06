Dominio pronunciado, 12 tiros al arco y un recambio que ilusiona: las primeras señales de la era Bielsa en Uruguay

Pitazo final y Marcelo Bielsa se va raudo de la cancha del Estadio Centenario, con la sensación interna del deber cumplido. Aunque su rictus se mantenga inalterable. El rosarino partió con el pie derecho su camino por la selección uruguaya. El miércoles, en el primer amistoso de esta fecha FIFA, la Celeste goleó por 4-1 a la Nicaragua del Fantasma Figueroa, rival de segundo orden en la Concacaf y aún sopesando el golpe de la exclusión de la Copa Oro por alineación indebida.

Cualquier análisis que se pueda hacer respecto al primer partido del Loco al mando del combinado charrúa debe tener presente ciertas consideraciones. Primero, que se trataba precisamente del estreno de un nuevo proyecto, que también implica un cambio de paradigma respecto al clásico fútbol uruguayo. Segundo, la calidad del rival, lo que quedó demostrado por lo expresivo del marcador. Y tercero, que las figuras de la selección no estaban presentes. Bielsa prefirió, para esta ventana internacional, trabajar con elementos más jóvenes y que él no tenía tan a la mano.

Son varios los futbolistas que se presume que estarán de cara a las Eliminatorias y no estuvieron: Sergio Rochet, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez y Luis Suárez, por nombrar a algunos. De todas maneras, el partido arroja ciertas señales del ideario del DT argentino, que perfectamente se pueden replicar de aquí en adelante. ¿Qué dejó el estreno de Bielsa?

El partido ante los nicaragüenses se cruzó con los festejos del título en el Mundial Sub 20, que consiguió el elenco de Marcelo Broli el domingo pasado. Por cierto, siete integrantes de ese plantel fueron llamados a la absoluta.

En la titularidad de Uruguay, hubieron cinco debutantes en el combinado adulto: el arquero Franco Israel, el lateral izquierdo Lucas Olaza, y los volantes Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar. En el segundo tiempo ingresó Thiago Borbas, quien también debutó. En el primer tiempo se vieron atisbos más claros de lo que aspira el entrenador en su equipo. Se vio un equipo ancho, que soltaba a sus laterales y que paraba a sus centrales bien arriba, también considerando que Nicaragua se posicionaba en su campo.

Los charrúas se movieron entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con Martínez y Zalazar en el eje del mediocampo. Hacia adelante, por la derecha se ubicó Facundo Pellistri, uno que terminó jugando en las Eliminatorias con Diego Alonso al mando. Por la izquierda estuvo Brian Rodríguez, mientras que el ariete fue Matías Arezo, el autor del primer gol, uno a lo Bielsa (quien no lo festejó). Pase desde el centro de Zalazar hacia Pellistri, quien le ganó la espalda al marcador y la baja para que Arezo empalme el balón. En ocho minutos de juego, el primer tanto de la era Bielsa fue del ADN del Loco.

El arquero Israel se mostró activo con los pies, cada vez que fue asistido. Uruguay no renunció a salir jugando desde atrás. Matías Viña, generalmente lateral zurdo, fue central y el capitán, dejándole la banda a Olaza, uno de los encargados de la pelota detenida. El posicionamiento en el campo rival es algo propio de los equipos que lidera el estratega transandino, buscando la recuperación alta. Mientras tanto, el DT ordenaba y también dialogaba con sus asistentes (uno de ellos, el chileno Diego Reyes). Otra cosa que se vio fue el constante ataque por afuera: Varela y Pellistri, por la derecha; Olaza y Rodríguez, por la izquierda.

FOTO: AP

“El partido fue con un dominio nuestro bastante pronunciado. Nos faltó un poco de juego interior. Me gustó más el juego por los costados en ofensiva que por el centro”, manifestó Marcelo Bielsa, tras el compromiso.

Nombres y números

Si bien está dicho que Uruguay no contó con sus principales cartas europeas, no es menos cierto señalar que los que jugaron aprovecharon su oportunidad, independiente a la calidad del rival. Un par de nombres propios dejó el amistoso. Uno es Facundo Pellistri, del Manchester United. Este jugador terminó siendo titular en las anteriores Clasificatorias, pero no tuvo mayor espacio en el Mundial. Se trata de un volante derecho que fue factor por su velocidad. Asistió en los dos primeros goles.

El otro es Rodrigo Zalazar. No pareció que estuviera debutando con la Celeste, pero efectivamente fue su primera vez. Mediocampista de 23 años, milita en el Schalke 04 alemán. Estando en el eje, repartió el balón y también llegó a posición ofensiva para ser opción de finalizador. Coronó su actuación con un doblete.

Los números que arrojó el duelo también evidencian que la mano de Bielsa se insinúa. Uruguay registró 23 tiros totales, de los cuales 12 fueron a portería (con cuatro goles). Sumó el 58% de posesión y un total de 456 pases, equivalente al 87% de efectividad. Nada mal para ser el primer partido.

Luego del juego, Bielsa manifestó lo que aspira para los suyos. “Pretendemos recuperar la pelota más rápido, permitir menos pases del rival, recibir menos pelotas de espaldas, lograr pases entre líneas por el eje del medio de la cancha. Cuando atacamos por la parte central del campo fue más veces por haber recuperado que por haber logrado ubicarnos por detrás de la línea de volantes de ellos. Ahí deberíamos tener más eficacia”, explicó.

Hay que mirar con atención a Uruguay. Mal que mal, será el primer escollo de la Roja rumbo al Mundial 2026, en septiembre próximo.