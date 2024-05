Sebastián Herrera, la estrella del básquetbol chileno: “Dejamos de lado esa mentalidad de salir a perder por poco”

Sebastián Herrera (26 años) conquistó el segundo trofeo más importante del básquetbol europeo este 2024. Lo hizo con el París Basketball, club al que arribó hace menos de un año y en donde llegó junto a una gran comitiva de compañeros que tuvo en el Telekom Baskets Bonn, donde ganó la Champions League. De aquello y del trabajo que ha realizado la selección nacional durante el proceso de Juan Manuel Córdoba reflexiona con La Tercera.

Lleva nueve temporadas jugando en Europa, ¿qué es lo que más le sigue sorprendiendo?

Lo que me sorprende cada año es cómo el juego va cambiando, cómo la infraestructura también va mejorando. Las organizaciones, los entrenadores también se desarrollan un montón y cada vez los jugadores jóvenes vienen con más talento, físicamente mejor. Es increíble, cada año tratan de mejorar algo y eso siempre me sorprende.

¿Cuáles han sido las claves del París esta temporada?

Una de las claves obviamente es que trajimos muchos chicos con los que ganamos la Champions League (tercer torneo más importante del continente) con el Telekom Baskets Bonn de Alemania. Seis chicos más el cuerpo técnico nos vinimos a París y eso ayuda mucho obviamente para la integración también de los otros chicos. Ya sabíamos lo que el profe quería y cómo era el sistema, entonces es mucho más fácil para seguir mejorando. Como ya teníamos un sistema que funcionaba, ya veníamos con una mentalidad ganadora y yo creo que eso fue muy clave para este año.

¿Se veía levantando un título de este nivel a los 26 años?

No, obviamente títulos de esta envergadura le llegan pocas veces a los jugadores o las oportunidades se les dan pocas veces a los jugadores acá. Yo solo quería primero jugar en una liga importante en Europa y consagrarme un poco, pero no pensé que se me iba a dar este éxito a tan temprana edad.

No solo brilla en Europa, también es referente de esta selección. ¿Qué tiene este equipo que ha logrado tan buenos resultados?

Algo importante para esta selección es que empezamos a dejar de lado esa mentalidad de salir a perder por poco, sino que ahora con la nueva camada, que ha tenido buenos resultados en las juveniles, tratamos de tener una mentalidad ganadora, de cambiar ese hábito que teníamos. Tratar de salir a ganar todos los partidos contra quien sea. Es un poco como pasó en el fútbol hace varios años, tratar de que de lo mismo quien esté al frente, lo importante es importante salir a ganar como sea, aunque ellos tengan más talento o jueguen en mejores equipos.

Este año FEBA Chile cambia de presidente por primera vez desde 2017, ¿Cuál es el balance de esta gestión?

Valoro bastante el trabajo de Irán (Arcos). Yo he estado en la selección desde antes de que él llegara y yo he visto cambios en tema organizativo, en tema de cómo nos tratan con la selección. Además, incorporó el 3x3, que es un deporte también muy dinámico y muy popular, que varios chicos lo pueden jugar. Creo que eso también es importante también para fomentar el deporte. Por eso, valoro bastante como lo ha hecho de presidente.

¿Qué es lo que sigue faltando en el país para impulsar aún más el básquetbol?

Obviamente faltan muchas cosas, pero creo que vamos por buen camino. Creo que el básquet está ganando popularidad en el último tiempo. Es un deporte a nivel mundial muy popular y en Chile también se han ido sumando chicos a clubes, hay más entrenadores, mejores condiciones y más infraestructura. Yo creo que eso hay que seguir mejorándolo, seguir mejorando las juveniles, los entrenadores de menores que se capaciten de la mejor manera, creo que es algo muy importante.