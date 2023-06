Marcelo Bielsa y su estreno con goleada ante Nicaragua: “El equipo fue dinámico y jugó rápido”

Marcelo Bielsa tuvo un gran estreno al mando de la selección uruguaya. En el estadio Centenario y mostrando un buen nivel colectivo, golearon por 4-1 a Nicaragua, dirigida por Marco Antonio Figueroa. El rosarino alineó ante los centroamericanos un equipo con muchas caras nuevas en este inicio de ciclo, por lo que sus cuentas fueron más que positivas.

“El partido nuestro fue con un dominio bastante pronunciado, con muchas ocasiones de gol, con un ritmo sostenido y actuaciones individuales destacadas (...) Me pareció que el equipo fue dinámico, jugó rápido, la pelota circuló con intención y fue mejor el juego por los costados en ofensiva”, comenzó diciendo el Loco en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Sin embargo, a pesar de la sólida actuación, igual puntualizó en varios aspectos que deben mejorar para sus próximos partidos, sobre todo pensando en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas ante la Roja: “(Debemos) recuperar la pelota más rápida, permitir menos pases al rival, recibir menos pelotas de espalda, lograr pases entre líneas por el eje medio...”.

Además, anunció que contra su siguiente rival, que será Cuba, selección que cayó por 3-0 ante Chile el domingo, cambiará a casi todos los futbolistas: “Contra Cuba jugarán los que no lo hicieron hoy, aunque solamente repetirá uno”.

Contacto con los históricos y las dudas sobre Marcelo Broli

El ex DT de la Roja fue consultado si acaso ha tomado contacto con los nombres históricos de la Celeste que en esta oportunidad quedaron fuera de la nómina: “Hablé con los que convoqué. Durante los meses previos a septiembre tendré contacto con todos. Eso lo voy a concretar”.

En Uruguay hay una fiebre por su seleccionado Sub-20, quienes se acaban de coronar campeones del mundo en Argentina. Ante esta situación, algunos especulaban con la inclusión de Marcelo Broli, adiestrador del seleccionado juvenil, al cuerpo técnico de la adulta. Ante esto, Bielsa fue claro: “No. No porque no valore su trabajo o sus cualidades; yo llegué con un grupo conformado”. Además, aprovechó la instancia para valorar lo efectuado en el Mundial: “No se puede imaginar una selección mayor sin un soporte de jugadores jóvenes. Me parece que es un cuerpo técnico que merece independencia”.