Sufre el bolsillo azul: aumentan a más del doble el precio de las entradas para ver a la U frente a Iquique

El cambio de localía, de Santiago a Concepción, le saldrá caro al hincha de la U. Es que ya no sólo pagaran una de las galerías más costosas del fútbol chileno (11 mil pesos), sino que tendrán que hacer un esfuerzo mayor para ingresar a las otras localidades.

Es que la concesionaria que maneja el destino de los estudiantiles, Azul Azul, decidió incrementar drásticamente el precio de las entradas y hoy quienes quieran ver al líder del fútbol chileno podrían pagar más del doble por un asiento.

Si bien la sociedad anónima mantuvo el valor de las localidades más baratas, subió los valores de Andes y Pacífico. Quienes cancelaron 22 mil pesos por ir a ver a los dirigidos por Gustavo Álvarez frente a Coquimbo, hoy deben desembolsar 24.200 pesos por ubicarse en la parte inferior y 36300 por la zona superior.

Mucho más costoso es ir a Pacífico. En el Estadio Nacional, esta zona la dividen en norte y sur y su precio es de 33 mil pesos. Ahora, en el Ester Roa y en ambas instancias, hay que tener 72.600 pesos para ingresar a ellas.

Y si de modificaciones se trata, unieron en un sólo concepto la marquesina. Es que en el coloso de Ñuñoa, se puede adquirir un ticket para estar fuera de marquesina por 44 mil pesos y para colocarse bajo marquesina, hay que poseer 88 mil pesos. Hoy todo esto, se llama Tribuna Pacífico Vip y tiene un costo de 96.800 pesos.

Valores que no incluyen traslados ni alojamientos, por lo que si una persona de Santiago quiere bajar a la región del Bío Bío debe agregar al menos 25 mil pesos en pasajes (ida y vuelta en bus) y algún dinero extra para comer (el estadio está al lado del terminal de buses).

Otro drama surge para los abonados. Al ser un equipo de la capital, la mayoría de ellos, por no decir todos, viven en Santiago, por lo que si no tienen como trasladarse al sur, simplemente no pueden canjear su entrada.

Pons espera el despegue de Assadi

En lo deportivo, el plantel está enfocado en conseguir los tres puntos ante los Dragones Celestes y así alejarse en la cima del torneo (podrían mantener las seis unidades de ventaja o incluso aumentarlas si Palestino y Coquimbo ceden terreno).

Por lo mismo, Luciano Pons reveló que “hoy nos preparamos para llevar a la U a lo más alto, un lugar donde se merece estar siempre. Pero vamos partido a partido, tratando de achicar ese margen de error”.

Luego, el argentino comentó lo que les exige Álvarez en los entrenamientos. “No hemos ganado nada. Sí, estamos punteros, nos gusta estar ahí, pero tenemos que seguir mejorando día a día en todo lo que nos pide Gustavo; que seamos dueños del partido en todo momento, que manejemos la pelota, que cuando convertimos un tanto, sigamos yendo por otro gol y que estemos atentos”, detalló en entrevista con ESPN.

Una de las cosas que espera el ariete argentino es que Lucas Assadi logre su destape. “El otro día me ha tocado justo hablar con un compañero en el club y le dije que para mí, Lucas es uno de los mejores o el mejor del plantel, porque técnicamente es muy bueno. Creo que se puede sacar tres o cuatro de encima fácilmente”, lo describió.

Acto seguido, deseó que “ojalá que pronto tenga esa oportunidad. Como dijo Gustavo, en algún momento todos van a tenerla, y ahí hay que estar preparados, para que pueda demostrar lo que es”.

Por último, Pons expresó que “lo veo entrenar todos los días, con muchas ganas, para pelear un lugar todos los partidos. Sé que tampoco le está tocando jugar mucho, pero todos los días demuestra las ganas que tiene, demuestra que quiere aprender y eso es muy importante”.

Universidad de Chile recibe a Deportes Iquique este domingo 5 de mayo, a las 15 horas, en el estadio Ester Roa de Concepción y las entradas se están vendiendo en Puntoticket.