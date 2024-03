Gustavo Álvarez se lanza contra los críticos de Lucas Assadi: “Supongo que algunos de ustedes tienen hijos de esa edad”

La decisión de la Delegación Presidencial de Atacama, de prohibir el ingreso de hinchas de Universidad de Chile, al compromiso que tienen los laicos con Deportes Copiapó, no cayó para nada bien en el Centro Deportivo Azul.

Y si bien el camarín se había expresado a través de Fabián Hormazábal, el técnico de los estudiantiles -Gustavo Álvarez- fue mucho más duro con las autoridades y fustigó la determinación. “Una vez más sufrimos una medida incoherente. Va en contra de los hincha de Universidad de Chile y en contra del fútbol”, aseguró.

Luego agregó que “la verdad es que con el aforo que se permitió (en su partido con Audax Italiano), la conducta del hincha fue ejemplar y al partido siguiente se le impide ir al estadio, me parece que no tiene lógica”.

Sin embargo, ese no fue el único palo que pegó el adiestrador argentino. Consultado por las críticas que recibió el desempeño de Lucas Assadi el pasado fin de semana, Álvarez fue muy duro con quienes exigen un mayor rendimiento del canterano azul. “Es injusto que transformemos las expectativas en exigencia. Lucas necesita una Universidad de Chile que juegue muy bien para que potencia sus virtudes, disimule sus defectos, mientras se trabaja en corregir, y no lo transforme en el responsable de sacar a la U adelante. Esto último, lo debemos hacer entre todos y él debe ser un eslabón y no el responsable de aquello”, sentenció.

Acto seguido, detalló que “la mayor parte de mi carrera fue como formador y conozco bastante la evolución y formación de los deportistas y aquí estamos hablando de un jugador 2004, muy joven. Supongo que algunos de ustedes tiene hijos de esa edad y les pregunto como padre, ¿los exigen o los apoyan? ¿Cuál es la respuesta? Lo acompañas. Y yo no siento que con Lucas se haga eso. A él e le exige lo que tiene que ser, pero no como ser y no se le acompaña”.

Por último, el DT no quiso adelantar si Assadi estará o no en la nómina que viajará al norte, pues -adelantó- esperará hasta el domingo que se recupere del golpe que sufrió ante el cuadro de colonia. “Está con una progresión, producto de un tremendo golpe que recibió en el último partido y aún quedan dos entrenamientos y viene evolucionando favorablemente, así que hasta último momento no decidiré los nombres propios”, concluyó.

Copiapó recibirá al cuadro santiaguino, este lunes, a las 19 horas, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y buscará sumar sus primeros puntos en esta temporada, mientras que la visita intentará su segundo triunfo consecutivo.