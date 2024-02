En la U rechazan la decisión de jugar sin sus hinchas en la visita a Copiapó: “Hay unos que no se portan bien, pero nosotros sí”

Universidad de Chile debutó con el pie derecho en el Campeonato Nacional, tras derrotar por 1-0 a Audax Italiano en el retorno al Estadio Nacional luego de dos años. Con el ánimo por las nubes luego de haber logrado un resultado positivo en el arranque, Fabián Hormazábal conversó con los medios en el Centro Deportivo Azul y dio sus impresiones sobre el choque ante los itálicos y el próximo duelo frente a Deportes Copiapó.

Sin público azul en Atacama

Fabián Hormazábal fue titular en la U en la primera fecha contra Audax y jugó cerca de 96 minutos hasta que salió remplazado por Renato Cordero. El lateral, que llegó proveniente desde O´Higgins de Rancagua durante este mercado de pases, rápidamente se ganó el puesto tras la lesión de Juan Pablo Gómez en la banda derecha.

Con esta activa participación al interior del equipo, el defensor dialogó con la prensa y entregó el balance de su primer partido oficial con la camiseta laica. “Si bien no se vio reflejado todo lo que queríamos mostrar. Se vieron cosas buenas y cosas por mejorar. Sabemos cuáles son nuestros errores y vamos a mejorarlos”, dijo.

Sin embargo, aquello no fue lo más comentado de la conferencia. Hormazábal se mostró crítico de la determinación de la Delegación Presidencial de Atacama que dictaminó que los azules no podrán contar con público visitante en el partido ante Deportes Copiapó, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Nacional. “Es lamentable; el fútbol es una fiesta que se debe vivir como tal. Vamos a lamentar no tenerlos, su apoyo es súper importante para nosotros”, expresó.

En ese sentido, el ex jugador del Capo de Provincia lanzó dardos a la decisión de las autoridades nortinas que nuevamente los perjudica con la asistencia de la hinchada universitaria. “Últimamente nuestra hinchada se portó súper bien el sábado, deberían dar más oportunidades a los equipos que haya hinchada visitante. Por ahí, no se portan tan bien algunos, pero la nuestra se portó bien el sábado. Deberíamos seguir esto para que sea una fiesta en todos lados”, agregó.

En relación al enfrentamiento frente a Los Leones de Atacama, el nuevo lateral azul se refirió a la cancha sintética que los espera en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. “Uno tiene que estar preparado para lo que sea. Estar en la U te exige eso. Las cosas externas al fútbol no nos afectan. Para tener resultados distintos, tenemos que tener una actitud distinta. Tenemos buenos jugadores y buenos líderes. Estar en la U es alta la exigencia y vamos a ir con todo”, cerró.

El encuentro entre Deportes Copiapó y Universidad de Chile está pactado para el lunes 4 de marzo a las 19:00 horas, donde los locales buscarán conseguir su primer triunfo del 2024 y los estudiantiles el segundo de la temporada al mando de Gustavo Álvarez.