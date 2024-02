El dardo de Nicolás Jarry al polémico Corentin Moutet a horas de los cuartos de final del Open Santiago

Nicolás Jarry consiguió su paso a cuartos de final del Chile Open tras derrotar a Federico Coria por 7-6 y 6-2 en el court central de San Carlos de Apoquindo. La victoria y sus sensaciones en Santiago fueron abordadas por el número uno del país, quien destacó su juego en esta segunda ronda. Además, habló de la polémica en torno a la cancha principal del evento.

De hecho, ese fue uno de los primeros temas que abordó con la prensa. Jarry confesó que las condiciones no son las mejores, pero destacó que la organización está buscando la forma de dejar atrás los problemas. “Es la cancha que con más preparación se ha hecho, yo creo, en la historia de nuestro país. Normalmente una cancha nueva siempre se hace con un mes de anticipación. Esta vez se hizo al parecer con cinco. Lamentablemente, no está de las condiciones óptimas. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme, creo que ayer los encargados se quedaron hasta las 4 de la mañana tratando de ir mejorándola. Por lo que sé, se está mejorando, así que espero que siga así cada día”, comentó.

Este viernes tendrá de rival al francés Corentin Moutet, quien viene de eliminar al argentino Thiago Tirante: “Es alguien que es engañoso para jugar. Espero estar muy fuerte mentalmente porque es alguien con mucho talento. Espero seguir estando agresivo, seguir sacando firme y poder jugar lo mejor posible. Es muy talentoso, sabe jugar muy bien cuando quiere. Pero sabemos que su firmeza mental no es fuerte y espero sacar ventaja por ahí””, opinó.

Cabe recordar, que Moutet ya había cuestionado al chileno por la sanción que recibió por su dopaje. En julio del año pasado, el francés criticó la determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que impuso una suspensión de 18 meses al sueco Mikael Ymer por haber faltado a tres controles antidopaje fuera de competición a lo largo de un año. Para expresar su indignación, Moutet publicó a través de la red social X un mensaje en el que comparó este castigo con el de 11 meses que le pusieron a Nicolás Jarry por dar doping positivo en dos sustancias prohibidas en enero de 2020 (más tarde el chileno demostró su inocencia).

“¿Y 11 meses para Jarry cuando dio positivo? Tienes que explicarme, no entiendo. Especialmente para apelar cuando fue absuelto, no entiendo la implacabilidad. Uno de los mejores jugadores (en referencia a Mikael Ymer) y sin duda está limpio. Espero que se haga justicia”, escribió el francés.

Jarry, en la conferencia, habló de todo. Se le pidió opinar sobre el comportamiento que tuvo el público chileno con Federico Coria y las diferencias con lo que él vivió en el Argentina Open. “No me voy a poner a comparar entre países. Creo que el público hoy día se portó muy bien. Cuando el estadio está a mi favor, trato de contagiarme de esa energía, de salir adelante cuando algo no me sale y me bajoneo un poco. Con la experiencia que tuve en Buenos Aires, sé cómo le afecta a la otra persona, así que me trato de hacer más grande con eso”, señaló el 22 del mundo.

A modo de cierre también entregó una profunda reflexión sobre su distancia con las redes sociales y los problemas que aquello le puede generar en su salud mental. “Creo que el único beneficio de las redes sociales es la comunicación. Fuera de eso, es todo falso y no creo haya nada positivo en cosas falsas. Uno mira la vida perfecta de los demás y cuando todos sabemos que en la mayoría de los momentos de nuestra vida, no somos felices. Entonces estar mirando, primero, puras cosas bonitas, te hace sentir mal. Segundo, mucha gente no da la cara y comenta en negativo, porque no tiene nada que perder”, concluyó.