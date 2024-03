“Hay que ayudarlo”: psicólogos deportivos explican el duro momento anímico de Christian Garin

El momento actual de Christian Garin no es de los mejores, ya que acumula apenas una victoria en seis partidos disputados durante el 2024. La última caída, este martes ante Tomás Barrios por la ronda de 32 en el Abierto de Santiago.

A raíz de este mal nivel, la raqueta nacional volvió a exhibir los mismos errores que lo vienen condenando en los últimos meses y dijo adiós al certamen criollo de manera tempranera. “Siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha”, expresó con desazón en la conferencia de prensa tras perder contra su compatriota.

“Todos los días me levanto, intento seguir mejorando, pero no sale. Intento todos los días salir adelante, pero no se da. Estoy jugando horrible y, como dije, hoy puedo perder con cualquiera. Me estoy esforzando mucho y jugando así de mal, todo se hace cuesta arriba”, agregó.

En ese sentido, El Deportivo quiso saber a qué se debe esta frustración que tanto ha caracterizado al 83° del ranking ATP en los torneos del presente año, por lo que conversó con distintos psicólogos deportivos que entregan las claves del difícil acontecer que vive el oriundo de Arica y las directrices que debe tomar para volver al tenis de élite.

Tolerancia a la frustración

La derrota 7-6(3), 7-5 ante Tomás Barrios caló hondo en el estado anímico de Christian Garin. Y no es para menos, ya que esta nueva decepción en las canchas de San Carlos de Apoquindo, se suma a las que ya protagonizó en el Abierto de Australia, el Challenger de Punta del Este, el Córdoba Open y el ATP 500 de Río de Janeiro.

Por esta razón, sus actuaciones generan inquietud y preocupación al interior de un fanaticada chilena que no puede comprender cómo uno de los tenistas más importantes del país, pasó a ser uno de los más alicaídos a día de hoy. Según indican los expertos, existe un motivo: la falta de tolerancia a la frustración del deportista de 27 años.

Felipe Fuenzalida, psicólogo deportivo, atribuye el rendimiento de Garin a la etapa de cambios que está experimentando en la actualidad. “Entiendo que Christián está en un proceso de transición, con un técnico nuevo, con un equipo de trabajo que está con algunos ajustes y nuevas incorporaciones. Eso requiere tiempo, que es poder desinstalar las conductas anteriores, las formas de estructura de trabajo y poder implementar una forma nueva. En ese proceso, evidentemente uno no logra regularidad y tiende a alternar situaciones buenas con malas”, explica el especialista.

En adición, Fuenzalida culpa a las dolencias físicas como uno de los gatillantes a las constantes caídas del ex 17° del mundo y ganador de cinco torneos ATP. “Cuando uno no logra desplegar lo que tiene planificado, te frustras y te tornas impaciente. Además ha tenido muchas lesiones, que le restan continuidad a los procesos adaptativos. Probablemente está intentando cosas buenas o distintas, y en la medida que está en ese proceso de aprendizaje aparece una lesión y se tiene que detener. Está en un permanente volver a empezar”, agregó.

Similar es el caso de Alexi Ponce, experto en psicología deportiva y actual director de la consultora Go Focus, quien también apunta a la incapacidad de sobreponerse a los fracasos como uno de los grandes culpables del momento actual de Gago. “Él dice que entrena y entrena y las cosas no le salen, evidentemente eso requiere una intervención desde lo mental. El tenis es un deporte que tiene muchos momentos de puntos, condiciones al aire libre, canchas en mal estado, puntos disputados, y todo eso se tiene que tener en cuenta para tener tolerancia a la frustración”, asegura.

En ese sentido, Ponce recomienda al equipo psicológico que acompaña a Garin a identificar sus errores para volver poco a poco a su mejor versión y dejar atrás los inconvenientes que lo han aquejado en estos complejos meses. “El tenis es un deporte que tiene mucho autodiálogo, donde cada deportista tiene que encontrar ese diálogo que lo favorezca. Hay algunos que son muy críticos consigo mismos, otros se animan, pero hay que ayudarlo a que encuentre su propio autodiálogo. Una vez que reconozca qué tipo de situación altera su estado emocional y cuál es la forma que lo ayuda a volver a estar tranquilo, va a poder estar con un estado psicológico óptimo. Así como entrena lo táctico, lo técnico y lo físico, tiene que tener un trabajo mental”, concluye.