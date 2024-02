Desde la furia de Garin hasta un momento incómodo entre los chilenos: la noche que marcó el duelo entre Gago y Barrios en el Open Santiago

Este martes se llevó a cabo en el marco del Chile Open el duelo entre Christian Garin y Tomás Barrios por la primera ronda del torneo. El chillanejo aprovechó su juego para imponerse a su compatriota por 7-6(3) y 7-5 en un duelo que estuvo marcado por una serie de situaciones.

Quizás uno de los hechos más curiosos es que, debido a que se enfrentaban dos chilenos sobre la cancha, el ambiente del público no se inclinó hacia uno u otro tenista, sino que las muestras de apoyo fueron transversales con uno y con el otro.

Quizá lo mejor de todo esto es que los asistentes no se restaron de participar del tradicional ceacheí que terminaba animando a ambos deportistas.

La cancha como factor

Una de los hechos que se ha dado en los primeros días de la competencia es el cuestionamiento de los tenistas al estado de la cancha donde se desarrollan los juegos. El lunes el español Roberto Carballés Baena terminó dando un golpe al aire tras un mal rebote de la pelota. Su indignación llegó a tal punto que incluso pidió cambiar de cancha.

Y en el duelo de chilenos esto volvió a ocurrir. Tanto Barrios como Garin se vieron afectados por esto, aunque el primero tuvo la paciencia necesaria para mantener el foco. El mal estado de la arcilla llegó a tal punto que incluso entre la ejecución del primer y segundo saque fue necesario el ingreso de cancheros para compactar la superficie.

Debido a estas situaciones Garin incluso tuvo un momento de furia por las complicaciones que la cancha le daba a su juego, llegando a patear el fondo en una oportunidad. “Eso no ayuda mucho Christian”, le llegó a decir el juez luego de aquello.

La cancha debió ser emparejada en varias ocasiones durante el encuentro. Foto: Agencia Uno.

Molestia entre Garin y Barrios

Otro hecho tenso entre los tenistas nacionales se vivió en el quiebre que logró Barrios para colocarse 6-5 arriba en el segundo set tras una pelota que fue cobrada como mala.

Si bien Garin tenía dudas y reclamó para defender su punto de vista, Barrios la vio de inmediato como mala. Allí se pudo ver como Gago le dijo algo a la pasada a su rival antes de seguir con las quejas. Esta discusión volvió a desenfocar a Garin que terminó perdiendo el set y el partido.

Un Garin desanimado

El inicio de año de Christian Garin no ha sido como lo esperaba. Gago recién pudo celebrar un triunfo en el ATP 500 de Río de Janeiro hace algunos días y esta situación parece marcar su estado anímico. De hecho, antes del enfrentamiento el ex 17° del mundo había dado cuenta de aquello.

“No tengo ninguna aspiración la verdad. No llego en mi mejor momento. Estoy trabajando muy duro para volver a sentirme bien. Sinceramente no tengo ninguna aspiración más que disfrutar el torneo y de volver a encontrarme con mi tenis”, señaló a los canales oficiales del Chile Open.

Algo que se mantuvo tras la caída. En la conferencia de prensa posterior dejó frases potentes. “Siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha”, lanzó.

“No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente”, agregó.

Tras la conferencia que duró cerca de diez minutos Garin recibió aplausos por parte de los presentes como una manera de apoyarlo en su situación.

Christian Garin acabó molesto con la cancha y con su juego. Foto: Agencia Uno.

Un cierre de jornada casi en solitario

Después del enfrentamiento entre Christian Garin y Tomás Barrios aún se debía disputar el último partido de la jornada en el que se midieron el italiano Luciano Darderi y el argentino Facundo Bagnis.

El duelo arrancó cerca de las 22.30 horas, por lo que el público, tras ver a los chilenos, comenzó a retirarse de San Carlos de Apoquindo, dejando a los más fanáticos siguiendo las acciones.

Solo los más valientes alcanzaron a conocer el resultado del duelo que se extendió por casi tres horas y media. El europeo derrotó al Sudamericano con parciales de 7-6(4), 6(6)-7 y 7-6(5).