La sinceridad de Christian Garin a horas de su debut en el Open de Santiago: “No tengo ninguna aspiración; no llego en mi mejor momento”

Esta semana arrancó una de las semanas más importantes del año para el tenis chileno. San Carlos de Apoquindo recibe una nueva edición del Chile Open, único certamen del ATP que se realiza en nuestro país y que tiene a Nicolás Jarry como campeón defensor.

Claro que el arranque de la competencia se centrará primero en un duelo de chilenos. Christian Garin y Tomás Barrios se enfrentarán por el paso a los octavos de final este martes no antes de las 19.00 horas.

Ambos tenistas vienen de quedar eliminados en los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro la semana pasada. Mientras Barrios cayó por un doble 6-1 contra Cameron Norrie, Gago perdió contra el brasileño Joao Fonseca por un doble 6-4.

Ahora, en la previa de su debut, Garin comentó que en estos días en Chile se ha encontrado con “mucha gente viéndome entrenar, queriendo estar conmigo y aquí si que el ambiente es muy positivo. Como que quieren que gane y la verdad que eso lo aprovecho mucho”, comenzó señalando en diálogo con los canales oficiales del Chile Open.

“Creo que las instalaciones siempre han sido buenas, obviamente han ido mejorando. Aquí siempre se preocuparon de hacer un estadio lindo. Siempre ha sido un torneo en el que se han preocupado mucho de la estética y de darle comodidad a los jugadores”, indicó a continuación.

Claro que en cuanto le consultaron sobre sus objetivos, Garin fue enfático al comentar que “no tengo ninguna aspiración la verdad. No llego en mi mejor momento. Estoy trabajando muy duro para volver a sentirme bien. Sinceramente no tengo ninguna aspiración más que disfrutar el torneo y de volver a encontrarme con mi tenis”.

Por último, cuando se le pidió hablarle a los fanáticos dijo que “más que un mensaje es agradecer por el apoyo. Yo me quedo con eso. Creo que siempre vienen a apoyar, así que estoy seguro que se va a llenar el estadio cuando juguemos los chilenos”, cerró Garin.

Tal como lo señaló, Garin no pasa por un buen momento. El ariqueño, quien estuvo en su momento dentro del Top 20 mundial, no conocía la victoria en los tres torneos en los que había participado en esta temporada hasta la primera ronda del Río Open. Claro que ese triunfo le permitió escalar hasta el puesto 83°.

Cabe mencionar que todos los chilenos van por el mismo lado del cuadro y este martes en primera ronda, se dará el enfrentamiento entre Garin y Barrios, no antes de las 19.00. En la siguiente llave ya espera Tabilo al ganador del duelo de chilenos, asegurando a un nacional en cuartos de final. Mientras que Jarry podría enfrentar a algunos de ellos en una eventual semifinal.