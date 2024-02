Almirón reparte dardos a las autoridades por restricción de aforo al Monumental: “La gente se iba a portar bien; me sorprende y me pone triste”

Colo Colo enfrenta un partido clave frente a Godoy Cruz por la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Los albos vienen de ganar en la ida en Mendoza y tienen la primera opción para quedarse con la clasificación. Sin embargo, durante esta jornada, el Cacique recibió una mala noticia, pues la Delegación Presidencial, a instancia de Estadio Seguro, confirmó que el aforo autorizado para el duelo de este jueves, a las 21.30, en el Estadio Monumental será de 30 mil espectadores, 12 mil menos que lo solicitado inicialmente.

La información fue un balde de agua fría y fue el propio técnico Jorge Almirón, quien se mostró muy frustrado por la decisión de la autoridad. “La verdad es que me estoy enterando. Es una lástima. Yo pensé que la autoridad a cargo de estas decisiones, la señora Pamela Venegas, es gente de fútbol, que conoce bien, y en el contexto en que estamos... Hace mucho que no se juega en este estadio, la llegada de Arturo Vidal, Colo Colo, que es uno de los máximos representantes del fútbol nacional, y necesitamos el apoyo de la gente... Hay muchísimas cosas en juego. La verdad que es una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar. Hubiese sido una fiesta. La última vez que se llenó fue cuando llegó Arturo Vidal...”, lamentó el DT.

El ex DT de Boca Juniors no se quedó ahí y lanzó sus dardos contra las autoridades. “Una lástima que no se pueda organizar bien esto. Porque esto es cuestión de organización. La gente se iba a portar bien, porque entiende el momento que está viviendo el equipo. Lo que menos queremos es ser perjudicados, estoy seguro de que la gente no va a querer perjudicar al club. Es una desagradable sorpresa, porque pensé que se iba a organizar bien”, expresó.

Cambios a futuro

En esa misma línea, el estratega se mostró esperanzando de que esta realidad cambie en el corto plazo. “El fútbol no nació ayer u hoy, el fútbol chileno tiene muchos años, y este estadio como también el Nacional se construyeron para ese aforo, para recibir a mucha gente. Ojalá no siga pasando, porque la gente ya no va a tener fútbol, no va a poder ir al estadio. Ojalá que se pueda prever. Me sorprende, es una lástima. Me pone triste esta cosa, fui futbolista y como entrenador estoy representando a un gran club. Se priva de muchas cosas a la gente que es aficionada al fútbol”.

“Cruzaron 20 mil personas para ver a su equipo y aquí no lo podemos ver lleno. Se frustra uno, el jugador se frustra, yo también. El fútbol chileno tiene mucha historia. La gente quiere ver a Arturo Vidal y a su Colo Colo. Espero que se pueda prever y en el futuro el tema de seguridad se pueda poner de acuerdo. Ojalá se pueda ver en cada cancha mucha gente”, cerró.