Las conclusiones del experimento de Rancagua: quiénes ganan y quiénes pierden en el inicio de la era Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón eligió, a través de la dosificación, “desechar” el partido ante O’Higgins, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024. La prioridad instalada en las huestes colocolinas es la arena internacional, con el horizonte en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El duelo de este domingo en Rancagua encontró a Colo Colo en medio de la eliminatoria con Godoy Cruz, buscando el acceso a la fase 3, lo que le aseguraría al equipo nacional jugar en el continente (ya sea Libertadores o Sudamericana). Entonces, se aplicó un plan B. En rigor, el equipo B.

El ex DT de Boca Juniors decidió modificar todo el equipo. Cambió a los 11 jugadores respecto a la presentación en Mendoza, con lo cual apostó por nombres que no venían teniendo chances. Ante los de Juan Manuel Azconzábal salió el siguiente equipo: Fernando De Paul; Bruno Gutiérrez, Ramiro González, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez; Diego Plaza, César Fuentes y Vicente Pizarro; Jeyson Rojas, Guillermo Paiva y Matías Moya. La apuesta no resultó porque Colo Colo no hizo una buena presentación. Planteado de otra manera, los que entraron no aprovecharon la oportunidad de mostrarse y así generarle un problema al entrenador.

“Tenemos pocos partidos en el cuerpo, llegamos a las 5 AM del viernes y no quería corres riesgo de lesiones. También necesitaba ver a los demás y tenía plena confianza. Viendo el resultado tampoco pienso lo contrario”, manifestó el DT tras el partido del domingo. “Tenemos cosas que mejorar sin duda; yo tengo que tomar decisiones y evaluaciones. Como equipo tenemos que ajustar algunas cosas”, añadió, dando a entender que la plantilla puede tener otro cambio.

Entre lo realizado en la pretemporada y los duelos oficiales, ya se nota algo de la mano de Almirón como entrenador, con la misión no menor de hacer olvidar a Gustavo Quinteros. También se comienza a perfilar por dónde va el equipo titular del Colo Colo 2024 y qué elementos concretos tiene el estratega para echar mano. ¿Quiénes han ganado y quiénes pierden en el arranque del año en el cuadro popular?

Ganadores

Una de las sorpresas es la alta consideración de Cristián Zavala. Retornó de su cesión en Curicó Unido, donde descendió, y en la pretemporada comenzó a perfilarse como el puntero derecho titular, ganando la pulseada a Marcos Bolados. Tanto en los amistosos como en el arranque de los juegos por los puntos, el ex Melipilla fue el abrelatas por la banda diestra. Por el otro lado, otra sorpresa: Matías Moya. El ex Ñublense no tuvo continuidad con Quinteros, sin embargo Almirón le ha dado espacio como puntero izquierdo.

Emiliano Amor debe pelear por un cupo en el equipo con la dupla Saldivia - Falcón. El argentino estuvo a poco de partir del equipo, “cortado” por Gustavo Quinteros. No estaba contemplado en el ideario del actual DT de Vélez, sin embargo se quedó, superada una larga inactividad por una lesión de tobillo, y el domingo fue capitán. Tras la derrota, fue autocrítico: “Tenemos que estar preparados para lo que toque. Obviamente, no dependemos de 11. Somos 25 personas, 25 jugadores o 30 y tenemos que estar todos a disposición”.

Los que van de atrás

Leandro Benegas entró en el epílogo del juego ante O’Higgins. Fue el tercer centrodelantero que usó Almirón, tras Paiva y Damián Pizarro. El Toro arranca desde muy atrás en la pelea por ser la referencia ofensiva del Cacique. Y eso que ya se fue Darío Lezcano, quien no pudo convencer al cuerpo técnico. Con el refuerzo paraguayo y el seleccionado juvenil, ese puesto está cubierto. Además, el DT está usando a Carlos Palacios como falso 9, lo que le da resultado.

En el medio, César Fuentes también perdió bonos. Con el arribo de Arturo Vidal y su omnipresencia, más los puestos fijos de Esteban Pavez y Leonardo Gil, más la variante de Vicente Pizarro, el Corralero está en una posición más secundaria. Quinteros lo usó como lateral derecho, puesto en el que el Cacique ha tenido falencias. En Rancagua jugaron Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas, este último como un puntero, y ninguno convenció, en el entendido de que el titular es Óscar Opazo.

En el centro de la zaga, la presencia de Ramiro González, por quien el anterior entrenador insistió para fichar, no convence a los fanáticos albos. Su performance como segundo marcador central no le ha permitido afianzarse.

Lo bueno que ha mostrado el equipo titular, sobre todo en Mendoza por la Libertadores, y la diferencia mostrado por las alternativas ante O’Higgins hace aflorar una interrogante: ¿Colo Colo necesitaba un refuerzo más? ¿El mercado de pases aprueba? Toda la apuesta de Blanco y Negro fue hacia conseguir el retorno de Arturo Vidal y en fichar a un entrenador que le permita dar el salto de calidad. El Cacique es uno de los elencos que menos incorporaciones cuenta en Primera División: tres. Además del King, están Lucas Cepeda y Guillermo Paiva. Otros que están en el plantel, como Cristián Zavala y Omar Carabalí, volvieron de préstamos.

El libro de pases está abierto en Chile. Se cierra 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha, justo en la que Colo Colo afrontará el Superclásico (10 de marzo). El gerente deportivo Daniel Morón se refirió al asunto el domingo. “Nosotros no vamos a traer a un jugador por traer... Mientras haya un jugador que sea un aporte, que esté dentro de lo económico, lo tendremos en cuenta. Todavía nos queda hasta antes de la cuarta fecha”, declaró el exarquero. No lo confirma, pero tampoco lo descarta.