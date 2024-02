La fuerte autocrítica de Emiliano Amor tras la derrota de Colo Colo

Jorge Almirón sufrió su primer tropiezo al mando de Colo Colo. El Cacique, que tiene la mente en la Copa Libertadores, no pudo destrabar el cerrojo de O’Higgins y cayó por la cuenta mínima ante los rancagüinos.

Un alternativo equipo albo sucumbió en El Teniente. El estratega argentino privilegió la llave ante Godoy Cruz y le dio descanso a toda la oncena estelar, algo que terminó por pasarles la cuenta.

En ese sentido, el capitán de la jornada, Emiliano Amor, realizó una fuerte autocrítica tras la derrota: “Un trago amargo porque pudimos hacerlo mucho mejor. Ellos mejoraron mucho y hay que hacer una autocrítica muy grande porque no estuvimos al nivel de Colo Colo hoy”, señaló tras el duelo.

“Tenemos que seguir entrenando y estando al cien, pero nos faltó mucho juego. Duelos defensivos perdimos, duelos ofensivos también. La verdad es que nos faltó lo que tuvimos en los amistosos, lo que tuvimos en la Copa Libertadores. Salir jugando, no lo pudimos hacer. Ellos se replegaron bien, contraatacaron bien y nosotros no pudimos contrarrestarlo”, complementó.

Además, señaló que no estuvieron a la altura y no aprovecharon la oportunidad que se les presentó: “Tenemos que estar preparados para lo que toque. Obviamente, no dependemos de once. Somos 25 personas, 25 jugadores o 30 y tenemos que estar todos a disposición. Hoy no pudimos hacerlo bien, pero no tiene nada que ver eso para mí. Para jugar en Colo Colo, tenemos que estar todos predispuestos, lo que decía el DT. Teníamos la oportunidad y no supimos aprovecharla”, indicó.

“Obviamente tenemos que mejorar mucho de lo que hicimos acá para que los once que vayan el jueves, hagan lo mismo que hicieron en la Copa Libertadores o mejor. Hay que seguir mejorando, hay que seguir metiéndole ganas a los entrenamientos, como venimos haciendo, y hay que ser más intensos”, sentenció.

El análisis de Almirón

Almirón estuvo en la misma línea que el zaguero y analizó la derrota alba: “Fue un partido duro, sabíamos que el rival iba a ser eso. Nos esperó y aprovechó lo que tuvo. Hicimos el gasto para ganar el partido, tuvimos mucho la pelota. Estuvo difícil el partido y el rival nos ganó bien. Hizo lo que tuvo que hacer y nos ganó. Las conclusiones uno las saca, necesitamos trabajar y tiempo. Ahora, a prepararnos para lo que sigue

El técnico también explicó la oncena alternativa que alineó ante los rancagüinos: “Tenemos pocos partidos en el cuerpo. Hicimos un gran desgaste el jueves pasado, llegamos a las 5 de la mañana del viernes y jugamos el domingo. Sabíamos que iba a ser muy físico el partido y no quería correr riesgo de lesiones. También necesitaba ver a los demás y tenía plena confianza. Viendo el resultado tampoco pienso lo contrario”.

Finalmente, también realizó una autocrítica por el resultado negativo: “Duele la derrota, obviamente. Tenemos cosas que mejorar sin duda; yo tengo que tomar decisiones y evaluaciones, como equipo tenemos que ajustar algunas cosas. A Colo-Colo siempre le van a querer ganar y tenemos que estar a la altura”, sentenció.