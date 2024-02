O’Higgins le pone freno al andar del Cacique: un Colo Colo alternativo tropezó en Rancagua

Colo Colo tiene la mente en la Copa Libertadores. La llave ante Godoy Cruz y acceder a la fase 3, como mínimo, es el afán del Cacique (para asegurar presencia internacional en 2024). Pero entre medio de los duelos ante los argentinos, había que hacer una escala en Rancagua. Y Jorge Almirón eligió dosificar, en la segunda fecha del Campeonato Nacional. En un estadio El Teniente solo para hinchas locales, O’Higgins se impuso por 1-0.

El cuadro albo presentó una oncena alternativa, para cuidar valores de cara a la revancha ante el Tomba, que se juega el próximo jueves en Macul (Vidal, Bolados, Zavala y otros vieron el juego desde la tribuna). El entrenador argentino cambió a los 11 jugadores, respecto al duelo disputado en Mendoza. Esta medida le dio la chance a otros jugadores para mostrarse, como un Jeyson Rojas ubicado de puntero derecho (así ingresó ante Unión Española) y la aparición de Guillermo Paiva. El delantero paraguayo debutó oficialmente en el fútbol chileno.

Con la presencia del ex Olimpia en la cancha, Colo Colo volvió a presentar un centrodelantero nominal. Sin embargo, aquello fue relativo en el partido, porque Paiva salía constantemente de la demarcación, intentando replicar lo que hace Carlos Palacios cuando usa ese sitio de la cancha (claro, con características muy distintas). El último refuerzo colocolino no era una referencia de área fija.

¿Era un riesgo lo de Almirón, en salir al partido con una oncena inédita? Sí, porque le costó a Colo Colo adecuarse en el encuentro, ya sea porque los interpretes de la idea matriz del DT no estaban y porque O’Higgins planteó un duelo áspero, cerrado, disputando el mediocampo y apretando en campo rival en el arranque. Un juego de buen ritmo carecía de ocasiones de peligro. Faltaba profundización.

Los albos llegaron a tener el 70% de posesión en el primer tiempo, sin embargo la tenencia de pelota no fue factor para marcar un desequilibrio. Al contrario, apenas lograron rematar a portería y los laterales no eran factores ofensivos. Tampoco el mediocampo hacia una diferencia. No inquietaban a Nicolás Peranic.

Uno que se jugaba un partido aparte, quizás por su pasado en la tienda popular, era Bryan Rabello. El 10 de O’Higgins arrancó bien la temporada. Encendido y veloz, rememorando de algún modo el Sudamericano Sub 20 de 2013 con Mario Salas, el ex Sevilla abrió la cuenta en los 32′, en segunda instancia, tras una atajada de Fernando De Paul. Primer gol oficial encajado por Colo Colo en la era Almirón.

Con la desventaja a cuestas, a la visita le costó aún más generar peligro porque los de Juan Manuel Azconzábal profundizaron una propuesta defensiva, que se vio con nitidez en la segunda parte. Almirón, disconforme, metió tres cambios en una ventana, siendo uno de ellos Damián Pizarro. Así, el elenco blanco incluía a dos centrodelanteros. Con el balón en los pies, se le hizo complejo generar espacios y oportunidades ante la muralla celeste que forjó el autodenominado Capo de Provincia.

El reloj pasaba y Colo Colo no daba con respuestas. Era negocio para O’Higgins aguantar (con un 5-4-1) y salir de contragolpe. De hecho, en los 76′, Arnaldo Castillo tuvo el 2-0 sin embargo su remate fue desviado por De Paul. Almirón mandó al campo a todo su arsenal de atacantes, desarmando la estructura inicial. Pero no se veía algo distinto. Atacar con mucha gente no significa atacar mejor.

Un Colo Colo sin ideas terminó perdiendo en Rancagua, lo que significa el fin del invicto del ex DT de Boca Juniors al mando de los albos. Al igual que en 2023, los celestes derrotan a los blancos en El Teniente. Ahora, Almirón y compañía se enfocan en Godoy Cruz, la prioridad.

Ficha del partido

O’Higgins 1: N. Peranic; S. Contreras (64′, P. Navarro), L. Mosevich, J. I. Díaz, A. Díaz (83′, B. Torrealba); M. González, C. Moya, M. Maturana (64′, C. Castillo); B. Rabello (85′, D. Buonanotte), M. Sarrafiore; y O. Bianchi (64′, A. Castillo). DT: J. M. Azconzábal.

Colo Colo 0: F. De Paul; B. Gutiérrez (55′, L. Hernández), R. González, E. Amor, D. Gutiérrez (84′, L. Benegas); D. Plaza (55′, D. Pizarro), C. Fuentes, V. Pizarro; J. Rojas, G. Paiva y M. Moya (55′, L. Cepeda). DT: J. Almirón.

Goles: 1-0, 32′, Rabello, convierte tras intervención de De Paul.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a J. I. Díaz, A. Díaz (OH); V. Pizarro, Paiva, Rojas, Hernández y el DT Almirón (CC).

Estadio El Teniente, Rancagua. Asistieron 9.283 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.