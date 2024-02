Emiliano Astorga se lanza con todo contra el plantel de Cobreloa tras la goleada histórica sufrida frente a Palestino

El regreso de Cobreloa a la Primera División no conoce de triunfos por ahora. En la primera jornada, los naranjas empataron 1-1 contra Huachipato en el Estadio Zorros del Desierto y durante este fin de semana sufrieron un estrepitosa caída 0-5 en su visita a Palestino.

Con anotaciones de Gonzalo Sosa (19′), Joe Abrigo (23′ y 48′), Bryan Carrasco (28′) y Cristián Suárez (59′), los árabes le propinaron la cuarta goleada más abultada en la historia de los loínos: 5-0 contra la UC en 1990; 5-0 ante Coquimbo Unido en 1995; y 6-1 frente a Huachipato en 1998. En relación a este hito negativo, Emiliano Astorga, director técnico de los nortinos, abordó el difícil momento que viven en su vuelta a la categoría de honor del fútbol chileno.

“Irreconocible el equipo; nos cambiaron el equipo que presentamos el otro día contra Huachipato. Un equipo totalmente pasivo, nos doblegó por todas las líneas Palestino. Los habíamos analizado bien y sabíamos el trabajo que teníamos que hacer, pero se nos olvidó todo. Estuvimos erráticos sobre todo en los goles que nos hicieron los primeros minutos del primer tiempo. Me cuesta analizar este tipo de partidos que te ves muy mal, no solo en lo futbolístico, sino que en todo sentido”, dijo con desazón ante el nivel mostrado por sus dirigidos.

Durante el transcurso del juego, el entrenador de los calameños decidió hacer variantes en el primer tiempo con la esperanza de frenar el vendaval de los tetracolores, quienes anotaron tres goles en una ráfaga de nueve minutos. “Quise mejorar la parte defensiva porque cada vez que llegaban convertían, sino hubiera sido peor la debacle. Hay que levantar cabeza. Que duela mucho esta derrota y los jugadores tienen que mejorar mucho todavía”, añadió.

Por último, el ex director técnico de Santiago Wanderers entregó las claves para la próxima fecha que los enfrentará a Cobresal en una nueva edición del clásico del Cobre de la Provincia de El Loa. “Como todo cuerpo técnico tenemos que trabajar bien y levantarnos psicológicamente. No teníamos pensado que nos iban a hacer cinco goles y sin reacción. Hoy no tuvimos eso y nos pasó por encima Palestino en todos los aspectos. Hay que levantar al grupo porque viene un partido cercano”, cerró

El duelo en el que se verán las caras con los pupilos de Gustavo Huerta está pactado para el viernes 1 de marzo a las 20:30 horas y será la primera vez que se enfrenten por el clásico minero en la Primera División, luego de 10 años.