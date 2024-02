Palestino barre con Cobreloa y le propina una de las goleadas más abultadas de su historia

El retorno de Cobreloa a Santiago por Primera División no fue como esperaban. Primero, a mitad de semana se enteraron que no habría hinchada visitante en La Cisterna. Luego, en la cancha, solo Palestino jugó al fútbol. El equipo de Emiliano Astorga fue ampliamente superado por los baisanos. El 5-0 final refleja la contundencia árabe y la distancia que hubo en el campo de juego entre ambos elencos. Antes de la media hora ya iban 3-0.

Los primeros 15 minutos fueron parejos. Pero después de la apertura de la cuenta, obra de Gonzalo Sosa a los 19′, los loínos se desdibujaron. Se intentaron adelantar, pero el espacio concedido fue aprovechado por los tricolores y en cosa de instantes marcaron el segundo y el tercer tanto. Joe Abrigo aumentó a los 23′ y luego Bryan Carrasco puso el 3-0 a los 28′.

Cobreloa sufrió una de las goleadas más estrepitosas de su historia. Foto: AgenciaUno

Demostrando que las cosas no le salían, el estratega del club más ganador de provincias buscó sacudir a los suyos con modificaciones en el primer tiempo. A los 35′ ingresaron Juan Leiva y Diego González en lugar de Agustín Mulet y Rodolfo González. Sin embargo, estos cambios no dieron resultado. Recién cuando empezaba el complemento, la escuadra de Pablo Sánchez llegaba a la cuarta cifra (Joe Abrigo, a los 48′). El tanto definitivo lo marcó un ex Cobreloa: Cristian Suárez a los 59′.

Ya con el marcador consumado, Palestino bajó las revoluciones. Vienen de una semana clave, al vencer por 2-1 a Portuguesa en Venezuela. Este martes (27 de febrero, a las 19 horas) reciben al cuadro llanero, con el objetivo de avanzar de fase en la Copa Libertadores.

Los Zorros del Desierto, en tanto, llegaban tras empatar 1-1 ante Huachipato, en un partido muy parejo en Calama. Su próximo desafío será recibir a Cobresal, en una nueva edición del clásico del Cobre, en la capital de la Provincia de El Loa.