Sufre Cobreloa: histórico Hugo Tabilo protagoniza grave accidente de tránsito y está hospitalizado

La ciudad de Calama y el fútbol chileno recibieron una noticia que los alertó durante la madrugada de este miércoles. Hugo Tabilo, ex jugador y leyenda de Cobreloa, sufrió un grave accidente junto su esposa, cuando viajaban en su vehículo por las carreteras del norte del país. Ambos están internados, fuera de riesgo vital, en el Hospital Carlos Cisternas.

El hecho ocurrió cuando el matrimonio viajaba por el tramo que une las ciudades de Tocopilla y Calama. Según informaron Carabineros y los equipos médicos que concurrieron a asistirlos, el capitán del cuadro loíno entre 1980 y 1985 perdió el control de su automóvil, marca Renault, y volcó por varios metros.

Pese a que el auto terminó con el capot y la parte superior completamente destruidos, la pareja sufrió lesiones que no serían de mayor consideración, salvando de milagro de alguna consecuencia mayor. Para monitorear su recuperación, Tabilo y su esposa fueron trasladados al principal hospital de Calama. Sin embargo, según consignaron en la ciudad nortina, no se descarta que el ex lateral naranja deba ser movilizado junto a su cónyuge a otro centro asistencial para evaluar sus lesiones en el cráneo y la espalda.

Leyenda minera

El accidente de Hugo Tabilo remeció a los habitantes de Calama y a todos los fanáticos del fútbol chileno que lo vieron jugando en los 80, una década prolífica para Cobreloa. Con los Zorros del Desierto, el futbolista obtuvo cuatro títulos de Primera División en 1980, 1982, 1985, 1988, siendo el capitán y una de los referentes consulares de aquel equipo. Además, formó parte del plantel que disputó las dos finales históricas de la Copa Libertadores de América en 1981 en 1982, en las que cayeron derrotados ante Flamengo y Peñarol, respectivamente.

En su cuenta en Instagram, Cobreloa publicó un mensaje de apoyo ante la difícil situación que atraviesa una de las mayores figuras de su historia. “Como club, enviamos mucha fuerza a nuestro ídolo, y deseamos que todo pueda salir muy bien para que tenga una pronta recuperación. Lo queremos mucho maestro, usted es un grande entre los grandes de nuestra historia, y siempre estaremos junto a usted”, postearon los naranjas.