Sorpresa mundial: Jürgen Klopp anuncia que se va del Liverpool al final de la temporada

El mundo del fútbol está impactado después de que el entrenador alemán Jürgen Klopp anunciara de forma inesperada su decisión de dejar el Liverpool al final de la presente temporada.

Justo después de que los Reds hicieran oficial la noticia, publicaron un video en el que aparece el propio DT para explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Me voy del club al final de la temporada. Puedo entender que esto es un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchan por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo”, inició su relato el adiestrador.

“Amo todo de este club, de la ciudad, también de los aficionados, equipo y staff. El estar todavía seguro de tomar esta decisión probablemente les muestra que estoy convencido de que es lo que debo hacer”, continuó antes de entregar los motivos de su adiós.

Con esfuerzo en sus palabras, se justificó: “Es que yo... ¿Cómo decirlo? Me estoy quedando sin energía. No es obviamente un problema de ahora, creo que lo sé desde hace tiempo que tendría que anunciar esto en algún momento. Estoy absolutamente bien ahora, pero también se que no puedo hacer el trabajo otra vez, y otra, y otra y otra. Y después de todos los años y tiempo que hemos pasado juntos, las cosas que hemos hecho juntos, el respeto y el amor que tengo por vosotros, lo último que les debo es la verdad. Y esta es la verdad”.

Klopp añadió: “Ya se lo dije al club en noviembre. Tengo que explicar un poco que tal vez el trabajo que hago a la gente que lo ve desde afuera, estoy en la línea de banda y en sesiones de entrenamiento y cosas así, pero la mayoría de las cosas suceden en torno a este tipo de cosas. Eso significa que comienza una temporada y ya planificas prácticamente la próxima temporada”.

“Cuando nos sentamos juntos a hablar sobre posibles fichajes, el próximo campamento y si podemos ir a donde sea, surgió el pensamiento: ‘Ya no estoy seguro de estar aquí’ y eso me sorprendió. Obviamente empiezo a pensar en ello”, continuó.

“No empezó (entonces), pero, por supuesto, la temporada pasada fue una temporada súper difícil y hubo momentos en los que en otros clubes probablemente la decisión habría sido: ‘Vamos, muchas gracias por todo, pero probablemente deberíamos dividirnos aquí o terminar aquí. Eso no pasó aquí, obviamente”, prosiguió.

Agregó que “para mí fue súper, súper, súper importante poder ayudar a que este equipo vuelva a encarrilarse. Era todo en lo que estaba pensando. Cuando me di cuenta bastante temprano de lo que había sucedido, es un equipo realmente bueno con un potencial enorme y un grupo de muy buena edad, buenos personajes y todo eso, entonces pude empezar a pensar en mí mismo nuevamente y ese fue el resultado. No es lo que quiero hacer, es simplemente lo que creo que es 100 por ciento correcto”.

De esta manera, Jürgen Klopp, uno de los técnicos más exitosos de toda la historia del Liverpool, pondrá punto y final a su carrera en Anfield, donde es un ídolo, al final de la presente campaña.

Klopp, quien fue nombrado entrenador del Liverpool el 8 de octubre de 2015, consiguió bajo su dirección, la Champions League, la Premier League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Copa FA, la Copa de la Liga y la Supercopa de la UEFA, así como la FA Community Shield.