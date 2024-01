Firma de contrato, el deseo de conocer Pinto Durán y una cena con Milad: el primer día de Ricardo Gareca en Chile como nuevo técnico de la Roja

El frenesí se tomó la existencia de Ricardo Gareca, apenas puso un pie en Chile. El nuevo entrenador de la Selección llegó cerca de las 2 de la tarde al Aeropuerto Pudahuel y no paró más hasta bien entrada la noche.

De hecho, aquellos momentos en la terminal de la zona oeste de Santiago fueron los más tranquilos que tuvo durante la jornada de este jueves, pues el nacido al otro lado de la cordillera no habló con la prensa que lo esperaba y salió por una puerta lateral, rumbo a un lujoso hotel de Vitacura.

Allí se reunió de inmediato con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, para hablar de la presentación oficial que se haría más tarde y la programación de sus primeros días en la capital. Además, aún faltaba un trámite muy importante que había que hacer: revisar el contrato detalladamente y firmarlo.

Aquello demoró un poco más de lo previsto, por lo que la ceremonia de presentación se retrasó media hora (estaba programada inicialmente para las 19.00). La rúbrica también tenía stand-by el anuncio oficial del Tigre como nuevo seleccionador. Hasta que ocurrió a eso de las 17.30.

“Me gustó la conversación que tuvimos con la dirigencia, fue importante. La conversación que tuve con Manuel Pellegrini, con César Falcioni, que vivió acá (dirigió a la UC). Pero sobre todo los enfrentamientos que tuve con Chile, porque es una Selección de respeto”, aseguró en la rueda de prensa que lo oficializó como el director técnico del Equipo de Todos.

Pero antes de enfrentarse a las consultas de la radio, la televisión y un portal, Gareca se fue a su habitación, tomó un baño y se cambió de ropa. Luego, preguntó cuándo podía ir a conocer Juan Pinto Durán. ¿La respuesta? “Mañana (hoy viernes)”, le contestó Milad y, de inmediato, se agendó su visita al complejo de los Bicampeones de América, para este mediodía.

Foto: Sofía Yanjari/Reuters.

Cena con los dirigentes

La conferencia del estratega estuvo precedida por un diálogo exclusivo con Chilevisión, el canal que transmite los partidos de la oncena patria, y posterior a ella, se realizaron las presentaciones oficiales con el resto de la dirigencia del ente rector, más la presencia del presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle.

Allí, el sucesor de Eduardo Berizzo les comunicó a grandes rasgos cuáles son sus planes para las próximas semanas, los cuales incluyen volver a Argentina el sábado, volar a Chile el lunes o martes y luego comenzar a planificar la gira para visitar a los jugadores que militan en instituciones extranjeras.

“Es algo fundamental en mi trabajo viajar, conocer a la familia, ver en qué estado están, si tienen interés de estar... Me gusta que la familia participe, que no solo nos acompañe. Me gusta que me escuchen, que las parejas se sientan comprometidas con el jugador, sin invadir demasiado. Me gusta darle participación, que se sientan responsables del rendimiento de sus parejas”, anunció el DT.

Por último y para terminar su agitado día uno, Milad invitó a Gareca a una cena, junto con la plana directiva, en el mismo hotel donde se desarrolló el resto de las actividades y ya avanzada la noche, el oriundo de Tapiales subió a su habitación para descansar junto con su familia.