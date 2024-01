Gareca traza sus objetivos en el desembarco en la Roja: “Lo único que me interesa es estar en un Mundial, pero eso se construye”

Fue un primer día agitado para Ricardo Gareca en Chile. El exseleccionador de Perú desembarcó en el país, firmó su contrato y durante la tarde fue la presentación oficial como la nueva cabeza técnica de la Roja, en un hotel del sector oriente de Santiago. La expectativa era gigante para conocer las primeras impresiones del Tigre, quien está mandatado a liderar la misión de llevar al Equipo de Todos al Mundial de 2026.

“Te doy la bienvenida a nuestro país”, le dijo el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien le pasó la camiseta de la Selección, en el inicio del evento.

“Gracias por darme la confianza, depositar la confianza de dirigir los destinos de la Selección es una gran responsabilidad. Es un honor estar en este país, haberlos enfrentado y padecido tantas veces. Es un gran honor estar en la Selección”, comenzó declarando el argentino, en un extenso conversatorio antes de las preguntas de la prensa. “Chile siempre ha sido una selección difícil de enfrentar. Es un desafío muy importante en mi carrera deportiva”, añadió.

Sobre sus motivaciones para hacerse cargo de la Roja, Gareca explicó: “Más allá de todo lo difícil, lo que me moviliza es la importancia del país, de sus jugadores. Estoy convencido que (Chile) tiene jugadores realmente importantes, puede ambicionar de nuevamente estar en un Mundial, de pelear futbolísticamente, pegar esa levantada que es tan importante. Dentro de las cosas que hablaba con los directivos, lo que me interesa es que todos tomemos conciencia de lo importante que es ir a un Mundial y a partir de ahí que se genere una conciencia entre todos. Lo que me gustaría es que surja una energía importante que será vital para todo lo que se viene, que la gente vuelva a estar y creer en la Selección”.

Respecto a lo que aspira ver en la cancha, manifestó que “es muy difícil decir qué quiero ver. Tengo un gusto futbolístico, adaptarme rápidamente y que los muchachos capten lo que me gusta. Lo que anhelo es hacerle fácil la adaptación a ellos y que nosotros saquemos lo mejor de ellos. Más allá de lo futbolístico, que todos queremos ver una selección protagonista y que tenga una identidad, que sea fácil de distinguir, pero lo que me gustaría ver es la entrega que hay que tener. Si hay algo que distinguía a Chile es su actitud”.

Los primeros partidos de Gareca al mando del cuadro nacional será complejos y especiales. En marzo se jugará un amistoso con Francia, en Marsella. En la Copa América, el debut será ante Perú, la anterior selección del DT. Y en la reanudación de las Eliminatorias, se visitará a Argentina. El Tigre no se escondió de cara a esos desafíos: “Es el debut ideal, porque son grandes desafíos. Uno le tiene gran respeto (a los rivales), pero para eso uno trabaja, para enfrentar a los mejores. Para eso es necesario estar unido, tener el sentido de responsabilidad”.

El deseo de Mundial

Gareca no se escondió respecto al objetivo que tiene su etapa en la Roja: resultados. “Lo único que me interesa es estar en un Mundial, pero eso se construye. A partir de ahora empezamos a estar alineados, por eso es tan importante estar unidos: jugadores, dirigencia, la gente, todos los que estamos, el periodismo inclusive. Vivimos de esto, trabajamos de esto. Sabemos que todos queremos un mismo objetivo, que es el Mundial. No va a ser una tarea fácil, pero creo que tenemos las condiciones y las oportunidades para conseguirlo”, expuso.

Acerca de los referentes que tiene para su trabajo de técnico, nombró a Manuel Pellegrini. En esta instancia, confesó algo que le declaró el Ingeniero. “Una de las cosas que me dijo es que el chileno no se cree menos que nadie. Eso es algo que moviliza, que lo tengo en cuenta, que habla de una característica de un jugador que se puede contar con él”, afirmó. Añadió que Julio César Falcioni, quien pasó por la UC, le habló “maravillas” de Chile.

FOTO: AGENCIAUNO

Consultado por la Generación Dorada y su influencia en la Roja, el DT no descartó a nadie para el armado de su equipo, mientras el futbolista tenga ganas de estar. “Los veo con grandes posibilidades, en la medida que estén enfocados y quieran seguir participando en la Selección. Ser tenido en cuenta para la Selección es un orgullo, distingue, dignifica, en la medida de que todo jugador tenga esa ambición, ese deseo. Dependerá de ellos, de la vigencia que tengan, del deseo que tengan. Si hay un mensaje es que todos tienen la puerta abierta, no hay excepción. En la medida que muestren vigencia, que sienta que es el deseo de estar. Todos tienen la puerta abierta”.

No en las juveniles

Gareca fue enfático en afirmar que su proceso se concentrará en el combinado absoluto y no tendrá injerencia en las juveniles. “El enfoque mio es la mayor. No significa que uno no tenga relación con los técnicos de los menores, con los del fútbol chileno. La selección mayor quema una barbaridad. Yo elijo tener la responsabilidad de la selección absoluta”, manifestó. Sobre qué busca para construir las convocatorias, dijo que “la Selección es una acumulación de mérito. Tiene que acumular los méritos suficientes para estar en la Selección. Nosotros atendemos todos esos requerimientos. Está el acumulamiento de méritos, la experiencia, las jóvenes promesas y el gusto personal”.

Algo llamativo respecto a su trabajo dice relación con la importancia que le da a la familia de los jugadores. “Es algo fundamental en mi trabajo viajar, conocer a la familia, ver en qué estado están, si tienen interés de estar... Me gusta que la familia participe, que no solo nos acompañe. Me gusta que me escuchen, que las parejas se sientan comprometidas con el jugador, sin invadir demasiado. Me gusta darle participación, que se sientan responsables del rendimiento de sus parejas”

Sin ahondar demasiado, también dio luces sobre su modelo de juego y que se pondrá de acuerdo con los seleccionados: “No es una imposición de lo que quiero. Me tengo que adaptar yo al estilo de lo que le gusta a ellos. Rápidamente hacer un diagnóstico y acertar, más que llevarlos a lo que me gusta a mí. Tranquilamente podemos ponernos de acuerdo con ellos”.