Con doblete incluido: Cristiano Ronaldo alcanza su primera final en el fútbol saudí

Brilló como siempre y agregó otro hito a su ya muy exitosa carrera. Cristiano Ronaldo fue la figura de la semifinal de la King Cup y metió a su equipo -Al-Nassr- en la final de dicho torneo.

Desenlace que será el primero para el futbolista luso en el fútbol saudí y que lo emparejará con la oncena que tiene a Neymar como gran figura, Al-Hilal. Claro que la lesión del brasileño pone en duda el encuentro de estas dos estrellas en el partido que se jugará el próximo 31 de mayo, pero será una especia de revancha para los Caballeros de Najd pues ya perdieron ese trofeo ante los azules el 2020.

Más, volvamos a los 90 minutos que tuvieron a CR7 como protagonista. Al-Nassr salió a ganar el partido desde el primer minuto y su rival, Al Khaleej, sufrió dos veces el talento de Cristiano en los primeros minutos.

Pero la estrella europea no falla tres veces y a los 17 minutos abrió la cuenta con un remate cruzado, el cual fue generado tras presionar al portero Sehic. No obstante, el golazo no calmó el ímpetu de los dirigidos por Luis Castro y pese al error en la apertura de la cuenta, el portero se convirtió en la gran figura de la visita al ahogar cinco veces el grito de gol de los locales.

Claro que no pudo hacerlo todo y cuando se jugaba el minuto 35, Rodríguez comete un penal y Sadio Mané lo cambió por gol a los 37′, luego que Ronaldo le cediera la ejecución. Fue así como se fueron al descanso y el show continuaría en la segunda parte.

Y la fanaticada de los caballeros no debió esperar mucho, porque el ‘7′ aumentó las cifras a los 57′ con un doble tiro al arco, el primero fue contenido por el portero, y dejó las cosas 3-0. La final ya era de ellos y el resto del tiempo, los muchachos que jugaron de amarillo se dedicaron a controlar el balón para ahorrar fuerzas.

El descuento de Al-Torais, a los 82′, no logró ponerle suspenso al tablero, pero si un poco de decoro para los Khaleej. Los mismos que pudieron lamentar otra celebración de Mané, pero el juez la anuló por posición de adelanto.

Al-Nassr y Cristiano Ronaldo volverán a jugar este sábado con Al Wahda por la liga saudí, donde marchan segundos con 71 unidades, a nueve del puntero Al-Hilal.