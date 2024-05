A 30 años de la muerte de una leyenda: los hitos que marcan el legado de Ayrton Senna en el deporte

Una de las grandes tragedias del deporte mundial se registró hace 30 años. El 1 de mayo de 1994 el piloto brasileño Ayrton Senna sufrió un accidente que terminó costándole la vida mientras disputaba el Gran Premio de San Marino de la Fórmula 1.

Aquel domingo en el circuito de Ímola, el tres veces campeón de la categoría (en 1988, 1990 y 1991) salió de la pista en la curva Tamburello a 216 kilómetros por hora, poniendo fin a una carrera deportiva que se desarrolló durante once temporadas.

A pesar de haber conseguido solo tres títulos, su forma de conducir inspiró a varios pilotos gracias a su talento, ambición y preparación física para enfrentar cada prueba.

“Ayrton no es una celebridad. sino que está por encima de ellas. Está en una categoría mítica que va más allá del tiempo y el espacio. Se impuso en el mundo desarrollado y lo hizo sin trampas, con tenacidad y determinación. Eso es lo que le convirtió en fuente de inspiración”, remarcó hace algún tiempo Viviane, hermana de Senna.

Fuente de inspiración

La figura de Ayrton Senna ha sido tal que incluso ha inspirado una admiración que muchos han traspasado a sus propias actividades. Ejemplo de esto es lo realizado por la marca de motocicletas Ducatti que creó una edición especial de 300 unidades junto al brasileño que terminaron siendo lanzadas tras su muerte.

Luego en 2014, a 20 años de la partida del ídolo, Ducati creó la 1199 Panigale S Senna en una edición exclusiva de 161 unidades exclusivas para Brasil, una por cada Gran Premio que disputó en la Fórmula 1.

McLaren también se inspiró en el triple campeón para lanzar en 2017 el McLaren Senna, vehículo que se transformó en el primer automóvil que homenajeaba al piloto. Se crearon 500 unidades a un precio cercano a los 890 millones de pesos.

En el fútbol, Corinthians también se inspiró en el piloto para presentar una equipación en conmemoración de los 30 años del primer título que alcanzó en la fórmula 1 en 1988.

La camiseta era predominantemente negra y contaba con 41 líneas doradas, en alusión a las victorias que alcanzó a lo largo de su carrera.

Ídolo de un heptacampeón

El siete veces campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, manifestó hace algún tiempo que Ayrton Sena era su piloto favorito. Esto ocurrió cuando el actual piloto de Mercerdes igualó el récord de 65 pole position en el Gran Premio de Canadá en 2017.

Al conseguir ese logro, la familia del fallecido piloto le obsequió uno de los cascos más emblemáticos que usó en la F1.

“Ayrton para muchos era el piloto favorito y era el mío también, fue quien me inspiró para estar donde estoy hoy. Igualarlo es un gran honor”, comentó a la transmisión oficial tras la clasificación.

Foto: AP.

“Estoy temblando, sin palabras. Sólo puedo dar las gracias, que la familia Senna me mande este regalo… No tengo ningún casco de Senna, esto es lo más especial que tengo, de todos los trofeos esto es lo más especial, sólo puedo dar las gracias. Es un gran honor recibirlo”, expresó sobre el presente.

“Desde que era niño siempre pensaba en emular a Ayrton Senna si tenía suerte, y el hecho es que le he alcanzado en las clasificaciones. No me lo puedo creer, recuerdo volver del colegio y poner vídeos de Ayrton”, añadió después.

La escena que se quisiera recordar

En 2010, cuando el piloto habría cumplido 50 años, el lituano Oleg Konin enseñó al mundo una pintura en la que se reflejaba lo que muchos esperaban ver tras el accidente.

Senna sacando los brazos y apoyándose en los costados para bajar del monoplaza. Esta obra batizada como Formula Alone (“Fórmula Sola”, haciendo un juego de palabras con Fórmula One, el nombre de la competición en inglés), sirvió de inspiración para que el artista brasileño Adhemar Cabral realizara un modelo a escala real del vehículo accidentado.

“Hice esta réplica a partir de un cuadro del artista Oleg Konin. Cuando vi esa obra, dije ‘¡guau, es sensacional! Hice el coche exactamente como quedó después del accidente, cada detalle, pero con él (Senna) saliendo vivo... Así que, cuando terminamos de hacerlo, me emocioné de verdad”, comentó en diálogo con ESPN.

“Hasta entonces, había hecho el coche, el maniquí, esto y lo otro, pero aún no había montado el conjunto. Cuando montamos [el maniquí] y lo miré, fue realmente emocionante”, insistió.

El modelo, que se encuentra en Miami, ha sido expuesto en varios sitios, pero el gran sueño del creador es llevarlo a Ímola.

“Ya ha habido algunas conversaciones (con la dirección del circuito), y estamos viendo cómo podemos hacer para ponerla allí. Y vamos a ver, creo que sería un impacto real, no sólo para mí, por haberlo hecho, sino para mucha gente, ver el coche en la misma posición otra vez, en Tamburello y con él saliendo vivo, sería realmente genial”, cerró Cabral.