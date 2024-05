Gustavo Quinteros sorprende y revela su deseo de volver a Colo Colo

Gustavo Quinteros dejó un buen recuerdo en Colo Colo. El técnico, quien ahora está a cargo de Vélez Sarsfield, alcanzó la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina donde se enfrentará contra Estudiantes de La Plata.

En medio de todo esto, se dio el tiempo para repasar su paso por el Cacique, señalando que le gustaría volver a Macul para dirigir a los albos en una nueva oportunidad.

“Si regresara a Chile, me gustaría volver a Colo Colo, porque estuve tres años y vivimos momentos inolvidables. Igual, uno no sabe dónde te llevará el fútbol. No le abro ni cierro las puertas a ningún club”, señaló el DT en diálogo con Dsports, aunque de todas maneras indicó que se siente cómodo en su actual puesto.

“Quiero saludar y agradecer a la gente de Colo Colo que me ha apoyado. Jamás olvidaré cuando la gente coreaba mi nombre, eso es algo que me marcó para siempre. Un saludo eterno”, añadió el adiestrador argentino.

También en la ocasión indicó que tuvo la oportunidad de dirigir a la Roja, pues en 2022 recibió el llamado del entonces gerente de selecciones Francis Cagigao para tomar el puesto dejado por Martín Lasarte.

“La única vez que estuve cerca fue cuando me reuní con Cagigao en julio de 2022, pero no se pudo avanzar en nada. Si bien le había gustado mi perfil, me lo dijo, yo le dije que quería salir campeón con Colo Colo y terminar mi contrato que era hasta noviembre, era mi primera opción”, reveló.

“Yo siempre le dije que tenía que terminar la temporada con Colo Colo porque era un año importante, habíamos formado un plantel muy competitivo y yo quería salir campeón con Colo Colo. Esa fue la única vez que tuve la posibilidad, un llamado o una reunión. No se pudo avanzar en nada porque yo siempre puse la primera prioridad u opción de terminar mi contrato, que era hasta noviembre digamos”, insistió.

Así, tras conseguir el título de la Primera División, no fue contactado nuevamente. “No me llamó nadie”, aseguró.

En su paso por Colo Colo, el técnico de 59 años consiguió guiar al Cacique para obtener cuatro títulos. Se coronó campeón de la Supercopa (2022), la Copa Chile (2021 y 2023), además del Campeonato Nacional de 2022.

Buen presente en Argentina

Si bien Gustavo Quinteros tuvo un inicio irregular junto a Vélez Sarsfield, de a poco la relación con los hinchas ha cambiado, más aún después de instalarse en la final de la Copa de la Liga Argentina tras superar a Argentinos Juniors a través de los lanzamientos penales. En la instancia definitoria deberá medirse contra Estudiantes de La Plata.

Tras este duelo, Quinteros le dedicó buenas palabras a sus pupilos. “Orgulloso de los jugadores. Hicieron un gran esfuerzo, jugaron un gran partido más allá de que no pudimos atacar demasiado, no pudimos hacer lo que siempre hacemos, pero ellos hicieron todo para poder estar en la final”, remarcó en diálogo con TNT Sports Argentina.

“Era un poco increíble (llegar a la final), pero lo imposible a veces se hace posible”, sostuvo. “Estos jugadores están preparados para competir y yo no les resto posibilidades ante el rival que nos toque para la final. Estoy con mucha confianza de que estos chicos van a dejar todo y van a competir de igual a igual”, concluyó.