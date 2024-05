“Compartir pista con un jugador tan legendario es un sueño”: la historia de Jiri Lehecka, el joven verdugo de Nadal en su último partido en España

Doce mil personas coreaban a favor de su rival cuando se preparaba para cerrar el partido. Con 22 años y solo un par de temporadas en el más alto nivel, la escena no solo era nueva para Jiri Lehecka (31° ATP), sino que también intimidante. Él mismo lo admitió en la conferencia de prensa posterior al duelo, uno que sin dudas se posiciona como el más relevante de su carrera. No por la instancia ni por el ranking de su rival, sino por todo el contexto.

Y es que el checo no enfrentó a cualquier jugador en los octavos de final del Madrid Open. Lo hizo frente a Rafael Nadal (512°), el tenista español más grande de la historia. Como si fuese poco, el 22 de veces campeón de Grand Slam además había dejado claro que esta sería su última parada en la capital de su país como profesional.

Todos esos factores provocaron que la victoria de Lehecka tome un valor especial en el tenis moderno. Si bien no enfrentó al mejor Nadal de la historia, sí se midió ante un jugador impulsado por el escenario, que a momentos recordó el jugador que conquistó 14 Roland Garros. Pero el joven resistió y fue verdugo de uno de sus grandes ídolos. De hecho, en el momento del homenaje que preparó el torneo a Rafa, también se le vio muy emocionado.

Sobre todas esas emociones ahondó en la conferencia de prensa. “Ha sido increíble. Para mi compartir pista con un jugador tan legendario es un sueño hecho realidad. Siempre soñaba con que esto sucediera y ha pasado hoy. Estoy muy agradecido de haber logrado un hito tan grande. Pero le deseo todo lo mejor a Nadal. Es un poco agridulce lograr esta victoria con toda la gente animándole. La energía aquí es increíble, era como estar en otro universo. Es algo que no había vivido en mi vida sobre una pista de tenis”, declaró.

Momento especial, que viene a coronar un último año de ensueño para el nacido en Mladá Boleslav. Desde que sorprendió al planeta con su presencia en los cuartos de final del Australian Open de 2023 siendo apenas 71 del mundo, fue viviendo un alza sostenida en el circuito, sumando una final el año pasado en Winston Salem y su primer título ATP a comienzos de 2024, cuando fue campeón Adelaida. Hace solo unos meses, alcanzó la ronda de los ocho mejores en el Masters 1000 de Indian Wells.

Si bien esas instancias le han dado roce frente a los mejores, muchos se preguntaron cómo logró mantener la calma frente a la tensión vivida este martes en la Caja Honesta. Sin problemas, el checo entregó su receta en conferencia de prensa, admitiendo que hay cosas que aún no entiende. “Doce o trece mil personas gritando ‘¡Rafa! ¡Rafa!’ antes de sacar... Traté de imaginar que me estaban animando, ya que si pensaba lo contrario podía fallar. No sé cómo logré sacar, pero demuestra que he ganado experiencia en los últimos dos años y que supe aplicarla hoy”, señaló.

Pero también una de sus frases más polémicas en la rueda de prensa es la explicación (en parte) de su mediática victoria en la capital española. Al ser consultado sobre si le hubiese pedido un recuerdo a Nadal como hizo Cachín (91°) en la tercera ronda tras el partido, Lehecka fue totalmente honesto, dejando en claro que ni siquiera lo había pensado, porque él solo estaba preocupado de vencerlo. “Si estás jugando un partido y estás pensando en pedirle a tu rival que te dé algo es un poco raro en mi opinión. Es difícil para mí, porque yo salí a la cancha para ganar. Si sales a ganar, para mí es difícil ir detrás de él y pedirle si me puede dar algo. No lo sé, no quiero sonar irrespetuoso, pero es lo último que yo haría”, confesó.

Lehecka volverá a jugar este jueves en Madrid, cuando enfrente al ruso Daniil Medvedev (4°) en la ronda de los ocho mejores. Para ambos será un duelo clave. Mientras el checo tiene la chance de superar su mejor actuación en un Masters 1000, el moscovita, campeón del US Open en 2021, será el nuevo número tres del mundo.

El incierto futuro de Nadal

Rafael Nadal ha dejado Madrid con menos dudas de las que llegó, pero aún sin poder definir como serán su último año en el profesionalismo. El español es cauto aún con su presencia en Roland Garros, pero sí admite haber dado un paso adelante en la Caja Mágica, algo que hace unas semanas parecía prácticamente imposible.

“He dado pasos adelante en todos los sentidos y ahora tenemos que consolidar estos avances. Llegué a Madrid con dudas en todos los sentidos y me voy con menos dudas. El primer set con Lehecka ha sido el mejor que jugué desde que volví a competir. Es el día que estaba mejor posicionado en pista”, declaró el español tras su eliminación de Madrid, el tercer torneo que disputa en el año tras tener que bajarse del Abierto de Australia, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Un mensaje que ilusiona y ayuda a borrar esas declaraciones que dio el manacorí antes de debutar en Madrid, evento que ganó en cinco ocasiones. “A día de hoy no jugaré París”, había admitido Nadal, quien explicó de que no ser competitivo no iba a viajar a Roland Garros para jugar por última vez el grande que conquistó en 14 oportunidades.

Si bien aún no confirma su presencia en el Abierto de Francia, aclara que su deseo es jugar el Masters 1000 de Roma la semana que viene y después de aquello recién decidirá si disputará el segundo Grand Slam de la temporada.

Las sensaciones de todas formas son tan positivas, que incluso Nadal se atrevió a discutir sobre su participación en la Copa Davis que se disputa a fines de septiembre. “No está descartada al 100 por 100″, mencionado, aclarando de todas formas que a día de hoy es una utopía.

Donde si tiene sus energías puestas es en participar de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde sueña con disputar el dobles junto a Carlos Alcaraz (3°). De darse, será la tercera participación de Rafa en la cita de los anillos, donde tiene dos Oros. El primero lo consiguió en el singles de 2008 ante Fernando González y el segundo en el dobles de 2016 junto a Marc López.